Po Šakalienės teiginių STT pradėjo informacijos patikslinimą

„Atsižvelgdami į tai, kad saugumo ir gynybos sritis yra vienas iš svarbiausių valstybės ir STT prioritetų, būtina patikslinti aplinkybes, surinkti visą informaciją, reikalingą tolesniems sprendimams priimti“, – pranešė STT.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Žiniasklaidai paviešinus šią informaciją, Krašto apsaugos ministerija (KAM) pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
Kaip skelbta, „Fegdoje“ anksčiau yra dirbęs ir dabartinis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, vienam medžiotojų klubui kartu su bendrovės akcininku Arvydu Gribuliu ir įmonę valdančios „Fegdos grupės“ direktoriumi Gediminu Gribuliu priklauso ir politiko tėvas, parlamentaras Rimantas Sinkevičius.
„Fegdoje“ LSDP lyderis komercijos direktoriaus pareigas ėjo po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
„Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis spalį teigė, kad įmonė jau 10 mėnesių laukia leidimo ištaisyti kelio defektus.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
Pasak „Delfi“, „Fegdos“ prie poligono įrengiamų dar dviejų kelio atkarpų tiesimo darbų vertė siekia atitinkamai 1,8 mln. ir 4,3 mln. eurų.
Tiesa, „Fegdos grupė“ su partnere „Conres LT“ dalyvauja ir maždaug 1,8 mlrd. eurų bendros vertės Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo rangovų konkurse.
