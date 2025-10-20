Lietuvius guldo gripas, 2 žmonės mirė nuo COVID-19

Savaitę prieš tai jis buvo šiek tiek didesnis – 1117,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumo rodiklis šių metų 42-ąją savaitę išliko Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Ūgtelėjo gripo skaičiai
Lyginant šių metų 42-osios savaitės sergamumo duomenis su ankstesnės savaitės duomenimis, matyti, kad gripo atvejų skaičius padidėjo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos – sumažėjo, tačiau bendras sergamumas išlieka panašus į praėjusių sezonų. 2024 m. 42-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1252,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusią (42-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 3 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 104 asmenys. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 2 mirties atvejai. Abu asmenys priklausė 80–89 amžiaus grupei, abu neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.
Ragina nedelsti pasiskiepyti
Šiuo metu didžiausias sergamumas gripu yra tarp 0–6 m. amžiaus grupės vaikų, todėl raginame tėvelius pasirūpinti vaikų saugumu – paskiepyti gripo vakcina. Primename, kad sezoninė gripo vakcina nemokamai skiriama rizikos grupėms priklausantiems gyventojams: 2–7 metų vaikams, 65 metų ir vyresniems, sergantiems lėtinėmis ligomis, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, nėščiosioms.
Skiepijimas COVID-19 vakcina labiausiai rekomenduojamas toms pačioms rizikos grupėms, kaip ir gripo vakcina, ypatingai 65 metų ir vyresniems bei sergantiems lėtinėmis ligomis.
Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI NVSC specialistai ragina laikytis higienos taisyklių: kosint ir čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis (galima užsidengti skepetaite ar sulenkta alkūne); reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones, ypač nusikosėjus ar nusičiaudėjus; stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač nešvariomis rankomis; dažnai drėgnu būdu valyti ir vėdinti patalpas. Pajutę į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmą ar pan.), nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Situacija Europoje
Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 41-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse sergamumas COVID-19 liga mažėja. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) ir gripo paplitimas išlieka žemas.
Į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius išlieka žemas, tačiau daugumoje šalių jis didėja, kaip ir įprasta šiuo metų laiku. Lyginant su ankstesniais sezonais, sergančiųjų sunkia COVID-19 ligos forma, kuri dažniausiai pasireiškia 65 metų ir vyresniems žmonėms, skaičius išlieka žemas.