Su gripu atkeliauja dar vienas virusas: jo grėsmė ne iki galo įvertinama

Nors, kaip konstatuoja gydytojai, RSV sezonas dar tik laukia, ši infekcija neretai nėra identifikuojama, tačiau daliai žmonių gali būti ne mažiau pavojinga nei gripas ar COVID-19 liga.
RSV infekcijai būdingi paprastą peršalimą primenantys simptomai – kosulys, sloga, karščiavimas. Tačiau kai kuriems pacientams, ypač kūdikiams ir vyresniems žmonėms, ji gali sukelti rimtesnes komplikacijas – bronchitą ar plaučių uždegimą.
Dažnai nė neįtaria, kuo susirgo
Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo šeimos gydytoja Elena Šukė, RSV, kaip daugelis kitų infekcijų, turi savo sezoniškumą ir dažniausiai ateina bei įsišėlsta kartu su gripu. Taigi kol kas daugiau galimi pavieniai atvejai.
„RSV yra tas virusas, kuris kliniškai dažnai atrodo lygiai taip pat kaip gripas – žmogų vargina aukštas karščiavimas, gerklės skausmas, kosulys. Ir paprastai jis yra kaltininkas visais tais atvejais, kai žmogus pasiskiepija nuo gripo, bet skundžiasi, kad vis tiek sunkiai sirgo. Dažniausiai žmonės būtent serga RSV“, – komentavo „Antėja“ gydytoja.
Pasak jos, ne veltui šiuo metu vis labiau yra prieinami ir platesni greitieji testai, kurie leidžia išsitirti ne tik COVID-19, gripo, bet ir RSV infekcijos.
„Dažnai pasitaiko, kad žmogus skundžiasi smarkiai sirgęs gripu, nors pasiskiepijo, bet padarius testą paaiškėja, kad čia kaltas RSV, nuo kurio gi žmogus nesiskiepijo“, – sakė E. Šukė.
Skiepai, apie kuriuos žino retas
Nors viešumoje dažniau kalbama apie gripo ar COVID-19 skiepus, gydytoja pasakojo, kad yra prieinama ir RSV vakcina. Pasirodo, ji daliai žmonių būtų net labai rekomenduotina, tačiau yra brangi ir kol kas nekompensuojama.
„Skiepai nuo RSV Lietuvoje prieinami, tačiau turbūt ne kiekvienoje klinikoje. Šis skiepas labai reikalingas rizikos grupėms, sergantiems astma, plaučių ligomis, bet jis yra mokamas ir tikrai pakankamai brangus – šiuo metu kainuoja apie 300 eurų. Tai – nemenka suma, bet toks privalumas, kad reikia vienos dozės.
Šio skiepo galbūt nereikia visiems iš eilės, bet, pavyzdžiui, savo pacientams, kurie serga astma, lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL), onkologinėmis ligomis, tai yra tiems žmonėms, kuriems RSV labai pavojingas, jį rekomenduoju. Turiu ne vieną ir ne du pasiskiepijusius pacientus, tai net netikėjau, kad taip ryškiai pasimatys vakcinos efektas ir poveikis.
Pavyzdžiui, astma sergančiam žmogui praktiškai dingsta jos paūmėjimai, nes yra įrodyta, kad didžiąją dalį astmos paūmėjimų sukelia būtent RSV. Tai, žinoma, kiti virusai, kurie gali sukelti paūmėjimą, bet rizika dėl RSV dingsta“, – dalinosi gydytoja.
Bijo kaip velnio mažiems vaikams
Pašnekovė sutiko, kad apskritai RSV yra gal kiek nuvertintas, visuomenėje apie jį tiek daug nekalbama kaip, pavyzdžiui, apie gripą ar koronavirusą.
„Dėl ko džiugu, kad kai prasidėjo COVID-19 pandemija, labai daug pinigų buvo investuota į virusologinius tyrimus. Be abejo, virusai vienas nuo kito skiriasi, bet iš esmės jų veikimo principas panašus.
Taigi pradėjus dar labiau gilintis į virusus pasirodė ir naujos informacijos apie RSV. Anksčiau žinota, kaip ir mane mokė universitete, kad RSV ypač pavojingas kūdikiams iki 6 mėnesių, nes sukelia bronchiolitą ir net gali sukelti mirtį. Taigi pediatrai RSV bijo kaip velnio mažiems vaikams, ypač neišnešiotiems.
Bet ką parodė nauji tyrimai, kad RSV sukelia tokią pačią ir net didesnę naštą vyresnio amžiaus asmenims, ypač tiems, kurie serga astma arba LOPL, mat didžioji dalis šių ligų paūmėjimų susiję su tuo, kad RSV, patekęs į organizmą „įjungia“ šiuos mechanizmus, išeina ir tada blogai paveikiamos visos plaučių funkcijos. Tai yra gana nauja informacija“, – pastebėjo E. Šukė.
