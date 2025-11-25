Kondratovičius atsakė, ar yra poreikis Lietuvai vėl uždaryti pasienį su Baltarusija

„Šiandien aš tokio poreikio nematau, bet čia reikia su užsienio reikalų ministru kalbėtis, jis veikia ta linkme, jų yra pagrindinė, sakyčiau, prerogatyva spręsti dėl sienos uždarymo, neuždarymo“, – žurnalistams antradienį sakė V. Kondratovičius.
„Kalbant apie vidaus saugumą, mes to poreikio nematome, kad dėl vidaus saugumo siena turėtų būti uždaryta“, – pažymėjo jis.
Ministras akcentavo, kad dėl sienos uždarymo apsispręsti turi Vyriausybė.
Vis tik, V. Kondratovičiaus manymu, Lietuva turi „aibę kitų priemonių, kurios turėtų paveikti nelegalią veiklą“, kylančią iš Baltarusijos.
„Tikrai mes turime priemonių ir pradėjome rimtai tą klausimą spręsti, kaip ir teisėkūriniais instrumentais, taip operatyvine veikla ir papildomomis operacijomis, kurių kontroles darysime ir žiūrėsime“, – teigė vidaus reikalų ministras.
BNS rašė, kad Seimas praėjusią savaitę ėmėsi svarstyti VRM pasiūlytas pataisas, kuriomis būtų griežtinamos bausmės už pavojingai gabenamą kontrabandą, numatant, kad tai užtrauktų laisvės atėmimą vietoje piniginių baudų.
Tuo metu premjerei Ingai Ruginienei iš policijos tikintis daugiau su kontrabanda susijusių kratų ir suėmimų, V. Kondratovičius sako, kad rezultatui reikia laiko.
„Viskam reikia laiko ir tinklams išardyti irgi reikia laiko. Teisėsauga dirba ta linkme, turėjome ne vieną pasitarimą, ir žinau, kad jie daro savo darbą, reikia truputį sulaukti“, – kalbėjo ministras.
Jo įsakymu kontrabandos oro keliu užkardymui yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba pasieniečiai, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Greito rezultato iš teisėsaugos pirmadienį nežadėjo ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas, teigęs, kad kriminalinė žvalgyba reikalauja daug išteklių, tačiau pasieniečiai su policija artimiausiu metu planuoja veiksmus.
R. Liubajevo antradienį pateiktais duomenimis, dėl kontrabandos oro balionais šiemet pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai, nustatyti 66 įtariamieji, 18 asmenų suimti ir 22 jau pripažinti kaltais.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, ją atvėrė nuo lapkričio 20-osios vidurnakčio – dešimt dienų anksčiau, nei planuota.
Reaguodamas į uždarytą sieną, Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbo, Minsko režimas iki šiol neleidžia vilkikams parvažiuoti.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka. Dėl šių balionų pastarąjį mėnesį keliskart buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, paveikiant šimtus skrydžių ir tūkstančius keleivių.
Du kartus dėl balionų grėsmės pagrindinis šalies oro uostas buvo uždarytas po to, kai Lietuva atvėrė sieną su Baltarusija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!