Netrukus – svarbūs pokyčiai gyventojams: štai kas keičiasi dėl vaistų išrašymo

Portalas tv3.lt primena, kokie svarbūs pokyčiai sveikatos sistemoje įsigalioja lapkričio mėnesį.
Grįžta pacientų pavėžėjimas
Kaip paskelbė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), nuo lapkričio 1 d. atnaujina pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimą tokia pat apimtimi, kokia jos buvo teikiamos iki šių metų birželio 1 d. Tai reiškia, kad paslauga galės pasinaudoti ne tik transplantacijos laukiantys ir gulintys pacientai, bet ir kitos pacientų grupės.
„Esant didesniam paslaugų poreikiui, nei buvo planuota ankstesnės Vyriausybės, šiemet buvome priversti apriboti pacientų pavėžėjimo paslaugas, tačiau subalansavome finansus, todėl vėl galime teikti šias paslaugas didesniam pacientų skaičiui. Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau.
Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – komentavo sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Nuo lapkričio 1 d. dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu, arba reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos. Pavėžėjimo paslauga gali būti teikiama šiais atvejais:
- kai pacientas vyksta į gydymo įstaigą planinei pagalbai (specializuotos ambulatorinės, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, chemoterapijos paslaugos, stacionarinis gydymas) arba grįžta namo;
- kai pacientas vyksta į gydymo įstaigą dėl organo transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
- kai pacientas grįžta po suteiktos pagalbos skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, kur buvo pristatytas greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko savarankiškai.
Užsakyti pavėžėjimo paslaugą pacientai gali trumpuoju telefono numeriu 1808, o daugiau informacijos rasti tinklalapyje https://1808.lt/.
Nuo lapkričio 7 dienos – pokyčiai dėl vaistų išrašymo
Nuo lapkričio 7 d. įsigalioja atnaujinta receptų rašymo ir vaistų, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių (MPP) išdavimo (pardavimo) tvarka. Kaip nurodoma, yra paankstintas recepto galiojimas, galimybė įsigyti vaistą arba kompensuojamąją MPP dalimis, be galiojančio recepto ir pagal poreikį bei kitos naujovės pagerins vaistų ir kompensuojamųjų MPP prieinamumą ir skatins racionalų vaistų išrašymą bei vartojimą.
Pagal atnaujintą tvarką, tęsiant gydymą tais pačiais vaistais ar kompensuojamosiomis MPP, naujas specialisto išrašytas receptas galės įsigalioti likus septynioms, o ne penkioms dienoms iki anksčiau paskirtų vaistų likučio pabaigos. Tai leis pacientams patogiau planuoti vaistų pirkimą ir juos įsigyti anksčiau.
Taip pat vaistus ir kompensuojamąsias MPP įsigyti bus galima dalimis, tai bus naudinga tais atvejais, kai vaistinė neturės tiek vaisto ar priemonės pakuočių arba tokio jų kiekio, koks yra išrašytas pacientui. Iki šiol pacientas, susidūręs su tokia situacija, turėdavo lankstyti po vaistinės, kuri turėtų visą jam reikalingą vaistų ar priemonių kiekį, arba kreiptis į asmens sveikatos priežiūros specialistą, kad jis patikslintų receptą.
Atsiranda galimybė atsiimti ir tik dalį elektroniniame recepte nurodyto vaistų ar priemonių kiekio, o kitą dalį atsiimti vėliau toje pačioje ar bet kurioje kitoje vaistinėje, atsižvelgiant į vaistinėje turimų vaistų kiekį arba paciento finansines galimybes.
Sutrikus sudėtinių vaistų, išrašytų elektroniniuose receptuose, tiekimui, jie galės būti išduodami pacientui atskiromis veikliosiomis medžiagomis.
Jeigu paciento nuolat vartojami receptiniai vaistai ar kompensuojamosios MPP baigsis, o jis nespės laiku kreiptis į asmens sveikatos priežiūros specialistą, kad būtų išrašytas naujas receptas, tam tikras sąlygas atitinkančius vaistus ar priemones farmacijos specialistas galės parduoti ir be galiojančio recepto, atsižvelgdamas į anksčiau išrašytus receptus ir kitus reikalavimus.
Jeigu pacientui periodiškai pasireiškia tam tikri negalavimai, pvz., pūslelinė, migrena arba kitokie skausmai, jam nebereikės nuolat namuose laikyti vaistų atsargų. Specialistas galės išrašyti receptą su žyma „Esant poreikiui“, kuris galios iki pusės metų ir galės būti panaudotas bet kada, kai atsiras simptomai, dėl kurių paskirtas ir išrašytas vaistas.
Atnaujinimai E. sveikatos sistemoje
Kaip neseniai pranešė sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas, atsiranda vis daugiau patobulinimų E. sveikatos sistemoje. Kaip nurodoma, nuo lapkričio mėnesio pradės veikti ir E. sveikatos sistemos atnaujinimai, kuriuos specialistai dar vadina naująja E. sveikatos sistemos versija. Patobulinimai skirti daugiau sveikatos priežiūros darbuotojams ir farmacininkams, tačiau naudos gaus ir pacientai. E. sveikatoje atsiras sveikatos priežiūros specialistų ilgai laukta galimybė koreguoti receptus, jei įsivėlė klaida.
Taip pat palengvinti receptų rašymą padės E. sveikatoje diegiami nauji klasifikatoriai, kurie realiu laiku pateiks informaciją apie vaistų tiekimo sutrikimus, kompensuojamųjų vaistų sąlygų pokyčius ir kt.
Kaip nurodoma, tai reiškia, kad informacija, kurios iki šiol asmens sveikatos priežiūros specialistai turėdavo ieškotis skirtinguose tinklalapiuose arba dokumentuose, pati atsiras ekrane išrašant receptą ir suvedus vaisto pavadinimą. Pacientams atsiras galimybė įsigyti vaistą dalimis, jei vaistinė neturi viso reikiamo kiekio ar pacientas nenori viso kiekio atsiimti iš karto.