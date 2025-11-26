Orai jau pasiuto – įvardijo, kur prisnigo daugiausiai: štai kam ruoštis toliau

Varėnoje sniego dangos storis – 6 cm, Lazdijuose – 5 cm, Marijampolėje ir Alytuje – apie 4 cm, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
„Šiuo metu pietiniuose rajonuose toliau sninga, dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Sniego debesys pamažu slenkasi į šiaurę“, – sako sinoptikai.
Padaugėjo avarijų
Tuo metu Alytaus apskrities policija sako, kad dėl gamtos stichijos jau padaugėjo avarijų šiame regione.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė sako, kad nuo pat ryto apskrityje daugiau užregistruota avarijų. Vienoje jų nukentėjo moteris.
„Apie 10 pranešimų apskrityje gauta apie eismo įvykius, tai daugiau nei įprasta, paprastai būna keli pranešimai. Padaugėjo avarijų, tiek nebūna. Snigo naktį ir ryte, slidi kelio danga, žmonės prie to neįpratę. Vienoje avarijoje Alytaus rajone, Radžiūnų kaime, nukentėjo moteris. Avarija įvyko susidūrus sunkvežimiui ir lengvajam automobiliui. Moteris išvežta į ligoninę”, – Eltai sakė policijos atstovė.
Alytaus policijai pranešta ir apie nuo kelių nuvažiavusias mašinas.
Sinoptikai toliau prognozuoja smarkų sniegą, daug kur numatoma šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Naujausia prognozė
Šiandien krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 26 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 58 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–7, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.
