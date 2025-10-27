Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vytaras Radzevičius parodė lėktuve kilusį chaosą: valdžiai siunčia užkoduotą žinią

2025-10-27 17:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 17:37

Vilniaus oro uostas tris vakarus iš eilės buvo uždarytas dėl iš Baltarusijos atskrendančių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis. Keliaujantiems žmonėms tai sujaukė planus, todėl socialinėje erdvėje netyla kalbos apie šią situaciją. Savo patirtimi pasidalijo ir laidų vedėjas Vytaras Radzevičius.

Jis pasisakė socialiniame tinkle Facebook.

Pasisakė ironiškai

Vyras pasidalijo vaizdo įrašu iš lėktuvo bei paaiškino, kokioje situacijoje atsidūrė. Facebook jis rašė:

„Gal kam įdomu, kaip tai atrodo gyvai. Skrendi į Vilnių ir gauni žinią. Nusileidi Kaune. Mes tokie ne vieni. Trūksta išlaipinimo laiptų. Sėdim lėktuve ir sprendžiam logistiką“.

V. Radzevičius taip pat rėžė kritikos valdžiai, ironiškai užkoduodamas žinią graždanka.

„Dar parašysiu valdžiai suprantamesne kalba. Kadangi Lietuvos valdžia nesugeba išspręsti skraidančių baltarusių prezervatyvų virš Vilniaus tvarkaraščių, leiskitės Kaune. Šiaip viskas gerai, mūsų niekas nepuola, balionų kiekis pakankamas. Kitą savaitę rinksimės spręsti, bus ir visų lygių generolai“, – ironizavo jis.

Vytaro užfiksuotame vaizdo įraše girdisi lėktuve esančių žmonių balsai ir piloto atsiprašymas dėl nenumatytų pasikeitimų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienio vakarą vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.

Kelionės buvo sutrikdytos 47 į Vilniaus oro uostą skridusiems orlaiviams – dalis skrydžių atšaukta, kai kurie nukreipti ir pavėlinti. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

