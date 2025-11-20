Šakalienė neketina trauktis iš partijos: „Kodėl turėčiau?“

„Kodėl turėčiau neiti šitų pareigų? Jeigu už tiesos sakymą socialdemokratų partija pradėtų bausti savo narius – tai tikrai būtų liūdna diena socialdemokratams“, – žurnalistams Seime teigė D. Šakalienė.
„Tai yra vienintelė partija, kurios nare aš buvau ir esu, nematau jokio poreikio ką nors keisti, problemų išgyvena visos politinės jėgos, bet tai yra daugelio valstybiškai mąstančių žmonių partija. Diskusijos kiekvienoje partijoje, matyt, yra neišvengiamos net jeigu turime skirtingas nuomones“, – akcentavo ji.
Tuo metu paklausta, ar pakels tvyrančią įtampą su partijos vadovybe, politikė tikino, jog kol kas – sunku vertinti.
„Sunku pasakyti, kokia bus tolesnė situacija. Manau, kad turime išspręsti tuos iššūkius, su kuriais dabar susiduriame – tada matysime“, – sakė D. Šakalienė.
LSDP valdyba užkirto kelią tapti NSGK nare
Ketvirtadienį naujienų portalas „15min“ remdamasis šaltiniais paskelbė, kad socialdemokratai D. Šakalienei neleido grįžti į NSGK. Pati politikė tikina, kad toks sprendimas buvo priimtas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdybos posėdyje, argumentuojant atšalimo laikotarpio poreikiu.
„Valdybos posėdžio metu. Kaip suprantu, man reikia atšalimo laikotarpio“, – kalbėjo D. Šakalienė.
„Gal susilaikysiu nuo vertinimo“, – paprašyta įvertinti tokį sprendimą, atsakė ji.
Sinkevičius su Šakaliene nekalbėjo apie „Fegda“
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pradėjus informacijos patikslinimą dėl aplinkybių, susijusių su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais, D. Šakalienė sako besitarianti dėl laiko, kada galės duoti parodymus.
„Deriname pokalbio laiką“, – sakė socialdemokratė.
Visgi, pasak jos, LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius su ja tiesiogiai „Fegda“ klausimų neaptarinėjo.
„Partijos pirmininkas su manimi nei šia, nei kitomis temomis nekalbėjo“, – sakė D. Šakalienė.
Kaip skelbta, STT trečiadienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.
Žiniasklaidai paviešinus informaciją apie brokuotą kelią, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
D. Šakalienė anksčiau taip pat yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti, sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos.
