Vilniuje, sutrikus vairuotojo sveikatai, automobilis nulėkė nuo kelio – vyras neišgyveno

Kiek po 16 val. buvo gautas pranešimas, kad ant kelio atitvarų užvažiavo „Mercedes–Benz“ automobilis, o jo vairuotojas nebejuda.
Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai ir medikai.
Atvykus gelbėtojams, žmogus, pirminiais duomenimis, jau buvo ištrauktas iš automobilio.
Vairuotoją ilgai bandė atgaivinti medikai, tačiau galiausiai konstatuota vyro mirtis.
Naujienų portalo tv3.lt duomenimis, 46 metų amžiaus vairuotojui sutriko sveikata.
