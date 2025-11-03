 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Iš atostogų Turkijoje lietuviai skundžiasi parsivežę pavojingą infekciją: įspėja pastebėti simptomus

2025-11-03 14:39 / šaltinis: Žinių radijas / aut.
Autorius(-ė) Aigustė Tavoraitė
šaltinis: Žinių radijas aut.
2025-11-03 14:39

Pastaruoju metu Turkijoje atostogaujantys tautiečiai socialiniuose tinkluose dalijasi susirgę neaiškia infekcija. Nors neretai tokio pobūdžio susirgimai praeina savaime, specialistė įspėjo, kada tai gali tapti grėsminga.

Pastaruoju metu Turkijoje atostogaujantys tautiečiai socialiniuose tinkluose dalijasi susirgę neaiškia infekcija. Nors neretai tokio pobūdžio susirgimai praeina savaime, specialistė įspėjo, kada tai gali tapti grėsminga.

REKLAMA
0

Plačiau apie tai pakomentavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistė Aušra Bartulienė pasakojo, kad dažniausiai keliautojai užsikrečia žarnyno infekcinėmis ligomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jas gali sukelti pirmuonys, žarnyno virusai ir bakterijos. Tai gali būti salmoneliozė, kampilobakteriozė, virusinės žarnyno infekcijos kaip rotavirusinė, noravirusinė infekcija“, – vardijo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik specialistė nurodė, kad oficialiai nėra gauta pranešimų apie būtent žarnyno infekcinių ligų protrūkius Turkijoje.

REKLAMA

Parsiveža iš daugelio šalių

Pasak specialistės, tokie įvežtiniai atvejai iš esmės fiksuojami visus metus, mat žmonės nuolatos keliauja. Pavyzdžiui, vykdami į tokius šiltus kraštus kaip Indiją taip pat dažnai parsiveža tokio pobūdžio susirgimus.

„Aišku, vasaros metu tokių keliautojų padaugėja, tad padaugėja ir užkrečiamųjų žarnyno infekcinių ligų“, – pastebėjo A. Bartulienė.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, ji pridūrė, kad Turkija yra tarp tų šalių, iš kurių dažnai parsivežamos žarnyno infekcijos.

„Kai nagrinėjame tuos atvejus, iš tikrųjų įvežtinių atvejų iš Turkijos galbūt yra ir daugiausiai. Bet tikrai nemažai jų yra ir iš Egipto, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Graikijos, kaip minėjau, Indijos, taip pat – Prancūzijos, Tailando, Kenijos ir dar tikrai daug šalių. Praktiškai ten, kur žmonės keliauja, jie dažnai užsikrečia“, – pastebėjo NVSC specialistė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Fiksuoja tik tuos, kurie kreipiasi oficialiai

Tačiau pašnekovė atkreipė dėmesį, kad tik dalis tokių atvejų patenka į statistiką, mat NVSC fiksuoja tik tuos susirgimus, kai žmogus oficialiai kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą:

„Bet jeigu žmogus, sakykime, suserga namuose ir visai nesikreipia į savo šeimos gydytoją, tai tokie atvejai net nėra fiksuojami.“

REKLAMA

Pasak A. Bartulienės, dažniausiai keliautojai užsikrečia žarnyno infekcinėmis ligomis.

Specialistė nurodė, kad per šiuos metus kol kas buvo užregistruoti 439 salmoneliozės atvejai, iš jų 27 – įvežtiniai. 

„Dar viena tokia infekcija kaip kampilobakteriozė – šiais metais buvo užregistruoti 852 atvejai, iš jų 21 įvežtinis. Dar populiari yra rotavirusinė infekcija, šiais metais jau užregistruota 1722 atvejai, įvežta 29“, – vardijo A. Bartulienė.

REKLAMA

Kaip saugotis žarnyno infekcijų?

Paklausta, kaip reikėtų saugotis tokių infekcijų, specialistė priminė, kad didžiausią įtaką joms plisti turi maisto ir vandens higienos laikymasis. 

„Vandenį reikėtų gerti tik iš buteliukų arba virintą, filtruotą vandenį, karštą arbatą, kavą. Svarbu susilaikyti nuo gėrimų su ledukais, nes neaišku, iš kokio vandens tie ledukai yra pagaminti. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip pat yra labai svarbu maistas – jisai turi būti šviežias, termiškai gerai apdorotas, todėl geriausia valgyti ką tik pagamintą, karštą patiekalą. Vertėtų vengti žalių ar neplautų daržovių ir vaisių, juos  vartoti tik labai atidžiai nusiplovus. 

Ir, aišku, labai svarbi rankų higiena – jas reikia kuo dažniau plauti vandeniu su muilu. Jeigu tokių sąlygų nėra, tuomet naudoti rankoms skirtas dezinfekcines priemones“, – patarė A. Bartulienė.

REKLAMA

Kaip skubiai kreiptis į medikus? 

Ji kartu patarė sunegalavus stebėti savo būklę, jau blogėjant skubėti kreiptis į medikus.

„Pagrindiniai simptomai yra pykinimas, vėmimas, viduriavimas, tai jei šie epizodai yra vienkartiniai, sakykime, per dieną – vienas du kartai, ir tai yra suaugęs, stiprus žmogus, šie simptomai išties praeina ir į gydymo įstaigą kreiptis nereikia. 

Tačiau jeigu asmuo yra nusilpęs, vyresnio amžiaus arba maži vaikai, dažnai jie viduriuoja, vemia, netenka daug skysčių ir gali išsivystyti gyvybei grėsminga situacija. Šiuo atveju dėl pagalbos jau reikia kreiptis į gydytoją“, – patarė NVSC specialistė. 

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų