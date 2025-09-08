Roberto Javtoko žodžiai šokiravo krepšinio bendruomenę: „Atsiprašau“

Apie savo pasisakymus jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Įraše jis pripažino, kad išsakyti žodžiai buvo nederami.
„Šį savaitgalį Rolando „Nepatogiuose klausime“ nuskambėjo mano nekorektiška ir nepateisinama replika apie vienos iš mūsų rinktinės lyderių ir, tikiuosi, būsimos Vilniaus „Kibirkšties“ lyderės Kamilės vyrą“, – dalijosi jis.
Skyrė atsiprašymą
Buvęs krepšininkas atsiprašė tiek minėtos krepšininkės bei jos artimųjų žmonių, bet ir krepšinio bendruomenės, kurią jo anksčiau išsakytos mintys šokiravo.
„Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžiu, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – rašė R. Javtokas.
