TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvą garsinanti sportininkė atskleidė skaudžią realybę: gaunami komentarai priverčia išsižioti

2025-11-05 19:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 19:05

Lietuvą visame pasaulyje garsinanti kultūristė Dainora Dvarionaitė parodė skaudžią realybę. Moteris pasidalijo pamąstymais apie užgaulius komentarus, kurių susilaukia socialinėse medijose.

Jais pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Parodė skaudžią realybę

Garsi sportininkė socialiniame tinkle Facebook dalijosi savo mintimis apie tokius žmones:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Peržiūrų padaugėjo ir iškart eina suprast, kad video stipriai pasiekė įvairius Lietuvos pakraščius!

Už ar prieš, vis tiek sekam, ką ta Dainora darys toliau!

P. S. Yra komentarų, kad per mažai ir nieko gero nėra čia pas mane, prasti tie mano raumenys…

Visada žmonės gyvai klausia:

„O tai… Ką tu manai, kaip jie taip rašo? Kaip tu į juos žiūri?“

Nepaisant visko, Dainora rašė, kad negatyvas duoda ir motyvacijos judėti pirmyn:

„Kuo daugiau blogo šneka (ne vien tik išvaizdos klausimu) į mūsų pusę, reiškia tuo stipriau spiriames pirmyn, nuo Klaipėdos iki kiekvieno Lietuvos miestelio!“

D. Dvarionaitė, nepaisant blogų komentarų, demonstruoja stiprybę ir toliau dalijasi savo sporto kelione su savo sekėjais.

 

