Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pasakiškame Mečislovo Subelio sode – būrys garsių svečių: skyrė jautrius žodžius

2025-09-08 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 15:25

Kompozitorius Mečislovas Subelis garsėja savo išpuoselėtu rožių sodu. Tai – vieta, į kurią susirenka ir artimi jo bičiuliai. Šį kartą į sodą susirinko būrys žinomų Lietuvos žmonių, kuriems pats kompozitorius skyrė jautrius žodžius.

Į Mečislovo Subelio sodą susirinko garsūs žmonės (nuotr. facebook.com)
8

Kompozitorius Mečislovas Subelis garsėja savo išpuoselėtu rožių sodu. Tai – vieta, į kurią susirenka ir artimi jo bičiuliai. Šį kartą į sodą susirinko būrys žinomų Lietuvos žmonių, kuriems pats kompozitorius skyrė jautrius žodžius.

REKLAMA
1

Susitikimo akimirkomis M. Subelis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Prie įrašo jis lygino žmones su gėlėmis, rašydamas:

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Mečislovo Subelio sodą susirinko garsūs žmonės
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Mečislovo Subelio sodą susirinko garsūs žmonės

„Ir Žmonių gyvenime galioja tie patys Dieviškos Visatos dėsniai. Dievas, kaip aukščiausias Visatos Sodininkas, per sunkumus, išbandymus ir netektis, nugeni žmogų, kad pagal to žmogaus elgesį jo sielą patalpintų ar į rojų, ar į pragarą arba vėl sugrąžintų į pradinę būklę.

REKLAMA
REKLAMA

Šviesios sielos ir išminties žmogus, po Dieviško nugenėjimo, visa širdimi rezonuojantis su Visata, atpažįsta visame kame Dievo Meilę, kuri jam suteikia ne tik stiprybės, bet ir jėgų pražysti dar, dar ir dar kartą. Taip, tokie žmonės išties kaip gėlės.

REKLAMA

O Tamsios sielos ar išvis jos neturintys žmonės, labai bijantys dieviško genėjimo, nuolat vykdo destrukciją, pradedant konfliktais šeimoje, iki globalinių karų bei epidemijų sukėlimo, tokiu būdu visaip bandydami genėti patį Dievą“.

Susirinko garsūs svečiai

Šį kartą į sodą jo šeimininkas sukvietė iškylius žmones. Tarp jų – Lietuvos inžinierius mechanikas, visuomenės veikėjas, technikos mokslų daktaras Arimantas Račkauskas, garsaus dizainerio Juozo Statkevičiaus mama Vanda Statkevičienė.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat – lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, kritikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Algimantas Radzevičius bei garsaus lietuvių kompozitoriaus Mikalojaus Noviko žmona Irena Novikienė.

„Džiaugiuosi, kad mano, šiais metais antrą kartą pražydęs, Rojaus sodas sulaukė tokių garbių, šviesios sielos, 85-ių plus metų sulaukusių, nenustojančių visomis prasmėmis taip pat žydėti, mano gerų bičiulių ir draugų: Irenos Novikienės, Arimanto Račkausko, Vandos Statkevičienės, Algimanto Radzevičiaus“, – džiaugėsi M. Subelis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Susirinkusieji smagiai pozavo bendrai nuotraukai.

Prisiminė išėjusius

Sode susirinkę draugai nepamiršo ir jau anapilin išėjusių žmonių, kurie visdar yra jų širdyse.

„Labai gera ir prasminga buvo taip pat prisiminti ir pakelti taureles už mūsų bendrus, šviesios atminties, draugus Algimantą Raudonikį, Mikalojų Noviką, Dalią Teišerskytę, Viktorą Malinauską ir kitus bendražygius, kurie iki šiol yra mūsų širdyse.

Didžiulė Dievo dovana, kai į tavo namus ateina išmintis, kuri dar kartą patvirtina – Dieviškos Visatos dėsnių nepakeisi – Meilė yra vienintelis raktas į amžinybę“, – dalijosi mintimis Mečislovas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų