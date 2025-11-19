Prabilus Šakalienei – eksperto perspėjimas: „Sinkevičiui gal užteks proto nekeršyti taip grubiai“

Apie tai, kad atkreipusi dėmesį į defektus „Fegdos“ nutiestame kelyje ir pasiūliusi įvesti atrankos kriterijus viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms, sulaukė M. Sinkevičiaus reakcijos, D. Šakalienė kalbėjo Edmundo Jakilaičio tinklalaidėje „Politika.lt“.
Kai jūs tą pasiūlėte (įvesti kriterijus viešuosiuose KAM pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms – red. past.), jūs, aišku, sulaukėte tiesiogiai arba netiesiogiai kažkokių M. Sinkevičiaus reakcijų.
Šypsosi. Palinksi.
Na, mes turėjome susitikimą su įmone ir tą pačią dieną mano kolega paviešino feisbuko post‘ą apie tai, kad STT tyrimas dėl „Embraerių“ turėtų būti vertinamas labai rimtai, kolegos opozicijoje apteikė labai validžių argumentų ir kad apkritai reikėtų inicijuoti darbo grupę Vyriausybėje, kuri įvertintų transportinių karinių lėktuvų pirkimo tikslingumą.
Aš tokiu būdu suprantu, kad Valstybės gynimo taryba yra tokio žemesnio lygio institucija negu darbo grupė Vyriausybėje ir jau tikrai darbo grupė Vyriausybėje gali duoti geresnį karinį patarimą negu Karinės oro pajėgos ir Gynybos štabas.
Tai jūs gavote tokį asimetrinį atsakymą iš savo partijos pirmininko? Jūs pradėjote kalbėti apie įmonę, kuri nekokybiškai nutiesė kelią ir galimas jos būsimas mažesnes sėkmės arba nesėkmes viešuosiuose pirkimuose ir gavote atsakymą per kitur – taip jūs matote situaciją?
Aš neinterpretuosiu, tiesiog įvardijau faktus. Aš manau, interpretuoti čia jau galima patiems. <...>
Man jokio paaiškinimo, kodėl tai buvo padaryta, nebuvo pateikta. Aš klausimus uždaviau, bet atsakymų negavau.
Dvi Šakalienės problemų priežastys
Politologas, Mykolo Romerio universiteto (VDU) profesorius Virgis Valentinavičius išskyrė dvi priežastis, kurios, jo vertinimu, pastūmėjo D. Šakalienę į keblią padėtį.
„Pirma, „Fegdos“ pavyzdys rodo, kad pas socialdemokratus yra labai daug verslininkų su interesais. Įskaitant, kaip mes ir žinome, buvusį premjerą Gintautą Palucką. Tai labai deformuoja partijos politiką ir tai yra didelis potencialas interesų konfliktams, korupcijai. Kalba eina ne vien tik apie „Fegdą“. Tiesiog per daug ryšių su verslu, kuris trukdo užsiimti sąžininga politika“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo jis.
„Antras dalykas yra, kad socdemai yra pasidarę provincijos partija. Yra labai daug žmonių iš savivaldybių tarybų. Jie savivaldybėse stiprūs, bet beveik visuose didžiuosiuose miestuose jų pozicijos susilpnėjusios palyginti su tuo, kas buvo prieš 10–20 metų.
Atitinkamai socdemams sunku pakilti į nacionalinį politikos lygį ir tuos pačios gynybos reikalus suvokti iš nacionalinių valstybės interesų. Jiems kirba mintis apie trinkeles savivaldybių, rajonų centrų aikštėse ir panašiai. Visi nori nukreipti pinigus į tai, ką jie supranta, tai yra kaimų ir miestelių reikalams ir savo populiarumui didinti“, – kalbėjo eskpertas.
Ar Šakalienės dienos partijoje suskaičiuotos?
Tinklalaidėje paklausta apie ateitį Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), D. Šakalienė leido suprasti, kad pati nesitrauks, nes, anot jos, Lietuvoje yra „rimtesnių problemų“ nei politinės dramos.
„Dėl to ir norėjau pradėti nuo konteksto, kai jūs man uždavėte tą klausimą. Tai ir sakau labai tiesiai: mes neturime prabangos šiuo metu užsiimti tam tikromis dramomis. Jeigu kai kurie žmonės tą prabangą sau leidžia, manau, kad tai yra strategiškai neįžvalgu. Mes turėsime rimtesnių problemų, su kuriomis turėsime tvarkytis pakankamai greitai“, – tinklalaidėje „Politika.lt“ kalbėjo ji.
Visgi ji teigė nežinanti, ar partijos nariai su pirmininku priešakyje nenuspręs jos išmesti.
„Nežinau, ar būsiu pašalinta iš partijos pirmininko pareigų. Kol kas vis dar esu partijos vicepirmininkė ir valdybos narė“, – sakė D. Šakalienė.
