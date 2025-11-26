 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sniego spąstuose: kai kuriuose šalies regionuose padaugėjo gaisrų ir avarijų

2025-11-26 17:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 17:19

Kai kuriuose šalies regionuose gausiai iškritus sniegui, padaugėjo avarijų ir gaisrų. Tarnybos sako, kad kol kas sunkiai nukentėjusiųjų nelaimėse nėra – dėl slidžios dangos automobiliai nuvažiuoja nuo kelių, o kaminuose dega suodžiai.

Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
6

Kai kuriuose šalies regionuose gausiai iškritus sniegui, padaugėjo avarijų ir gaisrų. Tarnybos sako, kad kol kas sunkiai nukentėjusiųjų nelaimėse nėra – dėl slidžios dangos automobiliai nuvažiuoja nuo kelių, o kaminuose dega suodžiai.

REKLAMA
0

Eismas iškritus sniegui
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eismas iškritus sniegui

Alytaus apskrities policija iki trečiadienio vakaro užregistravo per 20 įvairių techninių avarijų, nukentėjusiųjų per jas nėra. Alytaus rajone, Radžiūnų kaime susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui į ligoninę buvo išvežta skausmus jautusi moteris. Vėliau paaiškėjo, kad ji rimtų sužalojimų nepatyrė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neturime įskaitinių įvykių, tai techniniai įvykiai, kai žmonės nenukentėjo. Policija į avarijų vietas vyko aiškintis, kas kaltininkas ir pan.“, – Eltai sakė policijos atstovė Kristina Janulevičienė. Įprastai šioje apskrityje registruojamos vos kelios avarijos per parą.

REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus apskrities policija iki pavakarės registravo 43 avarijas, septyniose nestipriai nukentėjo žmonės.

REKLAMA

Policijos atstovas Tomas Bražėnas Eltai sakė, kad toks avarijų skaičiaus kartais registruojamas ir švenčių dienomis, esant geroms oro sąlygoms.

„Automobilius sumėtė, užkabino veidrodėliu kitą mašiną. Vilniuje autobusas važiavo stabdė, keleivis griuvo, automobilis kliudė per gatvę ėjusią moterį, bet ji medikų pagalbos atsisakė – šie įvykiai įregistruoti kaip įskaitiniai. Didžiausia avarija – ryte įvykęs susidūrimas su policijos mašina, kur nukentėjo pareigūnai“, – sakė T. Bražėnas.

REKLAMA
REKLAMA

Gyventojai labiau šildo būstus, padaugėjo gaisrų

Ugniagesiai pastebi, kad pastarąją parą padaugėjo gaisrų šalies regionuose, tačiau iškritęs sniegas gaisravietes jiems netrukdo pasiekti. 

„Kad būtų apsunkintas nuvažiavimas tokių indikacijų nematome. Bet gaisrų nemažai. Dega suodžiai. Iki 15 valandos registruota 13 gaisrų, ne vienas atvejis, kai dega suodžiai kaminuose. Išskirtinių nelaimių nėra. Pagal prognozuotas grėsmes palyginti rami diena“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gelbėtojai vyko ir į pagalbą vairuotojams.

Alytaus rajone, Daugų seniūnijoje nuo kelio nuvažiavo automobilis, jame prispaustų ar nukentėjusiųjų nebuvo. Automobilis buksyravimo lynu buvo ištrauktas ant važiuojamosios kelio dalies. Trakų rajone, Naujojoje Lentvario kaime susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis, per avariją sunkvežimis nulėkė į griovį. Prispaustų žmonių nebuvo, ugniagesiai tik atjungė transporto priemonių akumuliatorius.

REKLAMA

Vilkaviškio rajone, Šeimenos seniūnijoje nuo kelio nuvažiavo autobusiukas. Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad automobilis „Opel Vivaro“ nuvažiavo į griovį ir apvirto. Buksyravimo lynu gelbėtojai mašiną ištraukė.

Ugniagesiai trečiadienį iki pavakarės gavo 29 iškvietimus: 13 kartų į gaisrus, 16 – į gelbėjimo darbus. 

Dieną buvo gautas vienintelis pranešimas apie pavojingą medį.

11.28 val. gautas pranešimas, kad Šakių rajone, Sudargo seniūnijoje, Pervazninkų kaime, virš kelio pavojingai buvo pasviręs medis. Ugniagesiai šį medį pašalino.

Sinoptikai sako, kad pirmoje dienos pusėje pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigo, formavosi šlapio sniego apdraba. Antroje dienos pusėje ir naktį į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas (smarkus sniegas ir šlapio sniego apdraba) plis į daugelį šalies rajonų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų