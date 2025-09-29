Naktį tirpstantys pirštai gali įspėti apie rimtą problemą: štai kada kreiptis pagalbos

Laidoje specialistas atkreipia dėmesį, kad plaštakų problemų turinčių pacientų yra labai daug, o specializuotis šioje srityje, kaip sako pats gydytojas, motyvavo puokštė su plaštakomis susijusių problemų, dėl kurių darbas su jomis yra ypač įdomus.
Riešo kanalo sindromas – dažniausiai operuojama problema
Simonas Sereika laidoje pasakoja, kad su riešo kanalo sindromą turinčiais pacientais susiduria itin dažnai, o ją diagnozuoti yra labai paprasta – simptomai labai aiškūs, kaip sako pašnekovas, nustatyti ligą galima ir savarankiškai juos paskaičius internete.
„Pagrindinis simptomas yra, kad būtent naktį tirpsta ir skauda pirštus. Tai gali pasireikšti naktį, paryčiais, o vėliau, kai liga progresuoja, dienos metu. Žmonės neišsimiega ir tai juos labai vargina“, – vardija specialistas ir pažymi, kad šios ligos ženklai „įsisenėja“ ir, dažniausiai, patys savaime nedingsta.
Kreiptis pagalbos, anot gydytojo, reikėtų tada, kai simptomų nebepavyksta toleruoti – jei jie pradeda kartotis kiekvieną naktį, trukdo išsimiegoti, o rimtesniais atvejais trukdo ir darbo metu, vairuojant. Jis perspėja, kad dėl šios ligos gali pradėti nykti plaštakos raumenys, dėl ko sutrinka ir plaštakos miklumas – iš rankų gali kristi daiktai, sunku atlikti tokius kasdienius veiksmus kaip užsisegti sagas ar surinkti monetas.
Ligai įtakos turi ir darbas
Gydytojas ortopedas traumatologas teigia, kad riešo kanalo sindromo progresavimui įtakos turi darbas – ypač toks, kuris reikalauja monotoniškų judesių.
„Mūsų pacientai yra konditerės, virėjos, siuvėjos. Aišku, ne tik jos, bet turi tokio dėsningumo šios profesijos, nes joms kasdien reikia daryti tuos pačius monotoniškus rankų judesius. Dėl to, kalbant apie riešo kanalo sindromą, tas nervas yra pastoviai spaudžiamas, traumuojamas“, – sako pašnekovas.
Simonas Sereika įvardija, kad dažniausiai ši liga vargina moteris nuo 40-ties iki 60-ties metų. Spėjama, kad tam įtakos gali turėti moteriški hormonai, kadangi šiame amžiuje vyksta hormoniniai pokyčiai. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad dažniau su šia problema susiduria ir nėščios ar ką tik pagimdžiusios moterys, o tokioms pacientėmis padėti, kaip sako gydytojas, nėra labai lengva – nėščioms moterims negalima daryti operacijos, skirti kai kurių vaistų.
Kodėl pas gydytoją lankėsi Londone dviaukštį autobusą vairuojantis lietuvis? Ar su pelytėmis ofisuose dirbantys žmonės dažniau susiduria su riešo kanalo sindromu? Kaip atliekama operacija ir kokiems pacientams „atsistatymas“ trunka ilgiau? Atsakymai į šiuos klausimus – laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite teksto viršuje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 - 00:40 Laidos ir pašnekovo pristatymas
00:40 - 04:30 Kas yra riešo kanalo sindromas ir kokie jo simptomai?
04:30 – 06:45 Kada ši liga trukdo darbui ir kokie darbai turi įtakos jos vystymuisi?
06:45 - 09:10 Gydytojas įvardijo, kokie žmonės dažniausiai susiduria su riešo kanalo sindromu
09:10 – 15:52 Ligos diagnozavimas ir gydymas
15:52 – 22:55 Kaip atrodo riešo kanalo operacija ir atsistatymas po jos?
22:55 – 25:00 Gydytojas papasakojo, kokie pavojai kyla ignoruojant ligą
25:00 – 29:00 Kas gali padėti pajutus pirmuosius simptomus?