Kadyrovas netikėtai iškėlė ultimatumą Ukrainai: įvardijo sąlygą taikai

Kaip R. Kadyrovas pareiškė propagandinei naujienų agentūrai interviu „RIA Novosti“, norint pasiekti taiką „Ukraina turi tapti Rusijos dalimi“.
Jis taip pat pabrėžė, kad dabar nutraukti karo veiksmus „nėra naudinga“.
„Tikslai ir uždaviniai nėra paimti iš oro – tai visos mūsų šalies saugumo garantija. Taika prie mūsų sienų įmanoma tik tada, kai Ukraina taps Rusijos regionu ar apygarda“, – Kremliaus naratyvus kartojo R. Kadyrovas.
Taikos derybos
Praeitą savaitę V. Putinas pareiškė, kad yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jei šis atvyks į Maskvą. V. Zelenskis atmetė derybų Maskvoje idėją.
Tuo tarpu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinė žvalgybos valdyba (GUR) pažymėjo, kad šiuo metu Rusija imituoja derybas dėl karo nutraukimo, siekdama dezinformuoti Ukrainos visuomenę ir Ukrainos tarptautinius partnerius.
