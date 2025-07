Negalėjo patikėti: už savaitgalį Nidoje – beveik tūkstantis eurų?

Lietuvos investicijų bendrovės „Eika Asset Management“ valdybos narė Indrė Dargytė socialiniuose tinkluose paviešino, kiek jai kainavo savaitgalis Nidoje.

REKLAMA

REKLAMA

Socialiniame tinkle „LinkedIn“ moteris pasidalijo, kad norintiems šiemet nuvykti į Nidą savaitgaliui reikės daugiau nei pusės tūkstančio eurų.

REKLAMA

„Pagalvojau, gal planuojantiems važiuoti šiais metais į pajūrį pravers tam tikra matematika.

Degalai – apie 70 eurų, keltas – 23,20 euro, įvažiavimas į Kuršių neriją – 50 eurų, nakvynė Preiloje (Nidoje praktiškai nebuvo vietos) 2 naktims – 370 eurų, festivalis – 70 eurų, gėrimai (nealkoholiniai) – apie 30 eurų, maistas ir kava – apie 80 eurų, taksi Nida–Preila – 20 eurų (užteko vieną kartą pravažiuoti ir atsirado noras važiuoti autobusu), autobusas Preila–Nida–Preila etc. bilietai – 5 eurai.

REKLAMA

REKLAMA

Nida savaitgaliui – apie 700 eurų“, – rašė I.Dargytė.

Visgi svarbu pastebėti, kad kaina labai priklauso nuo pasirinkto keliavimo būdo ir poreikių. Jeigu vietoje automobilio būtų pasirinktas autobusas, išlaidos sumažėtų gana ženkliai: ne tik už degalus, bet ir už kelto bei įvažiavimo į Kuršių neriją mokestį, kuris viešajam transportui netaikomas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, autobusu iš Vilniaus nuvykti į Nidą galima už 31 eurą, tuo metu iš Kauno į Nidą galima nukeliauti ir už 25,5 euro.

Vykstant autobusu jau sutaupoma pinigų, kadangi degalai kainuotų bent dvigubai brangiau. Taip pat sumažėja ir kelto kaina, kadangi nebereikia mokėti mokesčio už automobilį.

Vienam asmeniui keltas į abi puses kainuoja 1,7 euro.

Be to, atvykus be automobilio nereikėtų mokėti įvažiavimo į Kuršių neriją mokesčio.

Pasirinkus tokį kelionės būdą, keliaujantiems iš Vilniaus ši išvyka atsieitų 92,3 euro pigiau nei nurodė I.Dargytė. Tuo metu keliaujantys iš Kauno sutaupytų dar daugiau – 97,8 euro.

REKLAMA

Brangiausia vieta Lietuvoje

Portalas tv3.lt jau kiek anksčiau rašė, kad Lietuvos pajūryje atostogų kainos neretai prilygsta kelionėms į užsienį.

Štai apgyvendinimo paslaugų portalo „Priejuros.lt“ vadovas Laurynas Šertvyčius teigia, kad jau daugelį metų brangiausia nakvynė Lietuvoje išlieka Kuršių nerijoje.

„Nida – populiariausias kurorto miestelis visada išlaiko aukštesnes nakvynės kainas. Nuo jo neatsilieka Preila, Pervalka, kuriose yra gana ribota apgyvendinimo pasiūla, todėl ir kainos yra aukštesnės. Po šių vietovių rikiuojasi Juodkrantė, kurioje kainų lygis, nors ir nežymiai, tačiau yra šiek tiek žemesnis“, – komentavo L. Šertvyčius.

REKLAMA

Jis vardijo, kad Palangos apskrityje brangiausia nakvynė yra Kunigiškiuose, toliau eina pati Palanga, o po jos – Šventoji.

Kokios nakvynės kainos pajūryje?

Visgi L. Šertvyčius nurodė, kad Nidoje galima rasti nakvynę ir už 35 eurus (su bendrais patogumais). Tuo metu apie 600 eurų kainuoja jau prabangūs, erdvūs apartamentai kelioms šeimoms ar didesnėms draugų kompanijoms.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tuo metu Pervalkoje nakvynė gali atsieiti nuo 30–50 eurų (nedideli kambariai su patogumais) iki 300 eurų (namas su kiemu).

„Preila kainuoja nuo 40 eurų poilsio bazėje „Preila“ iki 350 eurų už apartamentus naujos statybos name, praktiškai kopose.

Juodkrantėje galima išsinuomoti seną, dar pionierių stovyklų laikus menantį namelį miške nuo 30–40 eurų parai. Kai kurių naujų apartamentų nuomos kaina siekia 250 eurų vasaros piko metu“, – komentavo „Priejuros.lt“ vadovas.

REKLAMA

Palangoje iš visų pajūrio kurortų pasiūla yra įvairiausia. Štai norintys sutaupyti, nakvynę miesto centre gali rasti ir už 20–30 eurų, kambariuose su bendrais patogumais. O norintys prabangos gali rinktis viešbučius, kur su maitinimu, SPA paslaugomis kaina siekia ir 850 eurų parai.

Anot L. Šertvyčiaus, Kunigiškiuose kambarį nuosavame name sezono metu galima išsinuomoti ir už 20–40 eurų. Tuo metu brangiausi variantai ten apsistoti yra nakvynė didesniuose namuose ar kotedžuose su kiemu, baseinu, kur kainos siekia ir 700 eurų.

REKLAMA

„Šventojoje senuose (dažniausiai atnaujintuose) nameliuose su bendrais patogumais galima apsistoti nuo 15–25 eurų parai, tačiau piko metu nelieka tokių pigių variantų.

Brangiausiai Šventojoje galima išsinuomoti namą, kuris stovi praktiškai kopose ir jame gali apsistoti iki 8 asmenų, kaina – 350 eurų parai“, – kainas vardijo L. Šertvyčius.

Ar šiemet pastebimas ryškus brangimas?

Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė teigė negalinti tiksliai įvardyti, kiek šiemet Palangoje pakilo ar dar gali pakilti nakvynės kainos, nes tai labai priklauso nuo konkretaus viešbučio ir konkrečios dienos kainų strategijos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji paaiškino, kad kainoms įtakos turi auganti infliacija, didėjantis darbo užmokestis, padidėjęs pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas bei brangstančios žaliavos ir produkcija.

„Vieni viešbučiai pasilieka prie tos pačios kainodaros, kaip praėjusių metų. Kiti kainas kelia 2, 3 ar 5 proc. Bet tendencijos, kad kainos pašoktų daugiau nei 5 proc., nėra“, – nurodė ji.

REKLAMA

L. Taučiūtė taip pat pabrėžė, jog nakvynės kainas lemia daug veiksnių: metų laikas, oro sąlygos bei tuo metu vykstantys renginiai mieste.

Dėl to vieną dieną kaina gali būti aukštesnė, o kitą – jau mažesnė. Apibendrindama ji nurodė, kad dviejų žvaigždučių viešbutyje nakvynė dviem asmenims parai gali kainuoti nuo maždaug 60 eurų, o penkių žvaigždučių viešbutyje – net iki 250–300 eurų.