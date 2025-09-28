Vos 1 veiksmas gali išduoti, kad jau prasidėjo menopauzė: pastebėkite laiku

Apie galimas priežastis, rizikos veiksnius ir tai, kada būtina kreiptis į gydytoją, pasakoja vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkas Rimvydas Blynas.
Kodėl atsiranda mėlynės be traumos?
Pasak vaistininko, mėlynės, atsirandančios be akivaizdaus sumušimo, dažniausiai susijusios su padidėjusiu kraujagyslių trapumu.
Tai gali lemti įvairūs veiksniai – nuo vitaminų trūkumo iki ilgalaikio vaistų vartojimo ar tam tikrų organizmo būklių, pavyzdžiui, menopauzės.
„Su amžiumi žmogaus oda plonėja, kraujagyslės tampa ne tokios elastingos, tad net nedidelis odos paspaudimas ar sumušimas gali palikti ryškią mėlynę“, – aiškina R. Blynas.
Moterims papildomas veiksnys – menopauzė. Jai prasidėjus, mažėja odos bei kraujagyslių elastingumas, todėl mėlynės ima rastis dažniau.
Vitaminų ir mineralų įtaka
Vienas dažniausių tokių mėlynių kaltininkų – įvairių vitaminų trūkumas.
- Vitaminas C: reikalingas kolageno gamybai. Jo trūkumas sukelia kraujuojančias dantenas, sunkiau gyjančias žaizdas ir net smulkūs prisilietimai gali palikti mėlynes.
- Vitaminas K: būtinas tinkamam kraujo krešėjimui. Esant deficitui, mėlynės būna didesnės, gyja ilgiau.
- B grupės vitaminai ir geležis: nors tiesiogiai nelemia kraujo krešėjimo, jų stoka silpnina regeneraciją, todėl mėlynės atsiranda dažniau.
Vaistų poveikis kraujagyslėms
Ne vien tik amžius ar mityba turi įtakos. Pasak vaistininko, ilgalaikis tam tikrų vaistų vartojimas taip pat gali prisidėti prie mėlynių atsiradimo.
Dažniausiai tai yra:
- kraują skystinantys vaistai, skiriami trombozės profilaktikai – jie mažina kraujo krešumą, todėl bet koks sužeidimas kraujuoja ilgiau;
- kortikosteroidai, vartojami gydant odos, sąnarių ligas ar uždegimus – jie plonina odą ir silpnina kraujagysles.
Kada būtina sunerimti?
Nors daugeliu atvejų mėlynės yra nekenksmingos, pasitaiko situacijų, kai tai gali rodyti rimtesnes ligas.
„Jeigu mėlynės atsiranda dažnai, yra didelės ir skausmingos, kartu kraujuoja dantenos, bėga kraujas iš nosies, šlapime ar išmatose pastebimi kraujo pėdsakai, kamuoja nuovargis ar neaiškios kilmės karščiavimas – būtina kreiptis į gydytoją“, – perspėja R. Blynas.
Tokiais atvejais gydytojas gali skirti kraujo tyrimus, kepenų funkcijos testus ar kitus išsamesnius tyrimus.
Gyvenimo būdo svarba
Mityba, sportas ir net stresas – visa tai gali turėti įtakos mėlynių atsiradimui.
- Nepilnavertė mityba, kai trūksta vitaminų ir mineralų, silpnina organizmo atsistatymą.
- Per didelis sportinis krūvis ar kontaktinis sportas gali palikti mėlynes dėl mikrotraumų.
- Stresas ilgainiui sekina imunitetą, lėtina gijimą.
- Alkoholis kenkia kepenims, kurios gamina krešėjimo faktorius, tad gali sukelti ne tik mėlynes, bet ir kitas sveikatos problemas.
Ar mėlynės vyresniame amžiuje – blogas ženklas?
Vis dar gyvas mitas, kad mėlynės ant senyvo žmogaus rankų reiškia artėjančią mirtį. Vaistininkas šį teiginį griežtai paneigia.
„Senyviems žmonėms mėlynės dažniausiai atsiranda dėl plonesnės odos, trapios kraujagyslių sienelės ir prastesnio vitaminų įsisavinimo. Be to, daugelis vyresnio amžiaus žmonių vartoja kraują skystinančius vaistus.
Tad net ir tokiame amžiuje mėlynės nėra nuosprendis – svarbiausia atkreipti dėmesį į savo sveikatą, pasitarti su gydytoju ir palaikyti tinkamą mitybą“, – sako R. Blynas.
