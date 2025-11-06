 
TV3 naujienos > Žmonės

48-ąjį gimtadienį minintis Deivydas Zvonkus turi 1 šmaikščią tradiciją: jos laikosi kasmet

2025-11-06 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 09:25

Lapkričio 6-oji kompozitoriaus ir atlikėjo Deivydo Zvonkaus gyvenime – ypatinga diena. Žinomas vyras švenčia savo gimtadienį.

Deivydas Zvonkus (nuotr. fotodiena, nuotr, fotobankas, nuotr. tv3.lt koliažas)
34

2

Jam sukanka 48-eri.

Deivydas Zvonkus
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Deivydas Zvonkus

Pasidalijo, kaip švęs

Kalbėdamas apie tai, ką jam davė šie metai, jis išskyrė vieną dalyką.

„Šie metai davė šviesoforą. Kad nepasiklysčiau gyvenimo sankryžose. Viskas yra simboliška. O aš sugebu būti pats sau simbolis“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Deivydo, laiko tėkmės jis nebijo – priima viską taip, kaip yra.

„Bijoti laiko tėkmės – panašiai, kaip bijoti traukos dėsnio arba šviesos greičio vakuume. Kaip normalus žmogus – mėgaujuosi maloniais gyvenimo momentais ir stengiuos negadinti sau nuotaikos dėl nelabai malonių patirčių“, – dalijosi D. Zvonkus.

Jis papasakojo, kad gimtadienio griausmingai švęsti neketina bei nepamiršo paminėti ir kito, tą pačią dieną gimusio draugo Juozo Liesio.

„Minėsiu kukliai – išgersiu arbatos su mama. Tradicija – kaip kasmet – pasityčioti iš tą pačią dieną gimusio kito grupės „Bavarija“ nario. Pati juokingiausia gyvenimo dovana, susijusi su gimtadieniu, yra Juozas Liesis“, – šmaikštavo atlikėjas.

Sau Deivydas gimtadienio proga palinkėjo „kaip ir kasmet – klestėti.“

