SAM viceministras apie audrą sukėlusią idėją: „Klaidingai suformuota žinutė“

Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis tvirtino, kad paskleista informacija esą šiuo metu nėra svarstoma ar juo labiau ketinama įgyvendinti.
„Norėčiau nutraukti šitą liniją, nes toks įspūdis, kad yra klaidingai suformuota žinutė. Kažkokių aktyvių veiksmų mūsų ministerijoje dabar nėra, kad svarstytume pakeisti tvarką, kuri galioja dabar. Jokio aktyvaus judesio nėra. Mūsų kadencijos pradžioje buvo svarstyta, kad tai galbūt yra vienas iš variantų, kaip būtų galima kontroliuoti perteklinį siuntimų rašymą ir pacientų srautų valdymą.
Bet dabar neturime nei kažkokio svarstymo apie ministro įsakymą, nei paleisti kitus teisės aktus, kad kažkaip apribotume paciento galimybes keliauti per sistemą gavus konsultaciją privačioje gydymo įstaigoje“, – ketvirtadienį kalbėjo viceministras LRT radijo laidoje „Ryto garsai“.
Kartu jis pridūrė, kad ministrės teiginiai apie tai, kad ši idėja yra svarstoma, vertinama, ir buvo tik bendro pobūdžio.
Privačių įstaigų atstovas: tai jau vyksta
Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija vadovas Laimutis Paškevičius gi prieštaravo, kad tokie pakeitimai yra ne tik svarstomi, bet jau esą ir įgyvendinami.
„Jau yra ligonių kasų oficialiai parašyta pozicija, kur aiškiai yra pasakyta, kad po mokamos konsultacijos išduodamas siuntimas gali būti naudojamas tik gaunant mokamą paslaugą arba pacientas turi kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl tolimesnio gydymo. Tai reiškia, kad Sveikatos sistemos įstatymas ligonių kasų pradėtas traktuoti skirtingai“, – sakė jis.
Privačių įstaigų atstovas jau anksčiau yra minėjęs, kad jei dabar ilgą laiką laukęs, skausmą kentėjęs pacientas ateina ir gauna paslaugą už savo lėšas, toliau specialistas jį gali nukreipti gydymui, kurį apmoka ligonių kasos.
„Būdavo taip, jeigu gydytojas priima pacientą ir pamato, kad yra medicininės indikacijos, tai yra pagrįstas kreipimasis, jis toliau išrašo arba tyrimus, arba gydymą, kuris toliau yra kompensuojamas ligonių kasų“, – kalbėjo jis „Žinių radijo“ laidoje.
Pasak L. Paškevičiaus, dabar gi naujuose ligonių kasų išaiškinimuose nurodoma, kad įstaigų administracijos esą už tai gali gauti didžiules baudas. Viceministro nuomone, tai vis tik panašu į klaidingą teisės aktų interpretaciją.
Pacientai: tai būtų įstatymų pažeidimas
Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad tokią idėją medikų ir pacientų bendruomenę sutiko labai priešiškai.
„Tai būtų visiškas pacientų teisių įstatymo pažeidimas. Tokį nerimavimą jau esame išsakę naujų įstatyminių pokyčių svarstymo kontekste, nes jau buvo nuogąstavimų, kad ši teisinė bazė ir joje esantys tam tikri neapibrėžtumai galimai sukurtų situaciją, kad kartą pasirinkęs mokamą paslaugą žmogus ir toliau turėtų visu keliu keliauti tik mokamai. Iš esmės žmogus staiga taptų nedraustas, kas būtų visiškai nelogiška“, – komentavo Pacientų onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa Čiakienė.
Pašnekovė konstatavo, kad pacientai kai kuriais atvejais jau ir dabar susiduria su tokia situacija, kai po vizito įstaigoje, kuri neturi sutarties su ligonių kasomis, gavę siuntimą ar receptą kompensuojamiems vaistams, norėdami, kad tai būtų apmokėta valstybės, priversti visą kelią nueiti iš naujo.
„Tam, kad žmogus galėtų gauti arba kompensuojamus vaistus, arba tolesnius diagnostinius tyrimus, turi pakartotinai eiti pas šeimos gydytoją ir kitą specialistą, kurį jau finansuojamas ligonių kasų. Jau ir dabar atskirais atvejais taip yra, bet tada ne tik eilės prailgėja, bet ir be reikalo gaišinami gydytojai.
Be to, juk kartą žmogus jau sutaupė PSDF lėšas, apmokėjo konsultaciją. O specialistas juk, ar įstaiga viešoji, ar privati, dirba su licencija, ir tai, turi jis sutartį su ligonių kasa ar ne, nesumenkina jo kvalifikacijos ir siūlomo gydymo“, – kalbėjo N. Čiakienė.