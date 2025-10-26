Breiko žvaigždė Dominika Banevič atsivėrė, ką teko paaukoti dėl sporto: metams sustabdė mokslus

Nepaisant to, kad didžiausią dalį jos gyvenime užimą būtent šokis, ji turi ir kitų pomėgių, leidžiančių atsikvėpti. Dominika taip pat atskleidė, kad jos gyvenimo tempas – ne iš lengvųjų.
„Viskas, ką darau, yra susiję su breiku – tai neatsiejama mano gyvenimo dalis. Daug treniruojuosi, bet kartais reikia poilsio tiek kūnui, tiek protui. Vienas iš mano pomėgių – plokštelių kolekcionavimas. Labai mėgstu muziką, nes ji yra neatsiejama šokio dalis. Taip pat mėgstu keliauti.
Bėgiojimas man yra tarsi meditacija. Be to, 2–3 kartus per savaitę lankausi sporto klube. Mėgstu gaminti sveikesnį maistą, prižiūriu savo mitybą ir stengiuosi vengti cukraus. Neseniai pradėjau megzti – to išmokė močiutė. O dabar, nuo rugsėjo, prasidėjo 12 klasė, tad veiklų tikrai netrūksta“, – pasakojo ji.
Meilė muzikai ir akademinės atostogos
Kalbėdama apie meilę muzikai, ji papasakojo, kad klausosi įvairių atlikėjų.
„Labiausiai klausau 90-ųjų repo ir hiphopo. Mėgstamiausi atlikėjai – Guru, Gang Starr, Mos Def, Nas, Lauryn Hill. Taip pat mėgstu džiazą, funk muziką, klausau Kaytranada. Kartais klausausi muzikos, pagal kurią treniruojuosi, bet būna ir įvairios kitokios – net reggae, pavyzdžiui, Bobo Marley kūrybos. Jo muzika padeda atsipalaiduoti ir pabėgti nuo minčių“, – dalijosi ji.
Šį rugsėjį Dominika tapo abituriente. Ji papasakojo, kad šis kelias nebuvo lengvas, nes dėl intensyvaus sporto teko pavėlinti mokyklos baigimą.
„Prieš olimpines žaidynes baigiau 10 klasę ir pasiėmiau metų pertrauką nuo mokyklos. Praėjusiais metais grįžau į 11 klasę, bet jau nuotoliniu būdu. Esu dėkinga savo mokyklai, kad suteikė tokią galimybę, nes paprastai nuotolinis pas juos nepraktikuojamas. Tokiu būdu lengviau suderinti keliones ir treniruotes – gali prisijungti prie pamokų iš bet kurios šalies. Žinoma, 12 klasėje reikės daugiau būti gyvai mokykloje Vilniuje“, – sakė šokėja.
Aplinkos reakcijos
Kalbėdama apie aplinkinių reakcijas dėl akademinių atostogų, ji atskleidė, kad reakcijų buvo visokių, bet šeima – palaikė visada.
„Šeima mane palaiko, bet iš mokyklos aplinkos buvo visko. Vieni iš karto suprato, kad gerai, jog imu akademines atostogas, bet buvo ir mokytojų, kurie nenorėjo, kad daryčiau metų pertrauką. Vėliau visi prisitaikė, nes vis tiek suprato, kad tai mano sprendimas ir mano nuomonė“, – pasakojo D. Banevič.
Nepaisant visko, ji sakė, kad „kai yra noro – viską galima suderinti.“
Susitvarkymas su spaudimu ir pralaimėjimais
Greitai išgarsėjusi olimpinių žaidynių metu, šokėja susidūrė su spaudimu. Interviu Dominika papasakojo, kaip su tuo susitvarkė.
„Iš artimos aplinkos nejaučiu spaudimo – priešingai, sulaukiu daug palaikymo ir šilumos. Galbūt daugiau spaudimo buvo jaučiama prieš olimpines žaidynes, nes visi suprato, koks tai lygis. Daugiau įtampos kyla iš medijos, spaudos. Stengiuosi susikurti savo erdvę, „burbulą“, ir nesikoncentruoti į išorės spaudimą“, – atviravo ji.
Nors iš varžybų ir turnyrų D. Banevič dažniausiai parsiveža aukščiausios prabos medalius, kartais tenka ir susitaikyti su varžovų pranašumu. Kalbėdama apie tai ji teigė, kad tokios patirtys nėra vien neigiamos.
„Pavyzdžiui, pasaulio žaidynėse laimėjau bronzą. Džiaugiuosi tuo, nors pusfinalyje pralaimėjau varžovei iš Kinijos, kurią anksčiau buvau įveikusi. Šokių kova yra akimirka – tuo metu laimėti gali bet kas. Kartais iš pralaimėjimo pasisemi daugiau pamokų: vėliau analizuoji, ką galėjai padaryti geriau. Aišku, būna liūdna, kai supranti, kad galėjai pasirodyti geriau, bet tokios akimirkos leidžia augti“, – neslėpė Dominika.
Intensyvus ritmas ir ateities planai
Šokėja neslėpė, kad toks intensyvus gyvenimo ritmas – toli gražu nėra lengvas.
„Žinoma, tokį gyvenimo būdą palaikyti nėra lengva. Intensyviai sportuojant, keliaujant, kartais būna sunkių momentų. Tada tiesiog sustoju, nusiraminu, pabūnu su savimi ir grįžtu stipresnė. Tame ir slypi viso proceso grožis – jei viskas būtų paprasta, nebūtų taip įdomu. Mano tikslas – daryti tai, ką myliu, dalintis džiaugsmu su žmonėmis ir mėgautis kelione“, – kalbėjo ji.
Pasakodama apie ateities planus, olimpinė vicečempionė atskleidė, kas sukasi galvoje.
„Po mokyklos norėčiau toliau keliauti, dalyvauti varžybose, galbūt pradėti mokyti kitus breiko. Noriu prisidėti prie breiko scenos augimo Lietuvoje. Taip pat jau pradedu gauti kvietimų teisėjauti, vesti seminarus.
Dėl studijų dar nesu apsisprendusi. Galvoju apie Sporto universitetą arba Lietuvos muzikos ir teatro akademiją – norėčiau įgyti trenerės arba šokio pedagogikos išsilavinimą. Bet dabar svarbiausia – pabaigti mokyklą“, – akcentavo mergina.
Tačiau svarbiausias jos tikslas – tobulėjimas.
„Į ateitį žvelgiu paprastai – stengiuosi gyventi šia akimirka. Norėčiau augti kaip šokėja ir asmenybė, tęsti savo šokių kelionę, mokyti kitus, dalyvauti varžybose“, – dalijosi pašnekovė.
Svarbiausia – sunkus darbas
Paklausta apie patarimus kitiems jauniems žmonėms, norintiems užsiimti breiku, ji išskyrė kelis svarbiausius dalykus.
„Jaunam žmogui, norinčiam prasilaužti bet kurioje srityje, patarčiau paprastai: būti savimi, daryti tai, ką myli iš širdies, sunkiai dirbti ir mėgautis procesu. Rezultatai ateina savaime – tai tik darbo vaisius“, – patarė breiko šokėja.
Netolimoje ateityje Dominikos laukia dar vienas svarbus turnyras.
„Artimiausios mano varžybos – „Red Bull BC One World Final“ Tokijuje, lapkričio 9 dieną. Tai man labai svarbus turnyras“, – sakė ji.
