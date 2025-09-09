Agronomijos guru Tautvydas Gurskas parduoda ilgai puoselėtą sodybą: štai kiek tikisi gauti

Tuo jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
„Puiki sodyba ant Nemuno kranto ieško naujų, gamtą mėgstančių šeimininkų. Daugiau informacijos rasite skelbime“, – rašė jis.
Kaip teigiama jo pasidalintame skelbime, sodyba yra neeilinėje vietoje.
„Ant Nemuno kranto, tarp Birštono ir Kauno, priešais Piliuonos piliakalnį – privati jūsų ramybės sala su erdviu sklypu aplink upelį ir tvenkiniais. Istorinis vandens kėlimo stoties pastatas, atgimęs naujam gyvenimui, siūlo išskirtinį charakterį ir šiuolaikinį komfortą“, – rašoma skelbime.
Privalumai ir kaina
Galima rasti ir aprašytus sodybos privalumus:
„Išskirtinė vieta: Sodyba šalia Nemuno – už pylimo atsiveria upės panorama – vieta, kur galėsite maudytis, žvejoti, leistis į pasiplaukiojimus ar tiesiog stebėti saulėlydį.
Erdvus 1,5 ha sklypas: kruopščiai suprojektuota aplinka aplink upelį su brandžiais medžiais, jaukiais pasivaikščiojimo takais, lengvai prižiūrima aplinka.
Trys tvenkiniai: puikūs žvejybai, vaikų pramogoms ar ramaus poilsio akimirkoms.
Namas visiems sezonams: buvusios hidroelektrinės pastatas prikeltas naujam gyvenimui, puikiai išlaikantis savo istoriją ir kartu suteikiantis visus šiuolaikinio komforto privalumus.
Šviesūs kambariai, dideli panoraminiai langai į upę, kokybiška statyba.
Patogus privažiavimas visais metų laikais: tvarkingas kelias ir visos būtinos komunikacijos.“
Skelbime nurodoma, kad sodybos kaina yra 215 000 eurų.