V. Valentinavičius primena, ką D. Šakalienė yra sakiusi anksčiau: buvimą partijoje ji lygino su santuoka, neva kai išeis iš partijos, pasitrauks ir iš politikos. V. Valentinavičiaus vertinimu, tokiu atveju ji lauks tik vieno.
„Ji pati sako, kad partija kaip santuoka ir ji partijos nekeis. Tai reiškia, kad ji laukia, kol ją išmes. Tai vienintelis priimtinas būdas jai išsiskirti su partija“, – kalbėjo politologas.
Vis dėlto ekspertas neprognozuoja, kad socialdemokratai taip darys. Politologo manymu, partija ras būdų kitaip keršyti D. Šakalienei.
„Aš manau, kad šiuo atveju socdemams ir M. Sinkevičiui gal užteks proto nekeršyti taip grubiai ir neišmesti jos iš partijos. Kitaip tariant, laikyti per atstumą ir tegul sau gyvena, nes tolesnis kerštavimas atrodytų labai blogai. Nemanau, kad (socialdemokratai – red. past.) tai darys, tiesiog marinuos D. Šakalienės buvimą toje partijoje, neprileis prie jokių postų, o jeigu ji bandys ką nors daryti, tai tyliai spaus ją“, – komentavo V. Valentinavičius.
Po Šakalienės informacijos apie „Fegdą“ veiksmų ėmėsi STT
STT pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.
„Atsižvelgdami į tai, kad saugumo ir gynybos sritis yra vienas iš svarbiausių valstybės ir STT prioritetų, būtina patikslinti aplinkybes, surinkti visą informaciją, reikalingą tolesniems sprendimams priimti“, – pranešė STT.
Visgi ši istorija dar kartą patvirtino, kad institucijos reaguoja tik tada, kai gauna konkrečius pareiškimus arba skandalas sukelia audras visuomenėje. Taip nutiko ir šįkart – jau seniai buvo užuominų apie Sinkevičių šeimos sąsajas su „Fegda“, tačiau iki tol ir STT, ir kitos institucijos tylėjo.
Užuot iš karto ėmęsi veiksmų, STT laukė ir tikslinti aplinkybes pradėjo tik po to, kai interviu su D. Šakaliene sukėlė atgarsį.
„Pridėkime, kad čia ne pirmas kartas, kai „Fegdos“ vardas išlenda ir kai buvo durta pirštu, jog M. Sinkevičius reagavo. Tai pirmas tą padarė Skirmantas Malinauskas. Faktiškai tą pačią ar kitą dieną jis pasakė, kad po to, kai D. Šakalienė pradėjo reikalauti „Fegdos“ iš principo perstatyti, iš naujo nutiesti kelią poligone.
M. Sinkevičius iškart reagavo feisbuke užsipuolimu dėl „Embraerių“. Tą S. Malinauskas pasakė kur kas aiškiau negu D. Šakalienė. D. Šakalienė miglotai, užuominomis, bet patvirtino, kad šitas dalykas buvo ir tie dalykai yra susiję“, – priminė V. Valentinavičius.
Taigi STT, pasak jo, galėjo reaguoti dar į S. Malinausko informaciją, bet to nepadarė.
„Galbūt jie gali teisintis, kad niekas neparašė skundo ir nepareikalavo ištirti, bet jūsų klausime atsakymas. Aš sutinku su jumis, kad STT turėjo reaguoti iš karto, gavus pirmus signalus apie tai“, – kalbėjo V. Valentinavičius.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Žiniasklaidai paviešinus šią informaciją,KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta. Tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
„Fegdos“ komentaras dėl STT tyrimo
„Fegda“ neigia, esą įmonė dėl poligono kelio defektų šalinimo ieškojo politikų užtarimo.
„Esame įvelti į politinę mėsmalę, matome, kad kuriamos vis naujos sąmokslo teorijos – neva mūsų bendrovė darė spaudimą politikams dėl Rūdininkų kelio defektų šalinimo ir ieškojo politikų užtarimo.
Atmetame visus kaltinimus ir sąmokslo teorijas, niekada neieškojome užtarimo pas jokius politikus, o dėl garbės bei orumo žeminimo bei atviro kenkimo verslui šiuo metu vertiname galimybes gintis ir teisminiu keliu“, – pranešime cituojamas „Fegda“ vadovas Jonas Jablonskis.
Trečiadienį išplatintame komentare įmonė taip pat nurodė teigiamai vertinanti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) sprendimą pradėti informacijos patikslinimą dėl tokių buvusios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės teiginių.
„Vertiname labai gerai, kad STT tyrimas bus – po jo turėsime pilną teisę pareikalauti politikų paneigimų ir viešų atsiprašymų. Labai tikimės, kad STT sprendimas imtis įvertinti visas aplinkybes, susijusias su Rūdininkų kelio tiesimu, užkirs kelią tolesniam mūsų įmonės reputacijos menkinimui ir kenkimui mūsų verslui“, – teigė „Fegda“ vadovas.
