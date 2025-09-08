Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kadyrovas netikėtai iškėlė ultimatumą Ukrainai: įvardijo sąlygą taikai

2025-09-08 09:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 09:54

Vladimiro Putino pakalikas Čečėnijos Respublikos vadovas Ramzanas Kadyrovas netikėtai iškėlė sąlygą taikai Ukrainoje.

V. Putinas ir R. Kadyrovas (nuotr. SCANPIX)
20

5

5

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Kaip R. Kadyrovas pareiškė propagandinei naujienų agentūrai interviu „RIA Novosti“, norint pasiekti taiką „Ukraina turi tapti Rusijos dalimi“.

Jis taip pat pabrėžė, kad dabar nutraukti karo veiksmus „nėra naudinga“.

„Tikslai ir uždaviniai nėra paimti iš oro – tai visos mūsų šalies saugumo garantija. Taika prie mūsų sienų įmanoma tik tada, kai Ukraina taps Rusijos regionu ar apygarda“, – Kremliaus naratyvus kartojo R. Kadyrovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taikos derybos

Praeitą savaitę V. Putinas pareiškė, kad yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, jei šis atvyks į Maskvą. V. Zelenskis atmetė derybų Maskvoje idėją.

Tuo tarpu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinė žvalgybos valdyba (GUR) pažymėjo, kad šiuo metu Rusija imituoja derybas dėl karo nutraukimo, siekdama dezinformuoti Ukrainos visuomenę ir Ukrainos tarptautinius partnerius.

O
O
2025-09-08 10:04
visos ožkos turi tapti panelėmis?
Atsakyti
Bobutė
Bobutė
2025-09-08 10:29
Balsas iš kapo duobės...
Atsakyti
palauksim dar
palauksim dar
2025-09-08 10:12
kas dar iškels kokį ultimatumą, visi po vieną bent.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
