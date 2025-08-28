Vitamino D trūkumą gali išduoti vos 1 ženklas ant odos: pastebėkite laiku

Apie tai, kokie ženklai liudija apie vitamino D atsargų išsekimą organizme bei kokiais būdais galima jas nesunkiai papildyti, pasakojo vaistinių tinklo „BENU“ vaistininkė Inga Norkienė.
Vitaminas D – būtinas organizmui
Susisiekus su specialiste ši pasakojo, kad vitamino D nauda ir reikalingumas organizmui jau labai ilgą laiką yra akcentuojamas žmonėms.
Anot jos, šis vitaminas toks svarbus, kad netgi dabar yra pradėtas vadinti šiek tiek kitaip nei daugeliui įprasta.
„Vitamino D turbūt jau negalime vadinti tik vitaminu – jis tiek svarbus įvairiems mūsų organizmo procesams, kad netgi yra pramintas hormonu“, – įžanga į temą dalijosi I. Norkienė.
Vaistininkė pasakojo, kad šis vitaminas yra būtinas siekiant turėti sveikus dantis ir kaulus, dėl to ypatingą svarbą jis įgauna vaikų vystymosi procese.
Taip pat ji pridėjo, kad suaugusiems šis hormonu pramintas vitaminas taip pat labai reikalingas.
Anot jos, vitaminas D dalyvauja kalio, magnio, fosforo apykaitoje bei užima pirmąsias gretas stengiantis užtikrinti gerą imuninės sistemos veiklą.
„Vitaminas D taip pat veikia ir insulino sekreciją, jis siejamas su nerimo ir nuotaikų kaitos problemomis, lėtinių ligų prevencija.
Šis vitaminas yra tirpus riebaluose, tad galimi ir jo perdozavimo atvejai, tačiau taip nutinka retai“, – aiškino ji.
Vitamino D trūkumo simptomai
Pasiteiravus vaistininkės I. Norkienės, kokie simptomai gali byloti apie vitamino D trūkumą organizme, ji pasidalijo savo įžvalgomis.
Pasak pašnekovės, svarbu prisiminti, kad vitamino D trūkumo simptomai nėra specifiniai. Organizmas skleidžia tuos signalus, kaip ir trūkstant kitų medžiagų.
„Turbūt dažniausias vitamino D trūkumo požymis yra nuovargis ir energijos stoka. Taip pat gali varginti raumenų, kaulų maudimas, sąnarių skausmai“, – pasakojo I. Norkienė.
Specialistė pridėjo, kad taip į vaistines užsukę klientai skundžiasi būdingais nuotaikų svyravimais, padažnėjusiomis kvėpavimo takų ligomis ar padidėjusiu prakaitavimu.
Taip pat kai kurie simptomai gali parodyti, kad vaikui ar kūdikiui trūksta vitamino D:
„Padidėjęs prakaitavimas padeda įtarti vitamino D trūkumą mažiems vaikams ir kūdikiams, kurie nepasakys, jog jaučia energijos stoką ar nuovargį.“
Ji pridėjo, kad ilgą laiką trūkstant vitamino D galima susidurti su rimtesnėmis problemomis.
Pašnekovė pasakojo, kad gali pradėti vystytis lėtinės ligos, tokios kaip osteoporozė, kuomet atsiranda didesnė kaulų lūžių rizika.
„Suaugusiems gali išsivystyti osteomaliacija – susirgimas, pasireiškiantis kaulų minkštėjimu. Žinoma, taip pat galimi ir psichikos sveikatos nusiskundimai“, – pabrėžė I. Norkienė.
Kaip praturtinti savo organizmą vitaminu D?
Pajutus vitamino D stokos simptomus svarbu nenumoti į juos ranka ir pasistengti papildyti jo atsargas organizme.
Vaistininkė I. Norkienė pasidalijo keliais būdais, kurie gali padėti tai nesudėtingai padaryti.
„Populiariausias ir žinomiausias natūralus vitamino D šaltinis yra saulė, tačiau tikėtis, kad pasinaudojame šiuo šaltiniu tinkamai, ne visada reikėtų.
Drįsčiau abejoti, jog saulėje būname pakankamai ir tinkamai, kad pasigamintume reikiamą vitamino D kiekį.
Turbūt tik vasarą saulės spindulių kampas yra tinkamas, tačiau medikai perspėja, jog buvimas saulėje nuo 10 iki 15 valandos yra žalingas“, – pasakojo pašnekovė.
Dėl to ji nurodė kelis papildomus būdus, kaip galima gauti vitamino D. Anot jos, į pagalbą galima pasitelkti maisto produktus, tačiau verta prisiminti, kad jie gali būti tik papildomas vitamino D šaltinis.
„Vitamino D taip pat esama riebioje žuvyje, kiaušinio tryniuose, pieno produktuose. Lietuvoje sudėtinga gauti vitamino D natūraliais būdais, per maistą ir saulę, nes vitamino D poreikio tai dažniausiai neužtikrina“, – teigė ji.
Galiausiai, ji pridėjo, kad vitamino D galima gauti per receptinius vaistus tiems, kuriems yra nustatytas vitamino D trūkumas. Taip pat jo galima gauti per maisto papildus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!