TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Oro uostai skaičiuoja nuostolius dėl balionų iš Baltarusijos: įvardijo ir sumą

2025-10-27 13:05 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 13:05

Dėl meteorologinių balionų antplūdžio ne kartą laikinai veiklą sustabdyti turėję Vilniaus ir Kauno oro uostai spalį patyrė daugiau kaip 81 tūkst. eurų siekiančius nuostolius.

Vilniaus oro uostas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

„Skaičiuojame bendrus nuostolius –  per visą spalio mėnesį oro uostai preliminariai patyrė daugiau nei 81 tūkst. eurų nuostolių – iš jų beveik 67 tūkstančiai per praėjusią savaitę“, – Eltai raštu komentavo Lietuvos oro uostų Komunikacijos projektų vadovė Lina Beišienė. 

„Tačiau svarbu paminėti, kad tai yra tik tiesioginiai oro uostų nuostoliai, kur kas didesnius juos patiria oro bendrovės, taip pat ir keleiviai“, –  teigė ji. 

Anot L. Beišienės, spalio mėnesį dėl oro erdvės ribojimų buvo paveikti 172 skrydžiai ir beveik 27 tūkst. keleivių. Daugelio kelionių planus pakeitė laikinas Vilniaus oro uosto veiklos stabdymas. Tuo metu Kauno oro uoste paveikti 3 skrydžiai ir 510 keleivių.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.

Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla nakčiai buvo sustabdyta spalio 4 d., praėjusį antradienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Penktadienį vakare nakčiai buvo sustabdytas orlaivių eismas ir Kauno oro uoste. 

Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti tolimesnius sprendimus dėl jų uždarymo, iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).

Taip pat NSK nutarė, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. 

