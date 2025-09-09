Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Agronomijos guru Tautvydas Gurskas parduoda ilgai puoselėtą sodybą: štai kiek tikisi gauti

2025-09-09 16:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 16:36

Agronomijos guru Tautvydas Gurskas priėmė svarbų sprendimą. Jis parduoda savo ilgai puoselėtą sodybą ant Nemuno kranto.

Tautvydas Gurskas parduoda savo sodybą (nuotr. tv3.lt ir nuotr. Aruodas.lt)
26

Agronomijos guru Tautvydas Gurskas priėmė svarbų sprendimą. Jis parduoda savo ilgai puoselėtą sodybą ant Nemuno kranto.

0

Tuo jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Tautvydas Gurskas parduoda sodybą (nuotr. Aruodas.lt)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tautvydas Gurskas parduoda sodybą (nuotr. Aruodas.lt)

„Puiki sodyba ant Nemuno kranto ieško naujų, gamtą mėgstančių šeimininkų. Daugiau informacijos rasite skelbime“, – rašė jis.

Kaip teigiama jo pasidalintame skelbime, sodyba yra neeilinėje vietoje.

„Ant Nemuno kranto, tarp Birštono ir Kauno, priešais Piliuonos piliakalnį – privati jūsų ramybės sala su erdviu sklypu aplink upelį ir tvenkiniais. Istorinis vandens kėlimo stoties pastatas, atgimęs naujam gyvenimui, siūlo išskirtinį charakterį ir šiuolaikinį komfortą“, – rašoma skelbime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Privalumai ir kaina

Galima rasti ir aprašytus sodybos privalumus:

„Išskirtinė vieta: Sodyba šalia Nemuno – už pylimo atsiveria upės panorama – vieta, kur galėsite maudytis, žvejoti, leistis į pasiplaukiojimus ar tiesiog stebėti saulėlydį.

Erdvus 1,5 ha sklypas: kruopščiai suprojektuota aplinka aplink upelį su brandžiais medžiais, jaukiais pasivaikščiojimo takais, lengvai prižiūrima aplinka.

Trys tvenkiniai: puikūs žvejybai, vaikų pramogoms ar ramaus poilsio akimirkoms.

Namas visiems sezonams: buvusios hidroelektrinės pastatas prikeltas naujam gyvenimui, puikiai išlaikantis savo istoriją ir kartu suteikiantis visus šiuolaikinio komforto privalumus.

Šviesūs kambariai, dideli panoraminiai langai į upę, kokybiška statyba.

Patogus privažiavimas visais metų laikais: tvarkingas kelias ir visos būtinos komunikacijos.“

Skelbime nurodoma, kad sodybos kaina yra 215 000 eurų.

