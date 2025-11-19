 
TV3 naujienos > Lietuva

Pavojingas virusas Lietuvoje pražudė dar du žmones: vienam buvo vos per 55 m.

2025-11-19 09:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-19 09:47
2025-11-19 09:47

Nors šiltasis metų laikas jau liko praeityje, Lietuvoje per spalio mėnesį registruotos dar dvi mirtys nuo klastingojo erkių platinamos ligos – erkinio encefalito. Iš viso šiemet nuo šios ligos mirė 5 asmenys. Nepaisant to, kad orai gerokai atvėso, specialistai perspėja, kad erkių aktyvumas pastaraisiais laikais išlieka ilgai – iki Naujųjų metų.

Nors šiltasis metų laikas jau liko praeityje, Lietuvoje per spalio mėnesį registruotos dar dvi mirtys nuo klastingojo erkių platinamos ligos – erkinio encefalito. Iš viso šiemet nuo šios ligos mirė 5 asmenys. Nepaisant to, kad orai gerokai atvėso, specialistai perspėja, kad erkių aktyvumas pastaraisiais laikais išlieka ilgai – iki Naujųjų metų.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip naujienų portalui tv3.lt nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), viena iš mirčių nuo erkinio encefalito spalio mėnesį fiksuota Kauno apskrityje. Asmuo priklausė vyresnių nei 75 metų amžiaus grupei, nebuvo skiepytas nuo erkinio encefalito.

Kitas mirtinas atvejis užfiksuotas Vilniaus apskrityje – mirusysis priklausė vyresnių nei 55 amžiaus grupei, skiepytas 4 vakcinos dozėmis, tačiau turėjo kitų gretutinių ligų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad mirtis nuo erkinio encefalito rugsėjo mėnesį nustatyta Trakų rajone, miręs asmuo priklausė 65–79 m. amžiaus grupei. Ar asmuo buvo skiepytas nuo erkinio encefalito, nežinoma.

Viena mirtis fiksuota liepos mėnesį Utenos apskrityje. Mirusysis buvo vyresnis nei 60 metų amžiaus, skiepytas nuo erkinio encefalito nebuvo. Tuo metu birželio mėnesį virusas pasiglemžė Vilniaus apskrities gyventoją, kuriam buvo daugiau nei 80 metų.

Pirminiais NVSC duomenimis, per spalio mėnesį patvirtinti 58 nauji erkinio encefalito atvejai, 42 iš susirgusiųjų prireikė gydymo ligoninėje. 6 iš jų buvo vaikai, dviem nebuvo ir trejų metų. Iš viso sausio–spalio mėn. Lietuvoje užregistruoti 602 erkinio encefalito atvejai, 62 iš susirgusiųjų buvo vaikai, 540 – suaugusieji.

Pernai – rekordinis mirčių skaičius

Per praėjusius metu Lietuvoje iš viso nustatyti 807 erkinio encefalito atvejai (sirgo 66 vaikai ir 741 suaugę asmenys). Kaip nurodo NVSC, 92,6 proc. susirgusiųjų buvo neskiepyti, o daugelis paskiepytų asmenų nesilaikė skiepijimo schemos intervalų.

Taip pat pernai fiksuota neįprastai daug – net 11 mirties nuo erkinio encefalito atvejų.

Kaip nurodoma, didžiausi sergamumo rodikliai praėjusiais metais buvo fiksuojami Utenos, Marijampolės, Telšių, Tauragės ir Kauno apskrityse. Pernai šiose apskrityse užregistruotų atvejų skaičius sudarė beveik pusę (46,3 proc.) visų susirgimų erkiniu encefalitu Lietuvoje.

Gydytojai pabrėžia, kad erkinis encefalitas – liga, kurios pasekmės gali sugriauti gyvenimą, sukeldama ne tik paralyžių, bet ir klausos, eisenos sutrikimus, galvos skausmus. Portalas tv3.lt primena plačiau rašęs apie erkinio encefalito simptomus ir ligos eigą.

Viena amžiaus grupė gali pasiskiepyti nemokamai

NVSC specialistai primena, kad nuo erkinio encefalito galima apsisaugoti pasiskiepijus – tai veiksmingiausia prevencijos priemonė. Vakcina galima skiepyti vyresnius nei 1 metų amžiaus vaikus bei suaugusiuosius. Norintiems pirmą kartą pasiskiepyti nuo erkinio encefalito pirmosios dvi dozės skiriamos 1–3 mėn. intervalu.

Trečioji dozė įprastai skiriama po 5–12 mėn. Vėliau imunitetą būtina stiprinti, pirmoji sustiprinančioji dozė skiriama po 3 metų, o vėliau kas 5 metus. Vyresniems nei 60 m. amžiaus gyventojams imunitetą stiprinti rekomenduojama kas 3 metus.

Taip pat svarbu nepamiršti, kad nuo pernai metų rugsėjo mėn. 50–55 m. amžiaus grupei priklausantiems asmenims skiepai nuo erkinio encefalito yra nemokami, skiepijant tiek pagal pirminę skiepijimo schemą, tiek sustiprinančiąja doze.

Deja, tačiau nuo Laimo ligos skiepų nėra, todėl siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką, reikėtų vengti aukštos žolės ir krūmų, tinkamai apsirengti (šviesūs drabužiai, viršutiniai drabužiai ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai gerai priglustų prie riešo, kelnių klešnės prigludusios prie kūno, sukištos į batus), naudoti erkes atbaidančias priemones (repelentus), nuolat apžiūrėti save ir kartu keliaujančius asmenis.

Sveikata.lt
