Mokslininkai nustatė, nuo kokio amžiaus kūnas pradeda senti sparčiau: skaičius nustebins

Šie rezultatai gali pakeisti mūsų požiūrį į sveikatos priežiūrą jau ankstyvame amžiuje, rašo „The Daily Mail.“
Kada iš tikrųjų prasideda senėjimas?
Kinijos mokslininkai atliko tyrimą, kuriame analizavo 516 audinių mėginių, paimtų iš 76 organų donorų, kurių amžius siekė nuo 14 iki 68 metų. Nustatyta, kad reikšmingi organizmo pokyčiai prasideda jau sulaukus 30 metų.
Tačiau ryškus senėjimo pagreitėjimas pastebimas tarp 45 ir 55 metų – būtent šiuo laikotarpiu baltymų, susijusių su įvairiomis ligomis, kiekis organizme stipriai padidėja.
Baltymai, susiję su ligomis
Tyrimas parodė, kad senstant organizme daugėja tam tikrų baltymų, kurie siejami su gyvybei pavojingomis ligomis, tokiomis kaip širdies ligos, audinių fibrozė ar kepenų navikai. Šių baltymų kiekis augo kartu su donorų amžiumi.
Ypač anksti pokyčiai buvo pastebėti antinksčiuose – hormonų gamybos centruose virš inkstų. Šiuose organuose baltymų lygis pradėjo keistis jau sulaukus 30 metų, nors ryškesnis poveikis pajuntamas tik vėliau, kai baltymų kiekis pradeda didėti ir kituose organuose.
Aorta – pirmoji senėjimo auka
Didžiausi pokyčiai buvo nustatyti aortoje – pagrindinėje širdies arterijoje, atsakingoje už kraujo tekėjimą į visą kūną.
Mokslininkai pastebėjo, kad kraujagyslių sistema yra ypač jautri ankstyviems senėjimo požymiams.
Pagrindinis kaltininkas – GAS6 baltymas, kuris reguliuoja ląstelių augimą, išlikimą ir migraciją. Jo lygis didėjo donorų organizmuose su amžiumi, todėl tyrėjai mano, kad šis baltymas gali būti vienas iš pagrindinių veiksnių, sukeliančių senėjimo procesus.
Ar visi organai sensta vienodai?
Pasirodo, ne visi. Kitas neseniai žurnale „Nature“ publikuotas tyrimas parodė, kad žmogaus organai sensta skirtingu tempu – net ir tame pačiame kūne.
Biologinis kai kurių organų „senumas“ buvo susijęs su padidėjusia rizika susirgti širdies nepakankamumu, lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL), 2 tipo diabetu bei Alzheimerio liga.
Tuo tarpu išlaikytas „jaunas“ smegenų amžius gali apsaugoti nuo pažinimo funkcijų silpnėjimo. Šis tyrimas taip pat atskleidė, kad gyvenimo būdas turi didelę įtaką organų biologiniam amžiui.
Kas padeda išlaikyti organus jaunus?
Tyrėjai pateikė keletą rekomendacijų, kurios padeda pristabdyti organų senėjimą:
-
reguliarus intensyvus fizinis aktyvumas
-
mityba, kurioje gausu paukštienos ir riebių žuvų
- intelektinis aktyvumas, pavyzdžiui, mokymasis ar skaitymas
Tuo tarpu organų senėjimą pagreitina:
- rūkymas
- alkoholio vartojimas
- perdirbtos mėsos vartojimas
- miego trūkumas
- gyvenimas skurde ar prastose sąlygose
Paprasti testai, kurie parodo, kaip sensta jūsų kūnas
Fizinio pasirengimo specialistė Caroline Idiens iš Anglijos pristatė penkis paprastus testus, kuriuos galima atlikti namuose ir kurie padeda įvertinti kūno senėjimo požymius:
- stovėjimas ant vienos kojos
- lentos (plank) pratimas
- atsistojimas iš kėdės be rankų pagalbos
- pritūpimai ir spaudimai su vandens buteliais
- rankšluosčio gręžimas abiem rankomis
Anot specialistės, jei atsistojant iš kėdės išsprūsta garsas „ouf“, tai gali būti ženklas, kad jau laikas rimtai pradėti rūpintis savo kūno būkle.
