Sniego spąstuose: kai kuriuose šalies regionuose padaugėjo gaisrų ir avarijų

Alytaus apskrities policija iki trečiadienio vakaro užregistravo per 20 įvairių techninių avarijų, nukentėjusiųjų per jas nėra. Alytaus rajone, Radžiūnų kaime susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui į ligoninę buvo išvežta skausmus jautusi moteris. Vėliau paaiškėjo, kad ji rimtų sužalojimų nepatyrė.
„Neturime įskaitinių įvykių, tai techniniai įvykiai, kai žmonės nenukentėjo. Policija į avarijų vietas vyko aiškintis, kas kaltininkas ir pan.“, – Eltai sakė policijos atstovė Kristina Janulevičienė. Įprastai šioje apskrityje registruojamos vos kelios avarijos per parą.
Vilniaus apskrities policija iki pavakarės registravo 43 avarijas, septyniose nestipriai nukentėjo žmonės.
Policijos atstovas Tomas Bražėnas Eltai sakė, kad toks avarijų skaičiaus kartais registruojamas ir švenčių dienomis, esant geroms oro sąlygoms.
„Automobilius sumėtė, užkabino veidrodėliu kitą mašiną. Vilniuje autobusas važiavo stabdė, keleivis griuvo, automobilis kliudė per gatvę ėjusią moterį, bet ji medikų pagalbos atsisakė – šie įvykiai įregistruoti kaip įskaitiniai. Didžiausia avarija – ryte įvykęs susidūrimas su policijos mašina, kur nukentėjo pareigūnai“, – sakė T. Bražėnas.
Gyventojai labiau šildo būstus, padaugėjo gaisrų
Ugniagesiai pastebi, kad pastarąją parą padaugėjo gaisrų šalies regionuose, tačiau iškritęs sniegas gaisravietes jiems netrukdo pasiekti.
„Kad būtų apsunkintas nuvažiavimas tokių indikacijų nematome. Bet gaisrų nemažai. Dega suodžiai. Iki 15 valandos registruota 13 gaisrų, ne vienas atvejis, kai dega suodžiai kaminuose. Išskirtinių nelaimių nėra. Pagal prognozuotas grėsmes palyginti rami diena“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Gelbėtojai vyko ir į pagalbą vairuotojams.
Alytaus rajone, Daugų seniūnijoje nuo kelio nuvažiavo automobilis, jame prispaustų ar nukentėjusiųjų nebuvo. Automobilis buksyravimo lynu buvo ištrauktas ant važiuojamosios kelio dalies. Trakų rajone, Naujojoje Lentvario kaime susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis, per avariją sunkvežimis nulėkė į griovį. Prispaustų žmonių nebuvo, ugniagesiai tik atjungė transporto priemonių akumuliatorius.
Vilkaviškio rajone, Šeimenos seniūnijoje nuo kelio nuvažiavo autobusiukas. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad automobilis „Opel Vivaro“ nuvažiavo į griovį ir apvirto. Buksyravimo lynu gelbėtojai mašiną ištraukė.
Ugniagesiai trečiadienį iki pavakarės gavo 29 iškvietimus: 13 kartų į gaisrus, 16 – į gelbėjimo darbus.
Dieną buvo gautas vienintelis pranešimas apie pavojingą medį.
11.28 val. gautas pranešimas, kad Šakių rajone, Sudargo seniūnijoje, Pervazninkų kaime, virš kelio pavojingai buvo pasviręs medis. Ugniagesiai šį medį pašalino.
Sinoptikai sako, kad pirmoje dienos pusėje pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigo, formavosi šlapio sniego apdraba. Antroje dienos pusėje ir naktį į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas (smarkus sniegas ir šlapio sniego apdraba) plis į daugelį šalies rajonų.
