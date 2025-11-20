Sinkevičius kirto Šakalienei viešai: „Mums nereikia nei dramos, nei dramos karalienės“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Saviškių socdemų iš krašto apsaugos ministrės posto išversta D. Šakalienė bando prabilti viešai apie tai, kaip sekėsi vadovauti krašto apsaugai: „Aš neinterpretuosiu, tiesiog įvardijau faktus.“
O tie faktai – apie iškart po tiesimo subyrėjusį ir valstybei 6 milijonus eurų kainavusį betono kelią Rūdninkų poligone nutiesusią įmonę „Fegda“ ir joje anksčiau dirbusį bei su „Fegdos“ savininkais pažįstamą socialdemokratų lyderį M. Sinkevičių.
„Na, mes turėjome susitikimą su įmone ir tą pačią dieną mano kolega paviešino feisbuko postą apie tai, kad STT tyrimas dėl embraerių turėtų būti vertinamas labai rimtai, kad kolegos opozicijoje pateikė labai validžių argumentų“, – sakė buvusi krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė.
D. Šakalienė laikėsi pozicijos, kad betonkelį Rūdninkų poligone „Fegda“ turi tiesti iš naujo, o jos dalyvavimas ateities konkursuose būtų uždraustas arba apsunkintas. Buvusi ministrė leidžia suprasti, bet tiesiai nepasako, kad patyrė spaudimą iš M. Sinkevičiaus, kad „Fegda“ galėtų toliau gauti valstybės užsakymus kritinei infrastruktūrai įrengti. D. Šakalienė laido užuominas, kad iš posto ji išversta galbūt ne dėl to, kuo kaltinta – sabotažu prieš premjerę per susitikimą su influenceriais.
„Labai keistai atrodo, kai jau žmogus, išėjęs iš darbo, po tam tikro laiko pradeda kalbėti apie spaudimą“, – tikino ministrė pirmininkė.
„Ir nori pasakyti galbūt daugiau nei gali, ir save stabdo. Ir sunku įsijausti į jos kailį ir taip pasakyti, įvertinti, kokių ji turi iš tikrųjų ketinimų“, – tvirtino apžvalgininkas Tadas Ignatavičius.
Kokie jos ketinimai, nepavyko sužinoti. D. Šakalienė „TV3 žinioms“ telefonu neatsiliepė. Atšaukė ir vieną rytoj planuotą interviu portale „15min“. M. Sinkevičius rėžia drąsiai – sako, kad D. Šakalienei sunku susitaikyti su tuo, kad nebėra ministrė.
„Aš manau, kad tai yra tam tikro neišėjimo iš rolės, iš pozicijos būsena, pagrįsta turbūt emocijomis. Deja, pagrįsta ir melu“, – sakė socialdemokratų lyderis.
Neigia, kad glaudžiai susijęs su „Fegda“
Vis dėlto Specialiųjų tyrimų tarnyba susidomėjo D. Šakalienės informacija ir dabar ją tikrina. Patikrinę informaciją pareigūnai svarstys, ar pradėti tyrimą. „Fegda“ šiuo metu tiesia dar daugiau nei 10 kilometrų betonkelio Rūdninkuose. Šio kelio kaina valstybei – maždaug 7–8 milijonai eurų. Įmonės direktorius kratosi bet kokių politikų metamų kaltinimų.
„Esame politinio teatro dalis, kur tikrai manome, kad nenusipelnome šito“, – pasakojo „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis.
O M. Sinkevičius kratosi „Fegdos“ šleifo: „Niekada nei pats, nei tiesiogiai, nei per trečiuosius asmenis neatstovavau „Fegdos“ interesų jokiuose centrinės valdžios institucijose, įskaitant ir Krašto apsaugos ministeriją.“
M. Sinkevičius „Fegdoje“ dirbo tris mėnesius prieš penkerius metus.
„Buvo labiau „Fegdos“ pakvietimas prisijungti prie „Fegdos“ komandos, nes „Fegda“ augo kaip įmonė ir mums reikėjo... žmonių, kurie galėtų padėti toliau judėti į tarptautines rinkas“, – aiškino J. Jablonskis.
M. Sinkevičius jau rodo nuovargį dėl nuolatinių pasiaiškinimų, tad Šakalienei kerta atgal. Pasirodo, D. Šakalienė reikalavo ją palikti dirbti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir jeigu to nebus, esą grąsino dramomis. Tačiau socdemai ją nubuksavo į Teisės ir teisėtvarkos komitetą.
„Ponia Dovilė iš tikrųjų klausė viešai Valdyboje: ar jūs norit papildomos dramos? Na, aš sakiau, tiesą sakant ir galiu atkartot žodžius: mums nereikia nei dramos, nei dramos karalienės“, – sakė M. Sinkevičius.
„Kas čia kuria dramas? Gali būti ir viena pusė, ir kita... Dėl to, kad trūksta tų paaiškinimų“, – atskleidė apžvalgininkas T. Ignatavičius.
O „Fegda“ aiškina, kad pati Krašto apsaugos ministerija vilkina betonkelio tvarkymą ir tempia laiką užsakinėdama ekspertizes, kad įrodytų, jog reikia tiesti visiškai naują kelią.
„Brokuoto defektuoto kelio mūsų kelyje yra 0,019 proc. Tai nėra logiška“, – komentavo J. Jablonskis.
„Fegda“ teigia per metus sudalyvaujanti trijuose šimtuose viešųjų infrastruktūros pirkimų. Naujoji Krašto apsaugos ministerijos vadovybė teigia neskubėsianti nurašyti „Fegdos“ ir lauks ekspertizės išvadų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.