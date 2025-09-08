Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Žmonės

Olegas Šurajevas paskelbė naujieną

2025-09-08 11:20
2025-09-08 11:20

Komikas Olegas Šurajevas, neseniai paskelbęs Ukrainos paramos fondo „Vienas K“ uždarymą, grįžta į komedijos sceną. Tiesa, kartu su juo – ir komikų komanda.

Olegas Šurajevas BNS Foto
Komikas Olegas Šurajevas, neseniai paskelbęs Ukrainos paramos fondo „Vienas K“ uždarymą, grįžta į komedijos sceną. Tiesa, kartu su juo – ir komikų komanda.

Šia žinia jis pasidalijo savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Ten jis rašė: 

Olegas Šurajevas Seime
FOTOGALERIJA. Olegas Šurajevas Seime

„Po daug metų darbo man pagaliau pavyko įkurti pirmą comedy label Lietuvoje. Tai reiškia, kad mes darome viską nuo A iki Z: nuo bajerių tikrinimo, metodiško darbo ir humoro redagavimo iki kokybiškų šou visoje Lietuvoje.

Jau prie mūsų komandos prisijungė 7 komikai – ir visi geri. Šiandien paleidome naują komedijos show „YouTube“ – vadinasi „Sekantis geriausias komikas“. 50 minučių labai geros komedijos“.

Žada tiesiogines transliacijas

Jis taip pat pranešė, kad savo komedija dalinsis ir YouTube platformoje. Ten taip pat bus galima stebėti ir tiesiogines transliacijas.

„Turėsiu ir aš savo show mūsų naujame „YouTube“ sezone – bus net LIVE, be montažo ir su žiūrovais. Tai reiškia be fake draugelio juoko, kuris sėdi šalia podkaste ir pritaria viskam.

Mes visada darėme ir darysime vienu žingsniu priekyje. Gal dabar tai nėra suprantama, bet manau, metų bėgyje daug kas suvoks, apie ką čia. Pažiūrėkit – čia gerai. Ir ne dėl to, kad jums patiks ar nepatiks – čia tiesiog gerai, nes sąžininga, metodiška ir be chaltūros, kaip dažniausiai būna LT pramogų pasaulyje“, – dalijosi O. Šurajevas.

