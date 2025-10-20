Priminė, kaip COVID-19 pandemija suskaldė visuomenę: „Chebra, būkit ramūs, čia afiora eilinė”

Staiga kasdienis išėjimas į viešumą daugeliui tapo virtuve, sofa, balkonu. Tai buvo naujoji kasdienybė. Kelionė į parduotuvę tapo mini ekspedicija, o svarbiausias klausimas – ar apsauginis tikrins tik kaukę, ar ir temperatūrą?
„Didžiausias nuotykis buvo ne kelionė į Tailandą, o pasivaikščiojimas aplink daugiabutį“, – pasakojo laidos kūrėjai reportaže.
Pamokos persikėlė į nuotolį, o tėvai – į mokytojų vaidmenį. Vaikai prarado dalį žinių, tėvai – kantrybę. Kiekviena diena priminė matematikos egzaminą:
– „Tėti, kas yra sinusas?“ – „Sinusas? Tai čia tas, ką skauda, kai peršali?“
Pasakė, kas labiausiai pasikeitė per pandemiją
Karantinas išbandė ne tik sveikatą, bet ir santykius. Iki tol poros matydavosi prie rytinės kavos ir vakarinio serialo, o tada – 24 valandos kartu.
O rezultatas toks, kad skyrybų skaičius išaugo kaip niekad. Kol vieni suprato, kad jų meilė atlaiko viską, kiti – kad vienintelis, su kuriuo galima išbūti visą parą, yra katinas.
Šventės persikėlė į „Zoom“ – gimtadieniai, vestuvės, krikštynos – visos su ta pačia programa. Padažnėjo aplinkybės, kaip prasta kamera, garsas ir klasikinis klausimas – „Ar mane girdite?“.
Alkoholio pardavimai šovė į viršų, o darbas iš namų tapo įprastas. Vieni tai vadino išsigelbėjimu, kiti – psichologine trauma.
Kai darbas, lova ir virtuvė telpa viename kambaryje, ribos tarp darbo ir poilsio tiesiog ištirpo. Kai kurie iki šiol atsisako grįžti į biurus:
„Kam važiuoti, jei gali gerti kavą lovoje ir tuo pat metu rašyti vadovui, kad dirbi prie strateginės analizės?“
Kol verslai užsidarinėjo, psichoterapeutai neturėjo prastovų. Nerimas, stresas, depresija – tapo kasdienybe.
„COVID tapo psichoterapeutų aukso amžiumi“, – ironizavo laidos kūrėjai reportaže.
„Tamsioji“ pandemijos pusė
Ir vis dėlto buvo ir kita – nepasitikėjimo, sąmokslo ir pykčio pusė.
„Labai mūsų valdžia nori išplauti pinigų ir daro šitą kipišą, o po to viską suvers koronavirusui. Chebra, būkit ramūs, čia afiora eilinė!“ – piktinosi TV3 komandos gatvėje sutikta moteris.
Tokia buvo realybė – visuomenė skilo į dvi dalis – tikinčius mokslu ir tikinčius „afioromis“.
Kaip atrodė karantinas Lietuvoje, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.
