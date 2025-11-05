Aprangą mokyklai parodžiusi mokytoja sukėlė aršias diskusijas: kiti palaikė nepadoriu stiliumi

Tačiau, kai įrašas buvo perskeltas į X, jis greitai paplito – surinko daugiau nei 5 milijonus peržiūrų ir sukėlė karštas diskusijas, pranešė The Sun.
Sulaukė aštrios kritikos dėl aprangos
Vaizdo įraše, kurį paskelbė @Denisekalo03, mokytoja vilkėjo juodas dirbtinės odos „Abercrombie“ kelnes, kreminio atspalvio kašmyro megztinį su juodomis detalėmis ir madingus „Zadig & Voltaire“ sportbačius.
„Tai geriausiai tinkantis drabužis, turiu jį jau apie trejus metus ir visada jį pasirinkdavau“, – sakė ji žiūrovams.
Kiti užstojo mokytoją
Tačiau nors Denise manė, kad jos apranga puikiai tinka klasei, ne visi sutiko. Vienas kritikas piktai rašė: „Ji vilki klubo kelnes mokykloje.“
Kitas pasipiktinęs vartotojas pabrėžė: „Mokytojams nereikia atrodyti patrauklioms vaikams.“
„Tai būtų puiki apranga vakarėliui“, – komentavo dar vienas.
„Su megztiniu ir sportbačiais aš tikriausiai net nebūčiau pagalvojęs, kad tai nepriimtina – bet kai norite sužinoti, ar atrodote patraukliai klasėje, tai tampa nepriimtina.“
Vis dėlto, kiti stojo Denise ginti, teigdami, kad žmonės sureagavo perdėtai.
„Vaikams tai nerūpi. Jums jie tiesiog mato senią ponią odinėse kelnėse“, – juokavo vienas.
„Manau, kad tai nėra didelė problema“, – pridėjo kitas.
