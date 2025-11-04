Jonas Nainys atkirto jį sukritikavusiam Žvaguliui: kreipėsi į patį atlikėją

Tinklalaidės vedėjas A. Valinskas vyro paklausė, kaip atsirado Jovani slapyvardis? Visgi istorija daug paprastesnė, nei galvojate.
„Dalyvavau realybės šou „Ideali pora“. Ten vis mums prigalvodavo įvairiausių užduočių“, – pasakojo Jovani.
2006 metais vykusiame realybės šou, skirtame santykių paieškoms, dalyviai tarpusavyje turėjo skirtingas pravardes. Jonas tuo metu buvo dažytais juodais plaukais, tad kolegos jam sakė: „Tu toks italas. Toks tamsus, juodas, perbalęs.ׅ“ O itališkai Jonas – Jovani, tad realybės šou draugai nuo J. Nainio marškinėlių nubraukė jo vardą ir užrašė DJ Jovani, tad taip ir atsirado sceninis vardas.
Tą realybės šou J. Nainys nugalėjo kartu su partnere Julija. Kaip minėjo pašnekovas, tuomet jie laimėjo po automobilį „Fiat Grande Punto“. J. Nainys gavo mėlynos spalvos automobilį, o partnerė – raudonos.
2006 metais patekimas į televiziją, anot J. Nainio, buvo kažkas nesuvokiamo.
Scenos baimė
Nors šiuo metu J. Nainį matome kaip drąsų ir savimi pasitikintį scenos žmogų, vaikystėje vyras susidūrė su tikrais sunkumais ir baimėmis.
„Mokykloje buvau labai tylus, bailus ir nedrąsus vaikas.
Labai įdomu, kai žmonės sako: va, tu toks gimei, tau lemta būti scenoje. Nė velnio. Mano didžiausia baimė buvo užlipti mokykloje ant scenos ir kažką pasakyti.
Darželyje, kai man buvo 2–6 metai, vyko visokie karnavalai. Mane aprengdavo zuikučiu, aš atsistodavau, o mama jau žinodavo, kad bus kažkas negerai. Aš atsistodavau ir tiesiog pradėdavau juoktis tokiu vaikišku, isterišku juoku. Visiems tėveliams gražu, vaikas juokiasi, o mano mama sėdi nulenkus galvą ir nesupranta, kodėl tas vaikas negali pasakyti eilėraščio, nors namuose puikiai padeklamavo“, – atviravo pašnekovas.
Dar labiau gniuždanti patirtis J. Nainiui buvo mokykloje. Mokytojai jį matė kaip gražų, susišukavusį, tvarkingą, pozityvų berniuką ir vis ragindavo atsistoti ir pravesti renginį, bet Jonui tai buvo labai sudėtinga.
Vienintelis dalykas, kuriame J. Nainys jautėsi labai gerai – pramoginiai šokiai.
„Šokius lankiau nuo pirmos iki dešimtos klasės. Tada ir atsivėrė ta meilė muzikai, jausmas ritmui“, – teigė J. Nainys.
Pažintis su Simona
Pokalbių laidoje J. Nainys pasidalijo ir pažinties istorija su dabartine žmona Simona Naine. Tai įvyko per Žilvino Žvagulio 40-metį.
Jau minėto projekto „Ideali pora“ poras išvežė į renginį prasiblaškyt ir kaip tik tada koncertavo grupė „Mokinukės“. Tiek Jonui, tiek Simonai užteko pirmo žvilgsnio ir gražaus akių kontakto. Kiek vėliau viskas persirutuliojo į socialinius tinklus – pora susirašinėjo žinutėmis, o galiausiai ir susitik J. Nainys su dabartine žmona susipažino 2006 m. rugsėjo 1 d. Marijampolėje 2011-ųjų lapkričio mėnesį Jonas pasipiršo Simonai, o 2013 metų rugsėjo 7 d. pora sumainė žiedus.
Atsakas Žilvinui Žvaguliui
Dar šių metų vasarį socialiniuose tinkluose paplito laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ vaizdai, kurioje apsilankęs atlikėjas Ž. Žvagulis negailėjo kritikos strėlių J. Nainiui-Jovani, po to, kai vyras buvo apdovanotas M.A.M.A. apdovanojimuose. „B***, dabar pasakysiu. Mane n**** už****. Kadangi turiu pasirodyti paskutinis, mano repeticija ketvirtadienį – paskutinė. Prieš mane pasirodo Jovani su atlikėjais. Ateina Šeduikytė ir kiti dainininkai, kurie tikrai dainuoja. Kokio b**** b*** reikia nešti ir statyti tą sceną žmogui, kuris tiesiog stovi ir judina rankenėlę? Tai n***** 20 metų mokiausi groti pianinu, kad dabar į tai žiūrėčiau? Nepykit, iki šiol nesuprantu“, – kalbėjo žinomas vyras.
Į šiuos pasisakymus atkirto ir pats Jonas.
„Vienintelį dalyką, kurį reikėtų pasakyti, tai, Žilva, visgi remikso tikrai nebus“, – juokavo J. Nainys.
Šmaikščiai pajuokavęs, J. Nainys ir rimčiau pažiūrėjo į susiklosčiusią situaciją.
„Jis nesupranta, kas yra tas didžėjavimas, nors jis ir buvęs DJ. Bet toj pramogų industrijoj, tarkim laidose ar apdovanojimuose, ta didžėjaus pozicija, ką tu ten per daug padarysi? Ką tu padidžėjausi per laidą? Ten tiesiog yra muzikos paleidimas ir viskas“, – pasakojo Jovani.
Kaip teigia pats Jovani, DJ menas pasireiškia renginiuose, arenose, kur tu pats pasiruoši.
„Yra daugybė žmonių, kuriems aš atrodau kaip geras DJ, tobulas vyras ar koks nors mokytojas. Bet kitiems aš esu nupezęs DJ, mokinys, kuris nieko nemoka, kuris rengiasi blogai ir yra menkavertis, nes žmona po padu laiko. Mes kiekvienas matom iš savo pozicijos“, – atvirai kalbėjo J. Nainys.
Jonas teigia, jog geriau visą energiją atiduos savo publikai, kuri supranta, ką jis daro. Taip jis turės patį geriausią laiką.
Šią temą vyras pabaigė žodžiais, jog ši diskusija neturi prasmės, todėl diskutuoti taip pat neverta.
Visą pokalbį klausykite čia:
