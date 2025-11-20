Kondratovičius pripažino: negalime būti ramūs, kad kontrabanda iš Baltarusijos nebeskris

„Niekada negalime būti ramūs, nes poveikis daromas iš Baltarusijos pusės, matome, kad skatinama ir lengvu uždarbiu“, – LRT laidoje „Dienos tema“ ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.
„Bet manau, kad apskritai tos priemonės, kurias mes darome: baudžiamosios atsakomybės stiprinimas ir griežtinimas, pasiūlymai, kuriuos mes pateikėme šiandien Seime, kitos priemonės turėtų atgrasyti tokius asmenis, kurie iš tikrųjų veikia abiejose teritorijose – kaip Baltarusijoje, taip ir Lietuvoje“, – pridūrė ministras.
Taip jis kalbėjo visuomeninio transliuotojo laidoje, įrašytoje prieš ketvirtadienio vakarą dėl kontrabandinių balionų grėsmės daugiau nei valandai vėl uždarant Vilniaus oro uostą.
V. Kondratovičiaus teigimu, „kriminalas neturi sienų“, o naudą iš šios kontrabandinės veiklos gauna situacija Lietuvoje „nelabai suinteresuotas“ Baltarusijos režimas.
„Nauda aiški, kuri ateina ir Baltarusijos režimui. Tai yra jų dalyvavimas, nieko nedarymas ir dar situacijos eskalavimas su vilkikais parodo, kad jie galbūt nelabai suinteresuoti tuo, ką mes darome“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Kaip rašė BNS, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas ketvirtadienį popiet pareiškė turintis kopiją rašto, kuriuo Baltarusija reikalauja Vilniaus ir Minsko Užsienio reikalų ministerijų atstovų susitikimo.
V. Kondratovičius ir susisiekimo ministras Juras Taminskas LRT tvirtino nematę šio rašto bei nežinantys jo turinio.
„Iš viešos erdvės, ką aš pats pamačiau, tam tikrų signalų iš jų (Baltarusijos – BNS) Užsienio reikalų ministerijos yra padaryta. Mes dabar vertiname tą situaciją. Daugiau komentuoti būtų labai sudėtinga dėl to, kad ta informacija nėra tikra“, – nurodė vidaus reikalų ministras.
„Aš jau kontaktavau su viceministrais. Jie žiūri tą situaciją, analizuoja, patikrina dar kartą. Manyčiau, rytoj jau mes turėsime teisinį įvertinimą tos situacijos, kuri šiandien susiklostė prie mūsų sienos, pasienyje“, – pažymėjo V. Kondratovičius.
BNS skelbė, kad oro erdvė virš Vilniaus oro uosto ketvirtadienio vakarą buvo uždaryta daugiau nei valandai.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, sprendimą apriboti oro erdvę lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, rodžiusios iš Baltarusijos skrendančius objektus. Anot centro, užfiksuota iki dešimties tokių navigacinių atžymų.
Lietuvos oro uostų duomenimis, laikinas ribojimas paveikė virš 1,1 tūkst. keleivių ir dešimt skrydžių. Iš jų keturi skrydžiai atšaukti ir šeši skrydžiai negalėjo laiku išvykti arba nutūpti.
Tarp Vilnių pavėluotai pasiekusių lėktuvų buvo reisas iš Briuselio, kuriuo į Lietuvą grįžo šalies diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ir eurokomisaras Andrius Kubilius.
Tai yra dar vienas oro uostų veiklos sutrikdymas pastarąjį mėnesį dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų su nelegaliais rūkalais. Spalį keliskart stabdytas Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas, paveikiant apie 150 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Pagrindinio šalies oro uosto darbas vėl suvaržytas po to, kai siekdama sugrąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus Lietuva nuo ketvirtadienio vidurnakčio anksčiau nei buvo numatyta atnaujino Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą.
Nepaisant to, pasak Lietuvos vežėjų, Baltarusijos pusė neišleidžia vilkikų, reikalaudama Užsienio reikalų ministerijų lygio susitikimo.
„Aš nematau galimybės vykdyti konsultacijų ministerijų lygiu, nes užsienio politiką formuoja Užsienio reikalų ministerija. Iš tikrųjų bendravimas su Baltarusijos režimu, su Baltarusija, mano vertinimu, neturėtų pereiti į ministerijų lygmenį“, – „Dienos temoje“ kalbėjo J. Taminskas.
Lietuvos pareigūnai iš Baltarusijos siunčiamus kontrabandinius balionus vadina hibridine ataka.