  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Nuo lapkričio 1 d. – džiugi žinia pacientams: atnaujinama svarbi paslauga

2025-10-29 09:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 09:52

Sveikatos apsaugos ministerija  nuo lapkričio 1 d. atnaujina pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimą tokia pat apimtimi, kokia jos buvo teikiamos iki šių metų birželio 1 d. Tai reiškia, kad paslauga galės pasinaudoti ne tik transplantacijos laukiantys ir gulintys pacientai, bet ir kitos pacientų grupės.

Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)

0

„Esant didesniam paslaugų poreikiui, nei buvo planuota ankstesnės Vyriausybės, šiemet buvome priversti apriboti pacientų pavėžėjimo paslaugas, tačiau subalansavome finansus, todėl vėl galime teikti šias paslaugas didesniam pacientų skaičiui. Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau.

Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl  metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.

Nuo lapkričio 1 d. dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu, arba reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos. Pavėžėjimo paslauga gali būti teikiama šiais atvejais:

  • kai pacientas vyksta į gydymo įstaigą planinei pagalbai (specializuotos ambulatorinės, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, chemoterapijos paslaugos, stacionarinis gydymas) arba grįžta namo;
  • kai pacientas vyksta į gydymo įstaigą dėl organo transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
  • kai pacientas grįžta po suteiktos pagalbos skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, kur buvo pristatytas greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko savarankiškai.

Užsakyti pavėžėjimo paslaugą pacientai gali trumpuoju telefono numeriu 1808, o daugiau informacijos rasti tinklalapyje https://1808.lt/.

Pavėžėjimo paslaugos yra apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet joms buvo skirta beveik 8,8 mln. eurų, kitais metais planuojama skirti 9,3 mln. eurų.

Sveikata.lt