Be to, jis taip pat pažymėjo, kad viena iš priežasčių, kodėl įmonė pastaruoju metu taip puolama, yra tebevykstantis Rūdininkų poligono statybų konkursas.
„Šiuo metu vykstantis Rūdininkų poligono statybų konkursas, iš kurio mus pašalinti norima bet kokia kaina nuolat prikišant mums faktą, kad įmonėje yra dirbęs tuo metu iš aktyvios politikos pasitraukęs Mindaugas Sinkevičius. Manome, kad viena iš priežasčių, kodėl mums taip ilgai neleido pataisyti defektų turintį kelią – tam tikrų politikų ir verslo interesai šiuo metu vykstančiame didžiajame Rūdininkų poligono statybų konkurse, kuriame mes dalyvaujame kartu su mūsų partneriais“, – pabrėžė J. Jablonskis.
Sinkevičiaus sąsajos su „Fegda“
M. Sinkevičius anksčiau yra dirbęs „Fegdoje“. Vienam medžiotojų klubui kartu su bendrovės akcininku Arvydu Gribuliu ir įmonę valdančios „Fegdos grupės“ direktoriumi Gediminu Gribuliu priklauso ir politiko tėvas, parlamentaras Rimantas Sinkevičius.
Tačiau pats M. Sinkevičius tikina, jog niekada neatstovavo šios bendrovės interesų centrinės valdžios institucijose.
„Niekada nei pats, nei tiesiogiai, nei per trečiuosius asmenis neatstovavau „Fegdos“ interesų jokiose centrinės valdžios institucijose“, – trečiadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Fegdoje“ M. Sinkevičius komercijos direktoriaus pareigas ėjo po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
„Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis spalį teigė, kad įmonė jau 10 mėnesių laukia leidimo ištaisyti kelio defektus.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
Pasak „Delfi“, „Fegdos“ prie poligono įrengiamų dar dviejų kelio atkarpų tiesimo darbų vertė siekia atitinkamai 1,8 mln. ir 4,3 mln. eurų.
Tiesa, „Fegdos grupė“ su partnere „Conres LT“ dalyvauja ir maždaug 1,8 mlrd. eurų bendros vertės Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo rangovų konkurse.
Šakalienė patraukimas iš posto
Spalio pabaigoje D. Šakalienė buvo atleista iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
įtampas tarp KAM ir Vyriausybės vadovės padidino paviešinta informacija, neva bus teikiamas mažesnis gynybos biudžetas nei buvo žadėta. Tokią informaciją išplatino kai kurie apžvalgininkai ir žurnalistai, nurodę, kad tokius duomenys jiems esą pateikė patikimi šaltiniai.
Vėliau paaiškėjo, kad KAM'e įvyko vidinis susitikimas su nuomonės formuotojais, dar vadinamas off the record, kur viešosios erdvės veikėjai (įskaitant minėtus) buvo perspėti, jog Vyriausybė galimai nesilaikys įsipareigojimų dėl gynybos finansavimo.
D. Šakalienė teigė apie susitikimą nežinojusi, nes tuo metu buvo išvykusi su vizitu, bet reikia suprasti, kad ministerijoje dažniausiai niekas nevyksta be ministro žinios.
Vadinasi, arba D. Šakalienė žinojo apie nuomonės formuotojams suteikiamą jautrią informaciją dėl lėšų gynybai, arba, jei ji apie susitikimą nežinojo (mat tomis dienomis buvo išvykusi su vizitu), tai reikštų, kad ministerijoje tvyrojo nesusikalbėjimas tarp darbuotojų.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad ministerijoje neoficialus susitikimas su gynybos temomis rašančiais asmenimis vyko, tačiau buvo kalbėta neva ne apie mažesnį gynybos finansavimą, o apie poreikius.
Kilus skandalui, socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius sukritikavo D. Šakalienę – ministrės elgesį jis pavadino „keistu žanru“.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė pareiškė praradusi pasitikėjimą D. Šakaliene.
Tuomet į viešumą pradėjo kilti anoniminiai buvusių ir esamų KAM darbuotojų pasakojimai apie prastą atmosferą ministerijoje ir neva valdingą D. Šakalienės elgesį.
Galiausiai I. Ruginienė įvardijo tris priežastis, kodėl nebemato D. Šakalienės ministrės pareigose. Pirmoji, anot jos, buvo melas, antroji – mikroklimatas KAM'e (atsižvelgiant į anoniminius darbuotojų pasakojimus), trečioji priežastis, I. Ruginienės teigimu, susidėjo „iš įvairių smulkmenų“.
Spalio 22 d. I. Ruginienė pasirašė D. Šakalienės atsatydinimo raštą.
D. Šakalienę pareigose pakeitė iki tol krašto apsaugos srityje nedirbęs socialdemokratas Robertas Kaunas.
