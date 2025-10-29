Nuo lapkričio 1 d. – džiugi žinia pacientams: atnaujinama svarbi paslauga

„Esant didesniam paslaugų poreikiui, nei buvo planuota ankstesnės Vyriausybės, šiemet buvome priversti apriboti pacientų pavėžėjimo paslaugas, tačiau subalansavome finansus, todėl vėl galime teikti šias paslaugas didesniam pacientų skaičiui. Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau.
Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Nuo lapkričio 1 d. dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu, arba reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos. Pavėžėjimo paslauga gali būti teikiama šiais atvejais:
- kai pacientas vyksta į gydymo įstaigą planinei pagalbai (specializuotos ambulatorinės, dienos chirurgijos, dienos stacionaro, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, chemoterapijos paslaugos, stacionarinis gydymas) arba grįžta namo;
- kai pacientas vyksta į gydymo įstaigą dėl organo transplantacijos, atsiradus potencialiam donorui;
- kai pacientas grįžta po suteiktos pagalbos skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, kur buvo pristatytas greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba atvyko savarankiškai.
Užsakyti pavėžėjimo paslaugą pacientai gali trumpuoju telefono numeriu 1808, o daugiau informacijos rasti tinklalapyje https://1808.lt/.
Pavėžėjimo paslaugos yra apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet joms buvo skirta beveik 8,8 mln. eurų, kitais metais planuojama skirti 9,3 mln. eurų.