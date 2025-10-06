Gydytojas apie plaukų slinkimą ir jų riebalavimąsi: jei su vaistininko priemonėmis negerėja 2-3 mėnesius – laikas kreiptis pagalbos

Ką naudinga žinoti apie galvos odos sveikatą ir kodėl kartais kuokštais gali slinkti plaukai, pokalbis su gydytoju dermatovenerologu, trichologu Tadu Raudoniu naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“.
Plaukų slinkimas ir riebalavimasis – štai kada kreiptis į gydytoją
Gydytojas sako, gal galvos odos būklė ir plaukų išvaizda yra tiesiogiai susijusios. Dar daugiau, plaukų būklė ir jų tankumas gali rodyti, ar žmogus gyvena ramų, sveiką gyvenimą, ar pakankamai gerai maitinasi.
„Galvos odos seborėjinį dermatitą, gausesnį riebalavimąsi, pleiskanojimą provokuoja stresas, per mažai miego, alkoholis, nesveikas maistas, kuris padidins riebalų gamybą. Jei su paprastomis priemonėmis, kurias parekomenduos vaistininkas, t.y., vaistininko rekomenduotu šampūnu, šita problema jums nesusitvarko per 2-3 mėnesius – laikas kreiptis į gydytoją. Lygiai tas pats su plaukų slinkimu, jeigu ši problema tęsiasi daugiau nei kelis mėnesius, būtų priežastis pasirodyti pas gydytoją“, – paaiškina gydytojas.
Svarbu atkreipti dėmesį, kiek yra sveika galvos oda apskritai, gal joje jau yra pakitimų, kurie ir skatina plaukų slinkimą.
„Mūsų skalpas, t.y. galvos oda, joje gyvena mūsų plaukų folikulai, iš kurių ir auga plaukai. Visos plaukų ligos prasideda būtent nuo odoje esančių plaukų folikulų pakitimų. Kartais galvos odos uždegimas gali lemti netinkamai augančius galvos plaukus, ar prastai atrodančius, ar slenkančius plaukus“, – vardija T. Raudonis.
Plaukų slinkimo priežastys
Seborėjinis dermatitas yra ganėtinai dažna būklė, kuri gali lemti plaukų riebalavimąsi. Vienas tokios būklės kontrolės būdų – pasirinkti tinkamą šampūną, o jei to nepakaks, kreiptis į gydytoją dermatologą – trichologą.
T. Raudonis paaiškina, kad plaukai gali slinkti tiek moterims, tiek vyrams ir tai vyksta dėl įvairiausių priežasčių. Tarkime, plaukai abiejų lyčių atstovams gali slinkti kuokštais dėl streso, tarkime, artimojo mirties, skyrybų arba streso organizmui dėl ligos, tarkime, viruso, pneumonijos. Kita priežastis – genetinis polinkis į plikimą.
Jei pirmuoju atveju stresui mažėjant, sveikstant, per pusę metų turėtų ataugti ir prarasti plaukai, jų netekus dėl genetinių priežasčių problema savaime nesusitvarkys.
Daugiau apie odos galvos sveikatą, plaukų išvaizdą, o taip pat ir nagų ligas kviečiame žiūrėti „Sveikatos DNR“.
Laidoje kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:23 Kiek susijusi galvos odos sveikata ir plaukų grožis? Pirmieji problemų simptomai: niežulys, perštėjimas
01:40 Seborėjinis dermatitas gali lemti ir pleiskanojimą, ir plaukų riebalavimąsi – tai dažna būklė
03:00 Plaukų slinkimas – kodėl tai vyksta? Plaukai gali slinkti ne tik vyrams, bet ir moterims – štai, ką naudinga žinoti
06:33 Kaip suvaldyti plaukų slinkimą: jei jie slenka dėl stesinės būklės, kuri praeina – gimdymas, liga, skyrybos – tikėtina, kad po pusės metų plaukai ataugs
07:40 Kai plaukai silpsta pamažu, problema pati savaime nesusitvarko – reikalingas gydymas: štai, kas daroma
12:20 Ar galima sugrąžinti plaukus į jau išplikusias vietas?
13:35 Šampūnas – ne plaukams, o galvos odai: įsiminkite, kokie šampūnai turi būti naudojami
16:35 Galvos ir veido oda gali būti panašaus tipo: naudinga pasitikrinti
18:00 Kada dėl slenkančių ir besiriebaluojančių plaukų reikia kreiptis į gydytoją?
19:00 Kiek plaukų procedūros gali pakenkti galvos odai?
21:00 Papildai gali paskatinti plaukų ir nagų augimą, bet išnykusių plaukų jie neataugins
23:15 Einant į saulėtą vietą būtina saugoti galvos odą – gydytojas paaiškina, kodėl
25:10 Plaukų transplantacija Turkijoje ir kitur: gydytojas papasakojo, kokių atvejų mato
30:50 Nagų ligos, nuo kurių kenčia lietuviai ir ypač pensininkai, nereikia kentėti, nes kitos infekcijos lengvai prikimba
32:50 Kiti nagų pažeidimai: sergant žvyneline reikia gydyti ir nagus
33:50 Kai kurios problemos išryškėja po gelinio lakavimo, yra keli būdai juos stiprinti
34:30 Kuo galima užsikrėsti po manikiūro ir pedikiūro?
36:25 Gydytojo patarimas besirūpinantiems plaukų ir nagų sveikata