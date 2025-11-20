 
Lietuva > Aktualijos

Ruginienė neigia Šakalienės teiginius: „Čia yra Seimo frakcijos klausimas“

2025-11-20 13:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 13:39

Premjerė Inga Ruginienė neigia buvusios krašto apsaugos ministrės Inga Ruginienė teiginius, kad socialdemokratai neleido jai grįžti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK). Pasak jos, tokie klausimai yra parlamento frakcijų prerogatyvoje. 

Premjerė Inga Ruginienė neigia buvusios krašto apsaugos ministrės Inga Ruginienė teiginius, kad socialdemokratai neleido jai grįžti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK). Pasak jos, tokie klausimai yra parlamento frakcijų prerogatyvoje. 

0

„Visiškas sutapimas, kad nedalyvavau tame valdybos posėdyje, kuomet jie aptarinėjo. Tik girdėjau nuogirdas. Bent jau aš negirdėjau, kad kažkas kažką užkirstų, apie tai net diskusijos nebuvo“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė I. Ruginienė. 

„Čia yra Seimo frakcijos klausimas, tai Seimo frakcija turi ir išsispręsti. Visos kėdės, dalyvavimai komitetuose arba komisijose sprendžiamos, pirmiausia, frakcijoje, paskui koalicinėje taryboje ir tada balsuojame už galutinius sprendimus. Čia viduje ir turi išsispręsti“, – akcentavo ji. 

Ketvirtadienį naujienų portalas „15min“ remdamasis šaltiniais paskelbė, kad socialdemokratai D. Šakalienei neleido grįžti į NSGK. Pati politikė tikina, kad toks sprendimas buvo priimtas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos posėdyje, argumentuojant atšalimo laikotarpio poreikiu.

Kaip skelbta, STT trečiadienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.

Žiniasklaidai paviešinus informaciją apie brokuotą kelią, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.

D. Šakalienė anksčiau taip pat yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti, sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos.

