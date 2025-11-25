 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: negalvoju, kad tai buvo klaida

2025-11-25 10:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 10:21

Savaitgalį Lietuvą vėl užplūdus kontrabandiniams balionams, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako sprendimo atnaujinti pasienio kontrolės punktų su Baltarusija veiklą klaida nelaikantis. Vis tik, pasak jo, pirminis įspūdis, kad hibridinės atakos rimsta – buvo klaidingas. 

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Savaitgalį Lietuvą vėl užplūdus kontrabandiniams balionams, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako sprendimo atnaujinti pasienio kontrolės punktų su Baltarusija veiklą klaida nelaikantis. Vis tik, pasak jo, pirminis įspūdis, kad hibridinės atakos rimsta – buvo klaidingas. 

REKLAMA
1

„Negalvoju, kad buvo klaida. Manau, kad premjerė pagrįstai galvojo, kad buvo požymių, kad balionų operacijos rimsta, mažėja“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo priimti sprendimai, vėliau tie sprendimai pakeisti, matant, kad situacija rimsta. Vis tik, panašu, kad tas pirminis įspūdis nebuvo visiškai teisingas (...) Gyvename neramiais laikais ir turime dinamiškai veikti, bet nėra taip, kad niekas tuo nesirūpina ir niekas nieko nedaro – daro maksimaliai, ką gali“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Politiko teigimu, siekiant suvaldyti situaciją, aktyviai dirba ir premjerė Inga Ruginienė, ir Užsienio reikalų ministerija (URM).

REKLAMA

„Tam tikrų priemonių arsenale turime, bet kol kas tas rezultatas nedžiugina“, – kalbėjo socialdemokratas.

Prezidentūros vertinimai priklauso nuo to, ar pavyko suvaldyti situaciją 

Pirmadienį prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė teigė, kad nereikėjo skubėti priimant sprendimą dėl sienos su Baltarusija atidarymo. Pasak jos, prieš atnaujinant pasienio kontrolės punktų veiklą, vertėjo išsireikalauti Minsko, kad į Vilnių nebeskristų balionai ir būtų paleisti vilkikai. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu socialdemokratų lyderis tikina, kad anksčiau Prezidentūros atstovai palaikė sprendimą atnaujinti pasienio kontrolės punktų veiklą. Todėl M. Sinkevičius mano, kad šios institucijos vertinimus lemia tai, ar pavyko suvaldyti situaciją. 

„Mūsų premjerė man minėjo, kad Deividas Matulionis, Prezidentūra, kaip ir palaikė ankstesnį sienos atvėrimą, vėliau mačiau ponios Skaisgirytės pamąstymus, kad gal per anksti. Manau, kad tie vertinimai atsiranda išeinant iš to, ar pavyko situaciją suvaldyti, ar ne. Jeigu nepavyko, tai per anksti, jei būtų pavykę – tai būtų laiku“, – kalbėjo politikas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog negalima atmesti galimybės ir vėl uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tačiau kelti klausimus, ar Vyriausybės sprendimai buvo priimti laiku, šalies vadovo teigimu, nėra prasmės. 

Šalies vadovas taip pat pažymėjo, jog šiuo metu didžiausia problema yra ne Vyriausybės priimami sprendimai bei jų laikas, o teroristiškai besielgianti valstybė. 

REKLAMA

Kaip skelbta, savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.

Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.  

ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų