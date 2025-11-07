Stano jautriai kreipėsi į Deivydą Zvonkų: paminėjo ir viceministrą Aleksandrą Broką

Draugas jį pasveikino socialiniame tinkle Facebook.
Deivydas Zvonkus(34 nuotr.)
Stano ir Deividas Zvonkus (nuotr. asm. archyvo)
Deivydas Zvonkus ir Stanislavas Stavickis – Stano (nuotr. Adžgausko)
Deivydas Zvonkus (Fotodiena/Katažina Polubinska)
Katažina Zvonkuvienė ir Deivydas Zvonkus (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Deivydas Zvonkus ir Natalija Bunkė (Fotobankas)
Natalija Bunkė ir Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Natalija Bunkė ir Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Natalija Bunkė ir Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Katažina Zvonkuvienė ir Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Deivydas Zvonkus ir Katažina Zvonkuvienė (Fotobankas)
Deivydas Zvonkus ir Katažina Zvonkuvienė (Fotobankas)
Katažina Zvonkuvienė ir Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Juozas Liesis, Vilius Tarasovas ir Deivydas Zvonkus (Fotobankas)
Natalija Bunkė ir Deividas Zvonkus (nuotr. Instagram)
Deivydas Zvonkus su šeima (tv3.lt fotomontažas)
Juozas Liesis, Deividas Zvonkus, Vilius Tarasovas (nuotr. socialinių tinklų)
Deivydas Zvonkus ir Stano (nuotr. asm. archyvo)
Deividas Zvonkus atskleidė, ko pasimokė iš savo santuokų (nuotr. TV3)
Deividas Zvonkus atskleidė, ko pasimokė iš savo santuokų (nuotr. TV3)
Deividas Zvonkus atskleidė, ko pasimokė iš savo santuokų (nuotr. TV3)
Deividas Zvonkus atskleidė, ko pasimokė iš savo santuokų (nuotr. TV3)
Deivydas Zvonkus su vaikais (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“)
Deivydas Zvonkus (nuotr. facebook.com)
Deivydas Zvonkus (nuotr. facebook.com)
Deivydas Zvonkus (nuotr. facebook.com)
Deivydas Zvonkus (nuotr. facebook.com)
Deividas Zvonkus ir sūnus (nuotr. facebook.com)
Deivydas Zvonkus (Karolio Bakūno nuotr.) (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Deivydas Zvonkus su sūnumi Donatu (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“)
Deivydas Zvonkus (nuotr. TV3)
Deivydas Zvonkus (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Deivydas Zvonkus (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Paminėjo ir kultūros viceministrą
Sveikindamas D. Zvonkų Stano nepamiršo paminėti iš šiandienos aktualijų: kultūros viceministru paskirto Aleksandro Broko.
Stano rašė:
„Ir džiaugsme ir varge, mano drauge, visada drauge! Sveikinu su gimimo diena.
Vienintelis prašymas, jei tapsi ritmologijos adeptu, ar vieną dieną liūdysi tikrosios karalystės adoraciją, o gal ant tavo kūno atsivers scientologinės tatuiruotės (su Tomo Kruzo atvaizdu), neik į kultūros viceministrus. Paskambink iš pradžių man, aš tave priimsiu visokį.
Mes jau tame amžiuje, kai ramybė yra didelė vertybė.“
Jis taip pat paviešino ir judviejų nuotrauką, kurioje abu vyrai pliki.
