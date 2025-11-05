 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Aprangą mokyklai parodžiusi mokytoja sukėlė aršias diskusijas: kiti palaikė nepadoriu stiliumi

2025-11-05 19:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 19:23

Mokytoja Denise pateko į kritikos akiratį po to, kai pasidalijo savo, kaip ji pati sako, „dienos aprangos“ vaizdo įrašu „TikTok“, demonstruodama savo stilių prieš eidama į klasę.

Mokytoja parodė savo aprangą mokyklai (nuotr. soc. tinklų ir nuotr. 123rf.com)

Tačiau, kai įrašas buvo perskeltas į X, jis greitai paplito – surinko daugiau nei 5 milijonus peržiūrų ir sukėlė karštas diskusijas, pranešė The Sun.

3

Tačiau, kai įrašas buvo perskeltas į X, jis greitai paplito – surinko daugiau nei 5 milijonus peržiūrų ir sukėlė karštas diskusijas, pranešė The Sun.

Sulaukė aštrios kritikos dėl aprangos

Vaizdo įraše, kurį paskelbė @Denisekalo03, mokytoja vilkėjo juodas dirbtinės odos „Abercrombie“ kelnes, kreminio atspalvio kašmyro megztinį su juodomis detalėmis ir madingus „Zadig & Voltaire“ sportbačius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai geriausiai tinkantis drabužis, turiu jį jau apie trejus metus ir visada jį pasirinkdavau“, – sakė ji žiūrovams.

Kiti užstojo mokytoją

Tačiau nors Denise manė, kad jos apranga puikiai tinka klasei, ne visi sutiko. Vienas kritikas piktai rašė: „Ji vilki klubo kelnes mokykloje.“

Kitas pasipiktinęs vartotojas pabrėžė: „Mokytojams nereikia atrodyti patrauklioms vaikams.“

„Tai būtų puiki apranga vakarėliui“, – komentavo dar vienas.

„Su megztiniu ir sportbačiais aš tikriausiai net nebūčiau pagalvojęs, kad tai nepriimtina – bet kai norite sužinoti, ar atrodote patraukliai klasėje, tai tampa nepriimtina.“

Vis dėlto, kiti stojo Denise ginti, teigdami, kad žmonės sureagavo perdėtai.

„Vaikams tai nerūpi. Jums jie tiesiog mato senią ponią odinėse kelnėse“, – juokavo vienas.

„Manau, kad tai nėra didelė problema“, – pridėjo kitas.

 

TOLIAU SKAITYKITE
