Lietuvą garsinanti sportininkė atskleidė skaudžią realybę: gaunami komentarai priverčia išsižioti

Jais pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Parodė skaudžią realybę
Garsi sportininkė socialiniame tinkle Facebook dalijosi savo mintimis apie tokius žmones:
„Peržiūrų padaugėjo ir iškart eina suprast, kad video stipriai pasiekė įvairius Lietuvos pakraščius!
Už ar prieš, vis tiek sekam, ką ta Dainora darys toliau!
P. S. Yra komentarų, kad per mažai ir nieko gero nėra čia pas mane, prasti tie mano raumenys…
Visada žmonės gyvai klausia:
„O tai… Ką tu manai, kaip jie taip rašo? Kaip tu į juos žiūri?“
Nepaisant visko, Dainora rašė, kad negatyvas duoda ir motyvacijos judėti pirmyn:
„Kuo daugiau blogo šneka (ne vien tik išvaizdos klausimu) į mūsų pusę, reiškia tuo stipriau spiriames pirmyn, nuo Klaipėdos iki kiekvieno Lietuvos miestelio!“
D. Dvarionaitė, nepaisant blogų komentarų, demonstruoja stiprybę ir toliau dalijasi savo sporto kelione su savo sekėjais.
