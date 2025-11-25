Pabodo šventes sėdėti prie stalo? Štai kiek kainuotų jas praleisti Lietuvos kurortuose

Nemažai daliai gyventojų jau yra pabodę kiekvienais metais didžiausias žiemos šventes švęsti taip pat. Todėl vis dažniau žmonės šventiniu laikotarpiu susiplanuoja įvairias išvykas ar keliones ir Šv. Kūčias ir Šv. Kalėdas sutinka ne namuose.
Taigi kiek šiemet kainuotų šventes sutikti Lietuvos pajūryje ar kurortuose?
Kokios kainos pajūrio kurortuose?
Šiemet šventinis laikotarpis atneš gyventojams nemažai nedarbo dienų. Kadangi Šv. Kūčios bus trečiadienį, o Šv. Kalėdos ketvirtadienį bei antroji jų diena penktadienį, tai reiškia, kad visas šias dienas nereikės dirbti.
Tiesa, gruodžio 27–28 d. bus savaitgalis, todėl iš viso gyventojai šią savaitę turės 5 laisvas dienas.
Portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek kainuotų šias dienas praleisti Lietuvos populiariausiuose kurortuose.
Pavyzdžiui, pigiausio nakvynės varianto Palangoje kaina siekia 132 eurus už 4 naktis. Už tokią kainą du asmenys gali apsistoti svečių namuose.
Tuo metu brangiausiai apsistoti Palangoje šventiniu laikotarpiu dviem asmenims kainuotų 1 716 eurų. Už tokią kainą svečiai gauna dviejų miegamųjų vilą su privačiu baseinu, sūkurine vonia bei pirtimi.
Šventojoje du suaugę už 4 naktis šventiniu laikotarpiu turėtų sumokėti 173 eurus. Už tiek pinigų svečiai apsistotų standartiniame numeryje.
Tuo metu brangiausio nakvynės pasirinkimo kaina Šventojoje siekia 1 676 eurus. Už tokią kainą du asmenys 4 naktis galėtų apsistoti vieno miegamojo apartamentuose.
Galiausiai viename iš populiariausių Lietuvoje pajūrio kurortų – Nidoje, 4 naktys dviem kainuotų 232 eurus. Tai yra pigiausias nakvynės pasiūlymas svečių namuose.
Tuo metu brangiausio pasiūlymo kaina siekia 1899 eurus už 4 naktis dviejų miegamųjų apartamentuose.
Kiek kainuoja pailsėti su SPA malonumais?
Tuo metu norintiems daugiau patogumų ar pasimėgauti SPA malonumais, puikus pasirinkimas yra išvykti i kitus populiarius Lietuvos kurortinius miestus.
Pavyzdžiui, nuo trečiadienio iki sekmadienio apsistoti Birštone esančiame „Vytautas Mineral SPA“ dviem asmenims kainuotų 892 eurus. Už šią kainą svečiai gautų kambarį, galimybę lankytis SPA ir įskaičiuotus pusryčius.
Panašus apsilankymas Birštono „Ego SPA“, skirtame tik suaugusiems, kainuotų 735 eurus dviem asmenims. Į šią kainą įeina 4 nakvynės, apsilankymai SPA ir pusryčiai.
Nemažai poilsio pasirinkimo galimybių yra ir poilsiautojų pamėgtuose Druskininkuose.
Pavyzdžiui, 4 nakvynės su įskaičiuotais pusryčiais ir galimybe lankytis SPA centre, miesto centre įsikūrusiame „Grand SPA Lietuva“ dviem asmenims kainuotų 740 eurų.
Tiesa, galima rasti ir pigesnių pasirinkimų. Nakvynės su SPA prieiga ir įskaičiuotais pusryčiais „Medea“ apartamentuose dviem asmenims kainuotų 600 eurų.
Norintiems ne tik poilsio, bet ir miesto šurmulio – nemažai pasirinkimų galima rasti sostinėje.
Pavyzdžiui, beveik pačiame miesto centre esančiame viešbutyje „Stikliai“ galima apsistoti už 880 eurų dviem. Į šią kainą yra įskaičiuota galimybė lankytis SPA centre.
Tuo metu viešbutyje „Narutis“ panaši viešnagė atsieitų 926 eurus. Už šią kainą du asmenys taip pat galėtų lankytis SPA centre bei galėtų mėgautis įskaičiuotais pusryčiais.
Atostogos Lietuvoje – brangesnės nei užsienyje?
Lietuvos turizmo asociacijos vykdančioji direktorė Milda Plepytė-Rainienė pastebėjo, kad tarp lietuvių kelionės po Lietuvą yra gana populiarios, o didžiausius srautus pritraukia didieji miestai bei kurortai.
„Vietinis turizmas, kai keliaujama po Lietuvą, išlieka populiarus tarp šalies gyventojų. Nuo pandemijos pabaigos fiksuojamas nuoseklus augimas, kuris išliko stabilus ir 2024 m. – vietinių turistų skaičius pasiekė daugiau nei 2,7 mln.
Didžiausią keliautojų srautą pritraukė didieji miestai bei kurortinės teritorijos. Nors šie regionai dėl augančių energetinių sąnaudų, darbo užmokesčio ir kitų veiksnių buvo priversti koreguoti paslaugų kainodarą, ženklaus kainų augimo – nepastebima“, – dalijosi M. Plepytė-Rainienė.
Nepaisant to, kad kelionių po Lietuvą kainose pastaruoju metu ženklaus augimo nematyti, tačiau keliauti Lietuvoje ne visuomet pigiau nei užsienyje.
„Statistiškai vertiname, kad už savaitės trukmės atostogas Lietuvos keliautojai vidutiniškai moka apie 900 eurų asmeniui, o tai yra apie 50 eurų daugiau nei prieš metus“, – nurodė ji.
Naujienų portalas tv3.lt dar vasarą dalijosi, kad Nidoje galima rasti nakvynę ir už 35 eurus (su bendrais patogumais). Tuo metu apie 600 eurų kainuoja jau prabangūs, erdvūs apartamentai kelioms šeimoms ar didesnėms draugų kompanijoms.
Pervalkoje nakvynė gali atsieiti nuo 30–50 eurų (nedideli kambariai su patogumais) iki 300 eurų (namas su kiemu).
Tuo metu Palangoje iš visų pajūrio kurortų pasiūla yra įvairiausia. Štai norintys sutaupyti, nakvynę miesto centre gali rasti ir už 20–30 eurų, kambariuose su bendrais patogumais. O norintys prabangos gali rinktis viešbučius, kur su maitinimu, SPA paslaugomis kaina siekia ir 850 eurų parai.
Kunigiškiuose kambarį nuosavame name sezono metu galima išsinuomoti ir už 20–40 eurų. Tuo metu brangiausi pasirinkimai ten apsistoti yra nakvynė didesniuose namuose ar kotedžuose su kiemu, baseinu, kur kainos siekia ir 700 eurų.
Šventojoje senuose (dažniausiai atnaujintuose) nameliuose su bendrais patogumais galima apsistoti nuo 15–25 eurų parai, o brangiausiai galima išsinuomoti namą, kuris stovi praktiškai kopose.