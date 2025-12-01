 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Zvonkų šeimoje šiandien – itin ypatinga diena

2025-12-01 10:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 10:25

Šiandien Zvonkų šeimoje – ypatinga ir džiaugsmu pripildyta diena. Atlikėjos Katažinos Zvonkuvienės ir muzikanto Deivydo Zvonkaus namuose minimas jų dvynių Kornelijos ir Donato 9-asis gimtadienis.

Nors ši diena skirta šventei, Katažina ne kartą yra pabrėžusi, kad būtent tokios progos primena ir jų šeimos nueitą kelią, pilną iššūkių, augimo ir stiprybės.

0

Nors ši diena skirta šventei, Katažina ne kartą yra pabrėžusi, kad būtent tokios progos primena ir jų šeimos nueitą kelią, pilną iššūkių, augimo ir stiprybės.

Atvira istorija

Prieš kurį laiką naujienų portalui tv3.lt Katažina Zvonkuvienė yra pasiryžo atvirai pasakojo apie savo šeimos kasdienybę, kai sūnui Donatui buvo nustatytas autizmo spektro sutrikimas. Tuomet ji pabrėžė, kad nori dalintis ne tik gražiomis akimirkomis, bet ir tuo, kas dažnai lieka už kadro.

„Reikia palaikyti vieniems kitus, nes kitaip galima ir kvanktelėti“, – tuomet sakė žinoma moteris. Ji neslėpė, kad protrūkiai užklumpa netikėtai, o tėvams tenka akimirksniu reaguoti ir ieškoti būdų padėti vaikui: „Kai tai įvyksta, net neturi laiko net galvoti, reikia greitai veikti ir susivokti, ką daryti, kad jam būtų lengviau.“

REKLAMA

Katažina dalijosi ir savo emocine patirtimi, pasakodama, kad tokios situacijos kartais labai išvargina tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Ji atviravo, kad socialiniuose tinkluose kalba ne tik tam, kad parodytų realybę, bet ir tam, kad palaikytų kitas šeimas bei gautų naudingų patarimų iš žmonių, kurie išgyvena tą patį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

