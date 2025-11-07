 
TV3 naujienos > Žmonės

Stano jautriai kreipėsi į Deivydą Zvonkų: paminėjo ir viceministrą Aleksandrą Broką

2025-11-07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 09:55

Lapkričio 6-ąją gimtadienį šventė atlikėjas ir kompozitorius Deivydas Zvonkus. Šia proga jis sulaukė šmaikštaus sveikinimo iš bičiulio Stanislavo Stavickio-Stano.

Deivydas Zvonkus, Stano, Aleksandras Brokas (nuotr. organizatorių ir nuotr. tv3.lt koliažas)
34

1

Draugas jį pasveikino socialiniame tinkle Facebook.

Deivydas Zvonkus
FOTOGALERIJA. Deivydas Zvonkus

Paminėjo ir kultūros viceministrą

Sveikindamas D. Zvonkų Stano nepamiršo paminėti iš šiandienos aktualijų: kultūros viceministru paskirto Aleksandro Broko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stano rašė:

„Ir džiaugsme ir varge, mano drauge, visada drauge! Sveikinu su gimimo diena.

Vienintelis prašymas, jei tapsi ritmologijos adeptu, ar vieną dieną liūdysi tikrosios karalystės adoraciją, o gal ant tavo kūno atsivers scientologinės tatuiruotės (su Tomo Kruzo atvaizdu), neik į kultūros viceministrus. Paskambink iš pradžių man, aš tave priimsiu visokį.

Mes jau tame amžiuje, kai ramybė yra didelė vertybė.“

Jis taip pat paviešino ir judviejų nuotrauką, kurioje abu vyrai pliki.

