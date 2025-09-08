Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
23
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Roberto Javtoko žodžiai šokiravo krepšinio bendruomenę: „Atsiprašau“

2025-09-08 13:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 13:35

Savaitgalį pasirodė Rolando Mackevičiaus vedama laida „Nepatogūs klausimai“, kurios pašnekovas – buvęs krepšininkas Robertas Javtokas. Pokalbio metu sportininkas prabilo ir apie žinomą Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-van der Horst, sakydamas, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau yra „buvusi su moterimi“.

Kamilė Nacickaitė-van der Horst su vyru ir Robertas Javtokas (nuotr. BNS, FIBA ir soc. tinklų)

Savaitgalį pasirodė Rolando Mackevičiaus vedama laida „Nepatogūs klausimai“, kurios pašnekovas – buvęs krepšininkas Robertas Javtokas. Pokalbio metu sportininkas prabilo ir apie žinomą Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-van der Horst, sakydamas, kad ji augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau yra „buvusi su moterimi“.

REKLAMA
23

Apie savo pasisakymus jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Įraše jis pripažino, kad išsakyti žodžiai buvo nederami. 

„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausime“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą“, – dalijosi jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skyrė atsiprašymą

Buvęs krepšininkas atsiprašė tiek minėtos krepšininkės bei jos artimųjų žmonių, bet ir krepšinio bendruomenės, kurią jo anksčiau išsakytos mintys šokiravo.

„Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė R. Javtokas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
p
p
2025-09-08 14:05
Tai ką jau čia taip šokiravo,nes prieita iki absurdo ,kad jei jauodaodš pavadinsi juodaodžiu tai jau mat įžeidimas o jau baltaodį baltaodžiu tai ne?Kas čia tas taisykles ir už kiek pinigų regulioja nes jau ir moters moterimi negalima bus vadinti arba vyro vyru tik kaip vienas rektorius siūlė visus bendrinti ir vadinti žmogais.Be to tai tokia tai skystimu pavirtusi ta krepšinio bendruomenė ,kuriem ti pletkų ir apkalbų rate suktis,
Atsakyti
nu
nu
2025-09-08 13:40
tai ,ne baltas tas vyras...o juodas :D
Atsakyti
Uffo
Uffo
2025-09-08 14:02
Atsiprase nes pavadini juodu?? O kaip pavadint ?? Angliniu???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų