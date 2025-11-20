 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Hapoel“ galingai nutolo po pertraukos ir sutriuškino „EA7 Emporio Armani“

2025-11-20 23:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 23:17

Eurolygos dvyliktojo turo rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani“ (6/6) ekipa savoje arenoje 83:105 (25:25, 20:24, 19:27, 19:29) nusileido Tel Avivo „Hapoel“ (9/3) krepšininkams.

E.Bryantas ir vėl spindėjo (Scanpix nuotr.)

Eurolygos dvyliktojo turo rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani“ (6/6) ekipa savoje arenoje 83:105 (25:25, 20:24, 19:27, 19:29) nusileido Tel Avivo „Hapoel“ (9/3) krepšininkams.

0

Geriau susitikimą pradėjo „Hapoel“ – 12:5. Netrukus skirtumas dar šiek tiek ūgtelėjo (17:9), tačiau „EA7 Emporio Armani“ atkarpa 6:0 leido priartėti – 15:17. Maža to, šeimininkai jau veržės į priekį (21:20), bet sužaidus pirmąsias 10 minučių buvo lygu – 25:25.

Antrajame ketvirtyje tęsi kova taškas į tašką, o svečiams pavyko kiek truktelėti į priekį 18-ąją minutę – 42:36. Iki pirmos rungtynių dalies pabaigos Italijos klubas priartėjo – 45:49.

Po didžiosios pertraukos „Hapoel“ spurtavo 12:0 ir atitrūko – 61:45. Vienu metu komandas skyrė ir 17 taškų, bet pasibaigus trims ketvirčiams „EA7 Emporio Armani“ deficitas siekė 12 – 64:76. Paskutiniajame kėlinyje Izraelio klubas viską išsprendė, kai sužaidus 5 minutes susikrovė 20 taškų pranašumą (93:73) ir taip mačo nugalėtojas tapo galutinai aiškus.

„EA7 Emporio Armani“: Leandro Bolmaro 16, Quinnas Ellisas 15 (3/4 tritaškiai, 6 rez. perd.)Armoni Brooksas 12, Zachas LeDay‘us 11, Leonardo Tote 8.

„Hapoel“: Danas Oturu (7 atk. kam.) ir Antonio Blakeney (4/6 tritaškiai) po 20, Elijah Bryantas 18 (6 atk. kam., 23 naud. bal.), Johnathanas Motley 17, Vasilije Micičius 13 (5 rez. perd.), Chrisas Jonesas 8 (5 atk. kam., 10 rez. perd.).

