Atskleidė, kas nutiks kasdien valgant pomidorus: nustebins ne vieną

Taip pat nereikėtų pamiršti antioksidantų, kurie palaiko širdies sveikatą ir gali sumažinti vėžio riziką, rašo „VeryWell Health".

Apskritai, pomidorai turi labai daug privalumų.

Širdies sveikatos palaikymas

Vienas vidutinio dydžio pomidoras turi maždaug tiek pat kalio, kiek ir bananas. Kalio ir natrio – svarbiausi elektrolitai, būtini širdies veiklai. Jie užtikrina jos susitraukimą ir atsipalaidavimą, o kalis padeda atsipalaiduoti kraujagyslėms.

Daugumai žmonių, turinčių aukštą kraujospūdį, bus naudingas didelis pomidoruose esantis kalio, ląstelienos ir likopino kiekis. Nors visos šios maistinės medžiagos yra svarbios, būtent likopinas yra susijęs su mažesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika bei mirtingumu, rodo tyrimai.

REKLAMA

REKLAMA

Atsistatymas po fizinio krūvio

Pomidorų sudėtyje esantis kalis, natris, magnis ir fluoridas gali mažinti raumenų skausmą ir nuovargį po treniruočių. Magnis yra ypač svarbus raumenų susitraukimui, todėl pomidorų vartojimas prieš ar po fizinio krūvio padės papildyti jo atsargas.

REKLAMA

Didelis vandens kiekis vaisiuose taip pat padeda hidratuoti organizmą. Be to, vitaminas C turi priešuždegiminį poveikį ir gali padėti atsigauti po treniruočių.

Apsauga nuo demencijos

Vienas tyrimas parodė, kad žmonės, vartojantys daugiau kalio ir mažiau natrio, pasižymi geresnėmis kognityvinėmis funkcijomis. Kitas tyrimas nagrinėjo karotinoidų – antioksidantų, suteikiančių daržovėms spalvą – poveikį smegenų sveikatai ilgalaikėje perspektyvoje.

REKLAMA

REKLAMA

Žmonės, kurių organizme buvo daugiau liuteino ir zeaksantino (abu šie junginiai yra virtose pomidorose), rečiau sirgo demencija.

Cukraus kiekio kraujyje pusiausvyra

Pomidorai turi žemą glikemijos indeksą, todėl tinka kaip užkandis, nesukeliantis staigių cukraus kiekio kraujyje svyravimų. Ląsteliena padeda reguliuoti gliukozės kiekį ir normalizuoja žarnyno veiklą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naringeninas – citrusiniuose vaisiuose ir pomidoruose esantis polifenolis – taip pat gali turėti antidiabetinį poveikį. Kol kas jo savybės buvo tiriamos daugiausia gyvūnais, tačiau mokslininkai tikisi, kad tolesni tyrimai atskleis pomidorų potencialą ir žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu.

Sveika oda, plaukai ir nagai

Pomidorai turi chlorogeninės rūgšties – junginio, skatinančio kolageno gamybą.Žaliuose pomidoruose esantys vitaminai C ir A padeda pagerinti odos išvaizdą, stiprina plaukus ir nagus.

REKLAMA

Tačiau taip pat svarbu žinoti, kad kai kurie antioksidantai, tokie kaip likopinas, liuteinas ir zeaksantinas, geriau įsisavinami organizme po pomidorų terminio apdorojimo. Antioksidantai padeda kovoti su laisvaisiais radikalais – nestabiliais molekulėmis, kurios pažeidžia organizmo ląsteles ir skatina vėžio vystymąsi.

Žali pomidorai taip pat turi nedidelį kiekį fluoro, folio rūgšties, vitamino A, vitamino K ir beta-karotino.Kitos įdomios naujienos apie daržoves ir vaisius.