Šie produktai – vitamino D šaltiniai: valgykite į sveikatą

Dėl to su maistu gaunama per mažai skaidulinių medžiagų, svarbių vitaminų (ypač D, C, ir B grupės) bei mineralinių medžiagų – magnio, geležies, cinko, seleno ir jodo, rašoma Všį Centro poliklinikos pranešime.

Vitamino D trūkumas – vienas dažniausių. Nustatyta, kad daugiau nei 80 proc. mūsų šalies gyventojų jo negauna pakankamai, ypač rudens-žiemos laikotarpiu. Taip pat dažnai fiksuojamas ir vitamino C, B grupės vitaminų bei mikroelementų trūkumas.

Vasarą dėl intensyvesnio prakaitavimo netenkama dar daugiau mineralų – ypač natrio, kalio, magnio – todėl svarbu pasirūpinti jų papildymu.

Saulės šviesa ir vitaminas D

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Šapoka apie vitaminą D

Ką daryti, kad gautume pakankamai vitaminų ir mineralų?

Vitaminas D: Kasdien bent 15–30 min. pabūkite lauke (su apnuoginta oda – rankomis ar kojomis – be apsauginio kremo), kad prasidėtų natūrali vitamino D sintezė odoje.

Įtraukite į racioną riebios žuvies – lašišos, silkės, tuno, ungurio. Rudens-žiemos sezonu rekomenduojama vitamino D papildomai vartoti maisto papildų forma (pasitarus su gydytoju ar vaistininku).

Vitaminas C: Sezoniniai vaisiai ir daržovės – puikus šaltinis. Rinkitės braškes, serbentus, paprikas, lapines daržoves, petražoles, kivius, citrusinius vaisius, aktinidijas. Vitaminas C svarbus imuninei sistemai, odos būklei ir geležies įsisavinimui.

B grupės vitaminai: Jų gausu pilno grūdo produktuose (avižose, grikiuose, kviečiuose), žalialapėse daržovėse, kiaušiniuose, piene, liesoje mėsoje, ankštiniuose produktuose, riešutuose, pomidoruose. Šie vitaminai svarbūs energijos apykaitai, nervų sistemos veiklai bei kraujo gamybai.

Mineralai (ypač vasarą): Dėl padidėjusio prakaitavimo netenkame daug mineralų – natrio, kalio, magnio. Todėl karštu oru rekomenduojama ne tik gerti daugiau vandens, bet ir retkarčiais pasilepinti mineraliniu vandeniu ar gėrimais su elektrolitais.

