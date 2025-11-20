„Hapoel“ galingai nutolo po pertraukos ir sutriuškino „EA7 Emporio Armani“

Geriau susitikimą pradėjo „Hapoel“ – 12:5. Netrukus skirtumas dar šiek tiek ūgtelėjo (17:9), tačiau „EA7 Emporio Armani“ atkarpa 6:0 leido priartėti – 15:17. Maža to, šeimininkai jau veržės į priekį (21:20), bet sužaidus pirmąsias 10 minučių buvo lygu – 25:25.
Antrajame ketvirtyje tęsi kova taškas į tašką, o svečiams pavyko kiek truktelėti į priekį 18-ąją minutę – 42:36. Iki pirmos rungtynių dalies pabaigos Italijos klubas priartėjo – 45:49.
Po didžiosios pertraukos „Hapoel“ spurtavo 12:0 ir atitrūko – 61:45. Vienu metu komandas skyrė ir 17 taškų, bet pasibaigus trims ketvirčiams „EA7 Emporio Armani“ deficitas siekė 12 – 64:76. Paskutiniajame kėlinyje Izraelio klubas viską išsprendė, kai sužaidus 5 minutes susikrovė 20 taškų pranašumą (93:73) ir taip mačo nugalėtojas tapo galutinai aiškus.
„EA7 Emporio Armani“: Leandro Bolmaro 16, Quinnas Ellisas 15 (3/4 tritaškiai, 6 rez. perd.)Armoni Brooksas 12, Zachas LeDay‘us 11, Leonardo Tote 8.
„Hapoel“: Danas Oturu (7 atk. kam.) ir Antonio Blakeney (4/6 tritaškiai) po 20, Elijah Bryantas 18 (6 atk. kam., 23 naud. bal.), Johnathanas Motley 17, Vasilije Micičius 13 (5 rez. perd.), Chrisas Jonesas 8 (5 atk. kam., 10 rez. perd.).
To beat the third Q buzzer!@OlimpiaMI1936 #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/UGbYid6PXP— EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!