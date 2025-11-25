Pareigūnai piktinasi dėl jiems žadamų algų: „Minimali mėnesinė alga kyla 100 eurų“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Prie Seimo susirinkę maždaug tūkstantis įvairių valstybės tarnybų pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių – nenori patikėti ant scenos stovinčiu vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi.
Kai kurie jaučiasi apgauti. Dar vasarą pareigūnai gavo pažadą, kad jų atlyginimams kitąmet galėtų būti skirti 54 mln. eurų. Tačiau pirminiame valstybės biudžeto projekte ši suma sumažėjo iki 24 mln. Pavyzdžiui, policijai iš jų tektų 7 mln.
„Apie 8 eurus vidutiniškai į rankas bet kuriam pareigūnui, kur, kaip aš sakau, minimali mėnesinė alga kyla 100 eurų. Tai apie ką mes kalbame?“ – kreipiasi pareigūnų sąjungų susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė.
Policijos pareigūnai įspėja, kad valdžia, dabar pagailėjusi pinigų pareigūnų atlyginimams, vėliau turės jų išleisti dar daugiau, kad tik būtų pareigūnų.
„Tai jeigu neįvykdys tų reikalavimų, išeis laukan pareigūnai, gali būti, kad reikės nebe 30 mln., o 300 mln. – viršvalandžiams, naujų darbuotojų parengimui“, – perspėja bendruomenės pareigūnas Darijus Malyševas.
Apverktina pareigūnų atlyginimo situacija
Jau šiuo metu trūksta visoje Lietuvoje 1,5 tūkst. policininkų, tūkstančio ugniagesių, po kelis šimtus kitų tarnybų darbuotojų. Ir likti tarnyboje atlyginimai tikrai nevilioja.
„Iki 900 eurų į rankas ugniagesys gauna, pradedantis pasienietis gauna 1,1 tūks. su trupučiu ir visos kitos statutinės institucijos gauna labai panašiai“, – dėsto pasienietis Rimantas Liepa.
„Pareigūnai atsiverčia skelbimų portalus. Jie juokiasi, bet manau, kad tas juokas yra tikrai per ašaras“, – atpasakoja D. Malyševas.
Patys pareigūnai pasakoja apie savo atlyginimus.
„Mano pirmoji alga buvo 742 eurai – tai yra žemiau negu minimali alga. Antrą mėnesį gavau 766 eurus“, – prisimena ugniagesys Valdemaras Mauza.
Žada žada, bet nepadaro
Pareigūnai sako, kad pažadus rūpintis pareigūnai iš politikų girdi nuolat.
„Kokia partija bebūtų, valstybėje visą laiką nesuprantamas dalykas, kodėl opozicija visada palaiko pareigūnus, bet kada tampa pozicija, jau jų požiūris kitoks. Ir tada atvirkščiai“, – sako pasienietis Rimantas Liepa.
Nuolatinius politikų pažadus girdintys pareigūnai įspėja, kad ateityje ateis grėsminga situacija, kai į iškvietimus atvažiuos ne įprasti pareigūnai, o kartoniniai.
„Paimkite, dėkite prioritetą čia, nes mes esame lygiai tokia pati svarbi grandis kaip krašto apsauga“, – prašo I. Kursevičienė.
„Manau, kad tai, ką girdžiu iš policijos bendruomenės, yra tiesa. Kad išorinis saugumas, kada mes kalbame apie gynybą, ir vidinis saugumas yra du neatskiriami dalykai“, – pritaria policiijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
Seimas kaip tik grąžino Vyriausybei tobulinti kitų metų valstybės biudžeto projektą. Ministras Vladislavas Kondratovičius žada kalbėtis su premjere, kolegomis Vyriausybėje ir Seime, kad pareigūnų atlyginimams būtų skiriama daugiau lėšų.
„Tikiu, kad gal tai pavyks. Jeigu pavyks, tai tikrai kitas mitingas bus gal linksmesnis“, – tikisi vidaus reikalų ministras.
Jeigu atlyginimai nedidėtų tiek, kiek nori pareigūnai, profsąjungų atstovai sako, kad streiko neplanuoja. Tačiau išeinančių iš tarnybos pareigūnų daugės, o liekantiems augs krūvis.
