Pasakiškame Mečislovo Subelio sode – būrys garsių svečių: skyrė jautrius žodžius

Susitikimo akimirkomis M. Subelis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Prie įrašo jis lygino žmones su gėlėmis, rašydamas:
„Ir Žmonių gyvenime galioja tie patys Dieviškos Visatos dėsniai. Dievas, kaip aukščiausias Visatos Sodininkas, per sunkumus, išbandymus ir netektis, nugeni žmogų, kad pagal to žmogaus elgesį jo sielą patalpintų ar į rojų, ar į pragarą arba vėl sugrąžintų į pradinę būklę.
Šviesios sielos ir išminties žmogus, po Dieviško nugenėjimo, visa širdimi rezonuojantis su Visata, atpažįsta visame kame Dievo Meilę, kuri jam suteikia ne tik stiprybės, bet ir jėgų pražysti dar, dar ir dar kartą. Taip, tokie žmonės išties kaip gėlės.
O Tamsios sielos ar išvis jos neturintys žmonės, labai bijantys dieviško genėjimo, nuolat vykdo destrukciją, pradedant konfliktais šeimoje, iki globalinių karų bei epidemijų sukėlimo, tokiu būdu visaip bandydami genėti patį Dievą“.
Susirinko garsūs svečiai
Šį kartą į sodą jo šeimininkas sukvietė iškylius žmones. Tarp jų – Lietuvos inžinierius mechanikas, visuomenės veikėjas, technikos mokslų daktaras Arimantas Račkauskas, garsaus dizainerio Juozo Statkevičiaus mama Vanda Statkevičienė.
Taip pat – lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, kritikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Algimantas Radzevičius bei garsaus lietuvių kompozitoriaus Mikalojaus Noviko žmona Irena Novikienė.
„Džiaugiuosi, kad mano, šiais metais antrą kartą pražydęs, Rojaus sodas sulaukė tokių garbių, šviesios sielos, 85-ių plus metų sulaukusių, nenustojančių visomis prasmėmis taip pat žydėti, mano gerų bičiulių ir draugų: Irenos Novikienės, Arimanto Račkausko, Vandos Statkevičienės, Algimanto Radzevičiaus“, – džiaugėsi M. Subelis.
Susirinkusieji smagiai pozavo bendrai nuotraukai.
Prisiminė išėjusius
Sode susirinkę draugai nepamiršo ir jau anapilin išėjusių žmonių, kurie visdar yra jų širdyse.
„Labai gera ir prasminga buvo taip pat prisiminti ir pakelti taureles už mūsų bendrus, šviesios atminties, draugus Algimantą Raudonikį, Mikalojų Noviką, Dalią Teišerskytę, Viktorą Malinauską ir kitus bendražygius, kurie iki šiol yra mūsų širdyse.
Didžiulė Dievo dovana, kai į tavo namus ateina išmintis, kuri dar kartą patvirtina – Dieviškos Visatos dėsnių nepakeisi – Meilė yra vienintelis raktas į amžinybę“, – dalijosi mintimis Mečislovas.
