Šie simptomai rodo magnio trūkumą: pasakė, iš kur jo gauti

Ji taip pat priduria, kad daugelis nežino, jog magnis turi skirtingas formas, kurios gali skirtingai veikti mūsų savijautą.
Kaip atpažinti magnio trūkumą?
„Magnis yra vienas iš esminių mineralų, be kurio organizmas negalėtų tinkamai funkcionuoti. Jis dalyvauja daugiau nei 300 biocheminių reakcijų: padeda gaminti energiją, palaikyti nervų sistemos pusiausvyrą, užtikrina raumenų darbą, baltymų sintezę ir net širdies ritmą. O kai organizmui ima trūkti magnio, tai žmogus greitai pajunta“, – pranešime spaudai pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Anot jos, magnio trūkumas dažniausiai pasireiškia per raumenų mėšlungiu, akių trūkčiojimu, bendru nuovargiu, suprastėjusia nuotaika.
„Taip pat gali atsirasti nemiga, širdies ritmo sutrikimai, galvos skausmai ar net virškinimo problemos. Dažniau su magnio trūkumu susiduria sportuojantys, patiriantys daug streso, nėščios moterys, vyresnio amžiaus žmonės bei tie, kurie serga virškinimo trakto ligomis ar vartoja tam tikrus vaistus, pavyzdžiui, diuretikus ar antibiotikus“, – vardija G. Nienė.
Atsako, kaip teisingai vartoti magnį
„Nepaisant to, jog visos magnio druskos organizme „virsta“ tuo pačiu magnio jonu, magnio preparatų veikimo skirtumai atsiranda dėl lydinčio junginio, kuris lemia ne tik pasisavinimo efektyvumą žarnyne, bet ir gali turėti savitą biologinį poveikį – moduliuoti nervų sistemos aktyvumą, palaikyti raumenų energijos apykaitą, širdies veiklą“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Dėl šių priežasčių tiek gydytojai, tiek vaistininkai patardami žmonėms magnio preparatus dažnai atkreipia dėmesį ne tik į tinkamą magnio dozę, bet ir tinkamiausią jo formą pagal žmogaus poreikius ir sveikatos būklę.
„Iš tiesų magnio yra itin paprasta pasisavinti iš maisto produktų, tokių kaip riešutai, moliūgų ir saulėgrąžų sėklos, špinatai, brokoliai bei viso grūdo produktai. Visgi, jei atlikote kraujo tyrimus ir gydytojas rekomendavo vartoti magnio maisto papildus, reikėtų pasirinkti tinkamą paros metą jo vartojimui. Jei magnį renkatės dėl nemigos ar streso, geriau jį vartoti vakare, o jei tikslas – energija ir fizinis pajėgumas, labiau tiks rytas ar diena“, – pataria G. Nienė.
Anot jos, svarbiausia yra pasirinkti tinkamą magnio formą, nes būtent nuo to priklauso, kaip gerai jis pasisavins.
Magnio citratas
Vaistininkės teigimu, magnio citratas – viena populiariausių magnio formų dėl savo plataus panaudojimo ir greito poveikio.
„Magnio citratas gerai tirpsta vandenyje todėl organizmas jį gana lengvai bei greitai pasisavina. Mažesnės magnio citrato dozės vartojamos norint koreguoti magnio trūkumą organizme, didesnės – siekiant vidurius laisvinančio poveikio. Magnio citratą dažniausia renkasi fiziškai aktyvūs, turintys didelį fizinį krūvį, sportuojantys asmenys“, – sako G. Nienė.
Magnio bisglicinatas
„Magnio bisglicinatas – tai viena geriausiai toleruojamų ir įsisavinamų magnio formų. Tai chelatinė junginio forma, kurioje magnio jonas sujungtas su aminorūgštimi glicinu. Tokia struktūra užtikrina didesnį biologinį prieinamumą, nes kompleksas geba išlikti stabilus virškinamajame trakte. Glicinas veikia kaip neuromediatorius, todėl ši forma dažniausiai siejama su poveikiu miegui, skirta streso mažinimui ir nervų sistemos balansui, taip pat nedirgina skrandžio ir nesukelia nemalonaus poveikio virškinimui“, – pasakoja G. Nienė.
Pasak vaistininkės, šią magnio formą dažnai renkasi žmonės, kurie gyvena intensyviu ritmu arba kovoja su nemiga.
Magnio oksidas
Anot vaistininkės, magnio oksidas pasisavinamas kiek sunkiau dėl menko tirpumo vandenyje, tačiau jis pasižymi kitomis savybėmis. Magnio oksidas dažniausia vartojamas esant vidurių užkietėjimui ar kaip trumpalaikė priemonė traukiant mėšlungiui, tačiau ne magnio trūkumui koreguoti.
Magnio tauratas
„Magnio tauratas yra organinis magnio junginys, kuriame magnio jonas sudaro kompleksą su taurino molekulėmis. Tokia sąveika pagerina magnio biologinį prieinamumą. Dėl taurino savybių magnio tauratas laikomas forma, kuri ne tik papildo magnio atsargas, bet ir gali turėti palankų poveikį širdies ritmo reguliacijai, kraujospūdžio kontrolei“, – sako vaistininkė G. Nienė.
Magnio malatas ir laktatas
„Abi šios formos dažniausiai rekomenduojamos žmonėms, kurie jaučiasi išsekę ar kovoja su lėtiniu nuovargiu. Magnio malatas padeda energijos gamybai, todėl gali būti naudingos tiek aktyviai sportuojantiems, tiek besiskundžiantiems raumenų skausmu, o laktatas – žmonėms, kurie ieško magnio formos, tinkančios ypač jautriam žarnynui“, – pasakoja G. Nienė.