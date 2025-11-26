 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nidos gyventojai atsibudo „palaidoti“ po sniegu – Lietuvoje yra buvęs neeilinis lapkritis

2025-11-26 10:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 10:11

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) dalinasi, kad prieš 17 metų, 2008 metų lapkričio 25 d., Nidoje buvo užfiksuotas katastrofinis meteorologinis reiškinys ir susiformavo net 45 centimetrų storio sniego danga. 

Tuo Meteo.lt sinoptikai pasidalino savo „Facebook“ paskyroje, kur jie teigė, kad prieš 17 metų, 2008 m. lapkričio 25 d. Nidos ir jos apylinkių gyventojai buvo tarsi palaidoti sniego. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Drėgno sniego buvo pripustyta tiek daug, jog rytą kai kurie gyventojai sunkiai atidarė savo namų duris. Eismas buvo paralyžiuotas, autobusai į Smiltynę bent iki pietų neišvažiavo iš vietinės autobusų stoties“, – rašo Meteo.lt

O taip nutiko dėl pajūriu lėtai slinkusio nedidelio žemo slėgio sūkurio.

„Ciklono vėjas šaltoje oro masėje virš sąlyginai šiltos Baltijos jūros vandens lėmė intensyvų sniego debesų formavimąsi (vadinamasis jūros efekto sniegas). Būtent šis reiškinys sukėlė lokalų, tačiau katastrofinį meteorologinį reiškinį – labai smarkų snygį (kai per ≤12 valandų iškrinta >30 mm kritulių ir sniego danga padidėja >30 cm)“, – teigiama įraše. 

Nidos meteorologijos stoties duomenimis, per 12 val. iškrito apie 66 mm kritulių ir susiformavo net 45 centimetrų storio sniego danga. 

„Smarkiausiai snigo vėlai lapkričio 24 d. vakare: nuo 20 iki 23 val. sniego danga (per 3 val.) padidėjo 20 centimetrų, o per parą – net 36 cm. Tiek daug sniego per parą nebuvo iškritę bent jau nuo 1936 metų.

Taip pat labai gausiai snigo Ventėje (Šilutės r.) – 40 cm, o Šilutėje ir Laukuvoje (Šilalės r.) sniego dangos storis siekė 25–30 cm. Tuo tarpu, didesnėje Lietuvos dalyje sniego buvo daug mažiau: Šiauliuose – 13, Klaipėdoje – 7, Panevėžyje ir Vilniuje – 3, Kaune – 1 cm“, – rašo Meteo.lt.

Be to, lapkričio 24 d. vakare sningant taip pat griaudėjo ir perkūnija, o tai, pasak Meteo.lt sinoptikų, yra gana retas reiškinys, kuris ypatingas tuo, jog dėl sniego perkūnuojant aplinka akimirkai labai ryškiai nušvinta. 

O griaustinio garsas būna duslesnis dėl ant žemės esančio ir iš dangaus gausiai krentančio sniego.

„Tokį reiškinį užfiksuoti ar savo akimis pamatyti siekia dažnas audrų medžiotojas ir atmosferos specialistas“, – priduria Meteo.lt.

REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
