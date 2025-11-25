 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl mažo kitų metų biudžeto protestuojančius pareigūnus prezidentas prašo supratimo

2025-11-25 20:42 / šaltinis: BNS
2025-11-25 20:42

Nepasitenkinimą dėl kitų metų biudžete per mažo numatyto finansavimo reiškiančių įvairių sektorių atstovų prezidentas Gitanas Nausėda prašo supratimo ir pabrėžia, kad prioritetas skiriamas saugumo užtikrinimui.

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

7

„Biudžeto planas pirmiausia numato labai aiškų prioritetą valstybės saugumui, nes nuo to prasideda visa kita. Suprantu, kad poreikių yra susikaupusių, nepatenkintų iš praeities ir dėl pareigūnų, ir dėl kitų mūsų visuomenės grupių, tačiau tikiuosi ir supratimo, kad šis gynybos biudžetas yra ne šiaip žaidimas su procentais, (...) tai yra pirmiausia siekis užtikrinti šalies saugumą“, – antradienį Šilalės rajone žurnalistams sakė valstybės vadovas.

Taip jis komentavo įvairių sektorių atstovų nepasitenkinimą dėl kitų metų biudžeto projekto. Antradienį prie Seimo dėl to mitingavo statutiniai pareigūnai, anksčiau streiku grasino mokytojai.

Anot G. Nausėdos, Valstybės gynimo taryba dar metų pradžioje sutarė dėl 5–6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) dydžio finansavimo krašto apsaugai ir to ketinama laikytis.

„Tačiau tiek, kiek įmanoma, stengsimės atliepti ir socialinius poreikius, ir pensijų poreikius, ir valstybės tarnautojų atlyginimų poreikius, tik turbūt šiuo atveju visi laimingi nebus, kažkieno lūkesčiai bus buvę didesni negu realiai bus įmanoma įgyvendinti“, – tvirtino prezidentas.

Pasak jo, galimybes skolintis bei didinti finansavimą kitoms sritims, be kita ko, riboja ir fiskalinė drausmė.

Antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą. Jame numatyta, kad krašto apsaugai skiriama 5,38 proc. BVP arba beveik 4,8 mlrd. eurų.

Statutiniai pareigūnai nurodo, kad projekte nenumatytas toks jų atlyginimų augimas, kaip žadėta metų viduryje. Jų teigimu, trūksta apie 150 mln. eurų.

Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pedagogams pažadėjo papildomai rasti 100 mln. eurų, kad galėtų padidinti algas tiek, kiek numatyta kolektyvinėje sutartyje.

Zyx
Zyx
2025-11-25 20:55
Jei prioritetas yra saugumas, ko perki limuzinus? Ką dabartiniai automobiliai per prasti?
Kokią gerovės valstybę tai senieji pačiam dar per geri. Pradėk taupyti nuo savęs, rodyk pavyzdį.
Atsakyti
Dede
Dede
2025-11-25 20:59
beavy ka tu kura prasai supratimo gabale koncinas kur tavo zadeta geroves valsstybe?
Atsakyti
Viza
Viza
2025-11-25 21:27
Visi turi turėti supratimo tik ne prezidentas ir seimūnai. Nuo savęs pradėkit, tada ir tauta prisidės
Atsakyti
