 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje, sutrikus vairuotojo sveikatai, automobilis nulėkė nuo kelio – vyras neišgyveno

2025-11-24 18:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 18:13

Pirmadienio vakarą Vilniaus pakraštyje, sutrikus vairuotojo sveikatai, įvyko avarija. Vyro atgaivinti nepavyko.

Avarija Minsko pl. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Pirmadienio vakarą Vilniaus pakraštyje, sutrikus vairuotojo sveikatai, įvyko avarija. Vyro atgaivinti nepavyko.

REKLAMA
9

Kiek po 16 val. buvo gautas pranešimas, kad ant kelio atitvarų užvažiavo „Mercedes–Benz“ automobilis, o jo vairuotojas nebejuda.

Avarija Minsko pl.
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Minsko pl.

Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai ir medikai.

Atvykus gelbėtojams, žmogus, pirminiais duomenimis, jau buvo ištrauktas iš automobilio.

Vairuotoją ilgai bandė atgaivinti medikai, tačiau galiausiai konstatuota vyro mirtis.

Naujienų portalo tv3.lt duomenimis, 46 metų amžiaus vairuotojui sutriko sveikata. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nužudymas Vilniuje: auka – liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris“, sulaikyti 2 įtariamieji (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Nužudymas Vilniuje: auka – liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris“, sulaikyti 2 įtariamieji (18)
Vilniuje partrenktas vyras: nuketėjusysis išvežtas į ligoninę (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje partrenktas vyras: nuketėjusysis išvežtas į ligoninę
Greitoji pagalba (nuotr. Elta)
Alytuje partrenkta pėsčioji: moteris mirė greitosios automobilyje (1)
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų (nuotr. Policijos)
Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Darom išvadas
Darom išvadas
2025-11-24 18:17
Tai senoliai čia nė prie ko! Jauniems dažniau sveikata prie vairo sutrinka.
Atsakyti
Medic
Medic
2025-11-24 18:30
Skiepu pasekmes
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų