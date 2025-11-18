 
TV3 naujienos > Lietuva

Testas namuose parodys, ar nesergate klastinga infekcija: štai kas turėtų suklusti

2025-11-18 09:13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 09:13

Lapkričio 17–24 d. vykstanti Europos testavimo savaitė skirta didinti informuotumą apie ŽIV, lytiškai plintančių infekcijų (LPI) bei virusinių hepatitų B ir C ištyrimo svarbą. Šios iniciatyvos tikslas – telkti įvairias organizacijas ir sudaryti palankesnes sąlygas pasitikrinti savo sveikatą, kad šios infekcijos būtų diagnozuojamos kuo anksčiau ir laiku pradėtas gydymas.

Gydytojai įspėja: šis virusas tyliai tūno kūne be simptomų, tačiau gali išsivystyti į vėžį (nuotr. stop kadras)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prisijungdamas prie iniciatyvos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) primena, kad profilaktika, ankstyva diagnostika ir laiku pradėtas gydymas padeda ne tik užkirsti kelią ligos progresavimui, bet ir sumažinti šių infekcijų plitimą visuomenėje.

Diagnozuojama, kai liga jau pažengusi

ŽIV infekcija, kai kurios lytiškai plintančios infekcijos ir virusiniai hepatitai B bei C dažnai vystosi be jokių aiškių simptomų. Dėl to žmogus gali nežinoti, kad yra užsikrėtęs, o liga tuo metu progresuoja, sukelia komplikacijas ir išlieka rizika perduoti infekciją kitiems. Įvertinus galimą riziką, gyventojams rekomenduojama išsitirti, o nustačius infekciją – kreiptis į gydytoją specialistą dėl gydymo. Ankstyvas ištyrimas yra svarbus tiek laiku diagnozuojant ligą, tiek užkertant kelią jos plitimui, rašoma pranešime spaudai.

Nors ŽIV infekcija kol kas nėra išgydoma, tinkamas ir nuoseklus gydymas gali ženkliai pristabdyti ligos progresavimą, padėti išvengti rimtų komplikacijų, tokių kaip AIDS, ir užtikrinti gerą gyvenimo kokybę bei darbingumą. Svarbu tai, kad gydymas labai sumažina viruso kiekį kraujyje, todėl sumažėja rizika užkrėsti kitus. Lietuvoje ŽIV gydymas yra kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, todėl pacientams užtikrinama veiksminga terapija be papildomos finansinės naštos.

Nuo virusinio hepatito B galima apsisaugoti skiepijantis – vaikai skiepijami pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių. Nors skiepų nuo hepatito C nėra, šiuo metu taikomas efektyvus gydymas leidžia visiškai pasveikti. Hepatito C gydymas, kaip ir diagnostika, Lietuvoje yra kompensuojamas PSDF lėšomis. Dažniausiai pirmiausia atliekamas atrankinis hepatito C žymenų tyrimas, o prireikus – papildomi patvirtinamieji tyrimai.

Dažniausiai pasitaikančios LPI – sifilis, gonorėja ir chlamidiozė – taip pat gali nesukelti jokių simptomų, ypač ankstyvojoje stadijoje. Simptomai gali atsirasti tik po kelių savaičių ar mėnesių, o kartais nepasireiškia visai. Todėl profilaktiškai pasitikrinti rekomenduojama net ir nejaučiant požymių. Ankstyvas ligos nustatymas padeda išvengti komplikacijų, pavyzdžiui, negydoma gonorėja ar chlamidiozė gali lemti nevaisingumą. Užsikrėsti LPI galima ir nuo simptomų nejaučiančio žmogaus. Diagnozavus LPI vienam iš lytinių partnerių, rekomenduojama išsitirti ir kitam. 

Kur galima pasitikrinti?

Pasitikrinti dėl ŽIV, LPI, hepatito B ir C galima sveikatos priežiūros įstaigose arba atliekant savikontrolės testus namuose. Anonimiškai ir nemokamai atlikti atrankinius greituosius savikontrolės testus bei pasikonsultuoti galima nevyriausybinėse organizacijose.

Gavus teigiamą greitojo  atrankinio ar savikontrolės testo rezultatą, jį būtina patvirtinti laboratoriškai, todėl rekomenduojama kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą. 

Čia rasime išsamią informaciją apie tai, kam rekomenduojama išsitirti dėl ŽIV, ir vietas, kur galima tai padaryti.

Daugiau apie ŽIV, LPI, virusinius hepatitus B ir C galite sužinoti NVSC svetainėje adresu.    

Sveikata.lt
