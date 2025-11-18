 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: Vyriausybė svarstys 2 pasienio punktų su Baltarusija atvėrimą

papildyta 14:12 val.
2025-11-18 13:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 13:53

Nacionalinio saugumo komisija (NSK) trečiadienį posėdžiausiančiai Vyriausybei rekomendavo apsvarstyti sienos su Baltarusija atidarymo galimybę, sako premjerė Inga Ruginienė.

3

„Komisija rekomendavo rytoj Vyriausybės posėdyje svarstyti sienų arba konkrečiau – dviejų punktų, kuriuos uždarėme, atidarymo galimybę. Tai rytoj į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę ateis šitas klausimas“, – po antradienį vykusio NSK posėdžio sakė ministrė pirmininkė.

I. Ruginienės teigimu, pastarosiomis dienomis situacija dėl kontrabandinių balionų pakankamai stabili, mat fiksuojami maži jų kiekiai. Jei tokia situacija išliks ir toliau, Vyriausybės vadovė sako, jog ir pati palaikys siūlymą atidaryti sieną su Baltarusija.

„Jeigu padėtis nesikeis ir rytoj turėsime tuos pačius rezultatus, ką šiandien matome, tai aš pati asmeniškai palaikau (siūlymą atidaryti sieną – ELTA), bet sulaukime Vyriausybės sprendimo, nes, vis dėlto, tai yra kolegialus organas“, – sakė premjerė.

„Jeigu situacija pablogės, mes pasiliekame teisę bet kada vėl uždaryti sienas arba rytoj jų neatidaryti . Turime sulaukti rytojaus“, – akcentavo ji.

Ministrės pirmininkės teigimu, priėmus sprendimą atidaryti du praėjusį mėnesį uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP), šis nutarimas įsigaliotų per parą.

„Paprastai yra tam tikras vienos paros terminas visiems paruošiamiesiems darbams. Tai kada mes benuspręstume (…), visada yra paros terminas pasiruošimo darbams“, – kalbėjo I. Ruginienė.