Tikisi, kad vakcina nuo RSV taps kompensuojama
Pašnekovė kartu ji vylėsi, kad ši vakcina ateityje vis tik bus kompensuojama valstybės bent jau rizikos grupėms – nėščioms moterims, tam, kad būtų apsaugoti kūdikiai iki 6 mėnesių, ir rizikos grupės pacientams.
„Žinau, kad apie yra ir galvojama, tačiau reikia suprasti, kad ir valstybei tai yra brangu. Gal kai po kelių metų vakcina atpigs iki kokio šimto eurų, tada galės ir valstybė kompensuoti.
Vis tik nors tai ir brangi vakcina, bet, kaip sakau ir kolegoms, nereikia taupyti svetimų pinigų. Pasakyti rizikos grupės pacientams, kad tokia galimybė yra, reikia, nereikia spręsti už jį, kad jam tai per daug. Jei žmogus serga astma, LOPL, vargsta, tas skiepas duos labai daug naudos“, – kalbėjo E. Šukė.
Portalas tv3.lt primena, kad 2023 m. Europos Sąjungoje patvirtinta pirmoji vakcina nuo RSV, tinkama kūdikiams iki šešių mėnesių amžiaus apsaugoti, taip pat dvi vyresnio amžiaus žmonėms skirtos vakcinos. Pavyzdžiui, prieš metus skelbta, kad Didžiojoje Britanijoje pirmą kartą nėščiosios ir vyresnio amžiaus žmonės pradedami skiepyti vakcina nuo RSV.
Kokie RSV simptomai pavojingi gyvybei?
RSV plinta oro lašiniu būdu, užsikrėtusiam žmogui kvėpuojant, kalbant, kosint, čiaudint, ir artimo kontakto metu, pvz., tėvams / globėjams bučiuojant savo vaikus. Be to, RSV galima užsikrėsti ir netiesioginiu būdu, sveikiems žmonėms rankomis liečiant paviršius, ant kurių yra nusėdusių sergančių asmenų išskirtų lašelių, o vėliau – savo nosį, burną ir akis. Tai dažniau įprasta tarp vaikų.
Peršalimo ligoms būdingi simptomai paprastai pasireiškia praėjus 2–8 paroms po užsikrėtimo. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistų aiškinimu, nors dauguma atvejų sergama lengvai, RSV gali pasunkinti esamus sveikatos sutrikimus ir sukelti sunkių komplikacijų (bronchiolitą, plaučių uždegimą), kurios gali būti pavojingos gyvybei.
RSV gali užsikrėsti bet kokio amžiaus žmonės ir beveik visi vaikai užsikrečia iki dvejų metų. Didžiausia rizika kyla neišnešiotiems naujagimiams ir jaunesniems nei šešių mėnesių kūdikiams, taip pat vyresniems nei 65 metų žmonėms ir žmonėms, kurių imuninė sistema nusilpusi arba kurie jau serga lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip diabetas, širdies ir plaučių ligos.
Kūdikiams ir mažiems vaikams pasireiškia tokie sunkios RSV infekcijos požymiai kaip dažnas negilus kvėpavimas, šnervių išsiplėtimas įkvepiant, garsus kvėpavimas, kvėpavimo pauzės (laikinai sustojantis kvėpavimas) ir krūtinės ląstos įdubimas. Tokiais atvejais būtina skubioji medicininė pagalba. Taip pat tėvams labai svarbu atkreipti dėmesį, ar vaiko oda neįgauna melsvo atspalvio (nepamėlo arba nepapilkėjo vaiko lūpos, burna ar nagai), nes tai yra kritiškai sumažėjusio deguonies kiekio kraujyje požymis.
Kūdikiams taip pat gali išsivystyti sepsis – kraujo užkrėtimas, kurio simptomai gali būti įvairūs, įskaitant kraujospūdžio sumažėjimą, pagreitėjusį širdies plakimą ir karščiavimą. RSV užsikrėtusiems vyresnio amžiaus pacientams gali išsivystyti tokios komplikacijos, kaip lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) ir širdies ligų pasunkėjimas.
NVSC duomenimis, ES, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje dėl RSV kasmet hospitalizuojama maždaug 213 000 jaunesnių nei 5 metų vaikų ir apie 158 000 suaugusiųjų. Kai kuriems prireikia gydymo intensyviosios terapijos skyriuose. Kasmet Europoje vienas iš dvidešimties vyresnio amžiaus žmonių užsikrečia RSV.