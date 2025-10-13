Koronavirusui guldant lietuvius gydytojas įspėja: galime pasiekti epideminį sergamumo lygį

Laidoje gydytojas atkreipia dėmesį, kad šaltasis metų sezonas ryškiai išsiskiria ligų išaugimu, o jau ankstyvą rudenį pastebėtas COVID-19 ir gripo atvejų šoktelėjimas neramina dėl to, ko galima sulaukti artėjant žiemai. Anot pašnekovo, žiemai artėjant Lietuvoje gali būti pasiektas ir epideminis sergamumo lygis.
Išaugęs sergamumas koronavirusu
I. Aleksa teigia, kad dažniau rudenį žmonės serga dėl kelių priežasčių. Po vasaros žmonės sugrįžta į uždaras erdves – mokyklas bei darbovietes, taip pat pamiršta laikytis pagrindinių higienos taisyklių, nesiskiepija, o visa tai prisideda prie sergamumo augimo. Gydytojas atkreipia dėmesį, kad gyventojai nepasimokė iš COVID-19 epidemijos patirčių.
„Pamirštame, kad prieš penkerius metus turėjome karantiną, užsidarymą, kaukių dėvėjimą net lauke, privalomą izoliaciją ir panašiai. Visą tą visiškai pamiršom, vėl visi pasileidom – kosėjame vieni kitiems į veidus, kaukių nedėvime sirgdami, rankų neplaunam ir, aišku, nesiskiepijam, neprisižiūrim“, – gyventojų daromas klaidas vardija pašnekovas.
Tiesa, kol žmonės nesisaugo, virusai mutuoja, todėl ir atvejų skaičius stipriai pakyla. Kaip aiškina gydytojas, imuninė sistema į mutavusius virusus reaguoja prasčiau nei į ankstesnius. Šį sezoną lietuvius guldanti COVID-19 atmaina, anot I. Aleksos, išsiskiria tuo, kad yra labai anksti pastebima – pirmieji simptomai gali pasireikšti dar nepraėjus net parai nuo susirgimo, labai greitai ligą patvirtina ir greitasis koronaviruso antigeno testas.
Ligos artėjant žiemai – rimtas išbandymas
Specialistas pažymi, kad rudenį pastebimas vaikų susirgimo ūminėmis kvėpavimo takų ligomis, o ūmėjantys sergamumo atvejai kelia nerimą – gali būti ypač sudėtingas šaltasis periodas. Norint apsaugoti vaikus, gydytojas rekomenduoja jiems vartoti profilaktinę vitamino D dozę – laidoje jis įvardija, kokios yra jo normos skirtingo amžiaus vaikams.
„Labai norėčiau tikėti, kad šiais metais neturėsime netipinių pneumonijų, kurių turėjom praėjusiais metais, bet jeigu bus – turėsime pakankamai sunkią žiemą, sunkų šaltąjį periodą dėl to, kad pastebimas ir COVID-19 padažnėjimas. Jei turėsime visą šitą puokštę, tai tikrai bus nelengvas laikotarpis“, – sako I. Aleksa.
Kalbant apie suaugusiuosius, gydytojas pastebi, kad jie dažnai peršąla dėl pagal orą netinkamos aprangos. Paklaustas, ar pasitaiko atvejų, kai žmogus simuliuoja – prašo patvirtinti nedarbingumą, nors neserga, pašnekovas patvirtina, kad tokių pacientų sulaukia nepriklausomai nuo metų laiko.
„Labai paprasta simuliaciją įrodyti, bet jeigu objektyviai nieko nematome, nedarbingumui išduoti indikacijų, deja, nėra“, – sako specialistas.
Kokius simptomus pajutus reikia imtis veiksmų? Kodėl rekomenduojama kartotinai pasiskiepyti nuo COVID-19? Dėl kokių vaikams pasikartojančių ligų turėtų sunerimti tėvai? Ar imuniteto susilpnėjimas rudenį yra mitas? Atsakymai į šiuos klausimus – laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite teksto viršuje.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą trečiadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Apie ką kalbėjome:
00:00 – 00:28 Laidos ir pašnekovo pristatymas
00:28 – 03:30 Kuo išsiskiria šaltasis metų sezonas ir kas kelia didžiausią pavojų šiais metais?
03:30 – 04:07 Kuo išsiskiria nauja koronaviruso atmaina ir kokie simptomai išduoda ligą?
04:07 – 06:30 Gydytojas įvardijo, kam ypač svarbu pasiskiepyti COVID-19 vakcina ir kaip elgtis, kad ligos išvengtumėte.
06:30 – 09:20 Kokiomis ligomis dažniausiai serga ir kiek yra „normalu“ sirgti vaikui?
09:20 – 11:09 Suaugusių žmonių daromos klaidos ir dažniausi nusiskundimai.
11:10 – 12:42 Kokios ligos rudenį ypač „kimba“ prie vyresnio amžiaus žmonių?
12:42 – 21:04 Imunitetas rudenį susilpnėja – mitas tai ar tiesa? Kaip imunitetą stiprinti ir ko nedaryti?