48-ąjį gimtadienį minintis Deivydas Zvonkus turi 1 šmaikščią tradiciją: jos laikosi kasmet

Jam sukanka 48-eri.
Pasidalijo, kaip švęs
Kalbėdamas apie tai, ką jam davė šie metai, jis išskyrė vieną dalyką.
„Šie metai davė šviesoforą. Kad nepasiklysčiau gyvenimo sankryžose. Viskas yra simboliška. O aš sugebu būti pats sau simbolis“, – sakė jis.
Anot Deivydo, laiko tėkmės jis nebijo – priima viską taip, kaip yra.
„Bijoti laiko tėkmės – panašiai, kaip bijoti traukos dėsnio arba šviesos greičio vakuume. Kaip normalus žmogus – mėgaujuosi maloniais gyvenimo momentais ir stengiuos negadinti sau nuotaikos dėl nelabai malonių patirčių“, – dalijosi D. Zvonkus.
Jis papasakojo, kad gimtadienio griausmingai švęsti neketina bei nepamiršo paminėti ir kito, tą pačią dieną gimusio draugo Juozo Liesio.
„Minėsiu kukliai – išgersiu arbatos su mama. Tradicija – kaip kasmet – pasityčioti iš tą pačią dieną gimusio kito grupės „Bavarija“ nario. Pati juokingiausia gyvenimo dovana, susijusi su gimtadieniu, yra Juozas Liesis“, – šmaikštavo atlikėjas.
Sau Deivydas gimtadienio proga palinkėjo „kaip ir kasmet – klestėti.“
Šaltinis:
tv3.lt
